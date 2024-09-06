Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi'nin tuşsuz telefonu böyle görünecek
Edinilen bilgilere göre Xiaomi'nin ilk tuşsuz akıllı telefonu, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ek olarak ekran altı kamera ve 200W hızlı şarj desteğine sahip. Üstelik MIUI kodu analiz edildiğinde, modelin MIX serisine ait olduğu doğrulandı. Aslına bakacak olursak Xiaomi, bundan birkaç yıl önce de tuşsuz telefon projesi ile gündeme gelmiş ancak test aşamasında bu planları rafa kaldırmıştı. Şimdi, cihaz üreticisinin bir kez daha fiziksel düğmesi olmayan bir model tanıtacağını görüyoruz.
Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok bilgi yok. Xiaomi, tuşsuz telefon fikrini hayata geçirir ve olumlu bir deneyim sunabilirse, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.