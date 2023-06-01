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    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili yolda görüntülendi: İşte videosu

    Xiaomi önümüzdeki yıl ilk elektrikli otomobilini tanıtmayı planlıyor. Çinli bir blogger MS11 olarak anılan aracı her açıdan gösteren yüksek kaliteli bir video yayınladı.
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    Xiaomi'nin elektrikli otomobili yolda görüntülendi: İşte videosu Tam Boyutta Gör
    Kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi hatırlayacağınız üzere 2021 yılında otomotiv sektörüne giriş yapacağını duyurmuştu. Çinli şirket ilk otomobili Xiaomi MS11 ile sektörde boy göstermeye hazırlanıyor. Aracın yüksek kaliteli görüntüleri internete sızdı.

    2024 yılında tanıtılması planlanan MS11, Çinli bir otomobil blogger'ı tarafından kayıt altına alındı. Araç kamuflaj altında olmasına rağmen tasarımı genel hatları ile belli oluyor. Sportif bir sedan olarak karşımıza çıkacak Xiaomi MS11, Tesla Model 3 ve benzer modellerle rekabet edecek.

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili yolda görüntülendi: İşte videosu Tam Boyutta Gör

    Boyutları büyük olacak

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili aerodinamik gövde tasarımı, uzun kaput ve ön camın üzerinde bulunan lidar gibi detaylarıyla dikkat çekiyor. Tüm bunların önceki sızıntılarla örtüştüğünü belirtelim. Ayrıca boyutları sedanın oldukça büyük olacağını gösteriyor.

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili yolda görüntülendi: İşte videosu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi MS11 ile ilgili hiçbir teknik ayrıntı paylaşılmış değil. Sadece elektrikli otomobilin daha önce kış koşullarında sürüş de dahil olmak üzere bir dizi testi başarıyla geçtiğini biliyoruz. Tüm bu süreç de onu piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştırıyor.

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