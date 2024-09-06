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    Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin gelecek yılın ilk yarısında tuşsuz bir akıllı telefon tanıtacağı söyleniyor. Şimdi Zhuque kod adlı bu modele ait görüntüler ortaya çıktı. İşte tasarımı ve tüm bildiklerimiz...
    Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Xiaomi, Mix serisi altında yenilikçi tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Öyle ki bundan birkaç hafta önce bomba bir iddia gündeme gelmiş ve şirketin tuşsuz bir telefon geliştirdiği sızdırılmıştı. "Zhuque" kod adıyla anılan bu cihazın en dikkat çekici özelliği, tamamen tuşsuz bir tasarıma sahip olması olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, cihazın tasarımına ilişkin görüntüler paylaşıldı. 

    Xiaomi'nin tuşsuz telefonu böyle görünecek

    Edinilen bilgilere göre Xiaomi'nin ilk tuşsuz akıllı telefonu, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ek olarak ekran altı kamera ve 200W hızlı şarj desteğine sahip. Üstelik MIUI kodu analiz edildiğinde, modelin MIX serisine ait olduğu doğrulandı. Aslına bakacak olursak Xiaomi, bundan birkaç yıl önce de tuşsuz telefon projesi ile gündeme gelmiş ancak test aşamasında bu planları rafa kaldırmıştı. Şimdi, cihaz üreticisinin bir kez daha fiziksel düğmesi olmayan bir model tanıtacağını görüyoruz.

    Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Çin'in CoolAPK forumunda paylaşılan görütülere göre, modelin üst ve alt bölümde MIX logosu taşıdığını görüyoruz. Ayrıca tamamen kavisli tasarıma ek olarak alt çerçevede bir adet Type C girişi ve mikrofon deliğine yer verilmiş. Telefonun ön yüzünde ise herhangi bir kamera deliği bulunmuyor. Bu da ekran altı selfie sensörünü doğrulamış durumda.

    Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok bilgi yok. Xiaomi, tuşsuz telefon fikrini hayata geçirir ve olumlu bir deneyim sunabilirse, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını açabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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