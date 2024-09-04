Xiaomi 15 Ultra’dan yeni bilgiler var: Hem selfie hem de periskop kamerası güçlenecek

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Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin ekim ayında tanıtılmasının hemen ardından Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Seriye 2025 yılında bir Ultra model de eklenecek. Henüz Xiaomi 15 Ultra'nın piyasaya çıkışına zaman olsa da, cihazla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Smartprix ve ünlü sızıntı kaynağı Kartikey'in iş birliğiyle ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Xiaomi 15 serisinin kamera özelliklerine dair detaylar sunuyor.

Xiaomi 15 serisinin kamera sistemi, Sony'nin LYT-900 sensörünü barındıran ana modülle mütevazı bir yükseltme alacak. Bu yeni sensörün özellikle düşük ışık performansını iyileştirmesi bekleniyor. Ancak en dikkat çekici yenilik, telefoto kamerada yapılacak. Sızıntıya göre, Xiaomi 15 Ultra, selefinde bulunan 50MP 5x optik zoom sunan periskop telefoto kameranın yerini alacak olan, 10x optik zoom yeteneğine sahip 200MP bir telefoto kamera ile gelecek.

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Ayrıca, akıllı telefonun ön kamera tarafında da bir yükseltme yapılacağı, önceki modeldeki 32MP selfie kamerasının yerine 50MP bir kameranın yer alacağı söyleniyor. Diğer teknik özelliklere bakıldığında, Xiaomi 15 Ultra'nın dört yanından hafif kıvrımlı bir ekran tasarımına sahip olacağı ve bu ekranın 2K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Parmak izi okuyucusu ise ultrasonik ekran altı sensör olarak konumlandırılacak.

Cihazın Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile geleceği ve 24 GB'a kadar RAM seçeneği sunacağı öngörülüyor. Yazılım olarak ise Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 üzerinde çalışması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra'nın pil kapasitesinin ise 6.200mAh olacağını belirtelim. Tasarım açısından telefonun deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneği ile sunulması da oldukça kuvvetli bir ihtimal.

Xiaomi 15 serisi ile ilgili sızıntılar, markanın inovasyon odaklı yaklaşımını sürdüreceğini gösteriyor. Yüksek performanslı kamera özellikleri ve gelişmiş donanım seçenekleriyle Xiaomi 15 Ultra, kullanıcıları etkilemeye hazırlanıyor.

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