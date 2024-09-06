Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Xiaomi, Mix serisi altında yenilikçi tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Öyle ki bundan birkaç hafta önce bomba bir iddia gündeme gelmiş ve şirketin tuşsuz bir telefon geliştirdiği sızdırılmıştı. "Zhuque" kod adıyla anılan bu cihazın en dikkat çekici özelliği, tamamen tuşsuz bir tasarıma sahip olması olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, cihazın tasarımına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Xiaomi'nin tuşsuz telefonu böyle görünecek

Edinilen bilgilere göre Xiaomi'nin ilk tuşsuz akıllı telefonu, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ek olarak ekran altı kamera ve 200W hızlı şarj desteğine sahip. Üstelik MIUI kodu analiz edildiğinde, modelin MIX serisine ait olduğu doğrulandı. Aslına bakacak olursak Xiaomi, bundan birkaç yıl önce de tuşsuz telefon projesi ile gündeme gelmiş ancak test aşamasında bu planları rafa kaldırmıştı. Şimdi, cihaz üreticisinin bir kez daha fiziksel düğmesi olmayan bir model tanıtacağını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Çin'in CoolAPK forumunda paylaşılan görütülere göre, modelin üst ve alt bölümde MIX logosu taşıdığını görüyoruz. Ayrıca tamamen kavisli tasarıma ek olarak alt çerçevede bir adet Type C girişi ve mikrofon deliğine yer verilmiş. Telefonun ön yüzünde ise herhangi bir kamera deliği bulunmuyor. Bu da ekran altı selfie sensörünü doğrulamış durumda.

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Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok bilgi yok. Xiaomi, tuşsuz telefon fikrini hayata geçirir ve olumlu bir deneyim sunabilirse, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını açabilir.

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