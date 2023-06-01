Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili yolda görüntülendi: İşte videosu

2024 yılında tanıtılması planlanan MS11, Çinli bir otomobil blogger'ı tarafından kayıt altına alındı. Araç kamuflaj altında olmasına rağmen tasarımı genel hatları ile belli oluyor. Sportif bir sedan olarak karşımıza çıkacak Xiaomi MS11, Tesla Model 3 ve benzer modellerle rekabet edecek.
Boyutları büyük olacak
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili aerodinamik gövde tasarımı, uzun kaput ve ön camın üzerinde bulunan lidar gibi detaylarıyla dikkat çekiyor. Tüm bunların önceki sızıntılarla örtüştüğünü belirtelim. Ayrıca boyutları sedanın oldukça büyük olacağını gösteriyor.
Xiaomi MS11 ile ilgili hiçbir teknik ayrıntı paylaşılmış değil. Sadece elektrikli otomobilin daha önce kış koşullarında sürüş de dahil olmak üzere bir dizi testi başarıyla geçtiğini biliyoruz. Tüm bu süreç de onu piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)