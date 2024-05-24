Samsung'un HBM çipleri Nvidia tarafından yetersiz bulundu

Samsung’un HBM bellekleri beğenilmedi
Samsung’un HBM belleklerde yaşadığı ısı ve güç tüketimi sorunlarının mevcut HBM3 çiplerinin yanı sıra beşinci nesil HBM3E çiplerini de etkiliyor. Reuters tarafından hazırlanan raporda testlerin başarısız olduğu ilk defa dile getiriliyor. Öte yandan raporda Samsung’un açıklamalarına da yer veriliyor. Teknoloji devi, ısı ve güç tüketimi nedeniyle başarısızlık iddialarının doğru olmadığını, testlerin sorunsuz ve planlandığı gibi ilerlediğini söylüyor.
Yapay zeka uygulamaları için küresel GPU pazarının yaklaşık yüzde 80'ine hakim olan Nvidia'yı memnun etmek, HBM üreticileri için hem itibar hem de gelir açısından kilit öneme sahip. Bir DRAM standardı olan HBM, çiplerin dikey olarak istiflenmesini ve böylece yüksek kapasite ve bant genişliği sağlanmasını mümkün kılıyor. Üretken yapay zeka patlamasıyla birlikte sofistike GPU'lara olan talep arttıkça HBM'ye olan talep de artış gösteriyor.
Samsung'un aksine SK Hynix, Nvidia'nın HBM yongalarının ana tedarikçisi konumunda ve Haziran 2022'den bu yana HBM3 tedarik ediyor. SK Hynix ayrıca HBM3E bellek tedariğine de başladı. Ayrıca Micron da Nvidia'ya HBM3E tedarik edeceğini söyledi.
Çip başkanı değişti
Samsung bu hafta yarı iletken biriminin başkanını değiştirme kararı alarak Kye Hyun Kyung’un yerine Young Hyun Jun'u derhal geçerli olmak üzere atadığını duyurdu. 63 yaşındaki Jun, DRAM ve flash bellek yongalarının geliştirilmesi üzerinde çalıştıktan sonra 2014'ten 2017'ye kadar Samsung'un bellek yongası işini yönetmişti. Samsung, Jun için "Biriktirdiği yönetim bilgisiyle çip krizini aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan bazı analistler Samsung’un gerekli optimizasyonlardan sonra kısa sürede Nvidia’nın testlerinden geçeceğine inanıyor. Samsung henüz Nvidia'nın HBM3 tedarikçisi olmasa da AMD için tedarik sağlıyor. Firma ayrıca HBM3E yongaların seri üretimine de başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.