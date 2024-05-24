Samsung'un HBM çipleri Nvidia tarafından yetersiz bulundu

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Tam Boyutta Gör Samsung için yarı iletken işi beklendiği gibi ilerlemiyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Güney Koreli teknoloji devinin en yeni yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongaları, ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle Nvidia'nın testlerini geçemedi. Nvidia, yapay zeka GPU’ları ile bu alanda neredeyse tekel konumunda.

Samsung’un HBM bellekleri beğenilmedi

Samsung’un HBM belleklerde yaşadığı ısı ve güç tüketimi sorunlarının mevcut HBM3 çiplerinin yanı sıra beşinci nesil HBM3E çiplerini de etkiliyor. Reuters tarafından hazırlanan raporda testlerin başarısız olduğu ilk defa dile getiriliyor. Öte yandan raporda Samsung’un açıklamalarına da yer veriliyor. Teknoloji devi, ısı ve güç tüketimi nedeniyle başarısızlık iddialarının doğru olmadığını, testlerin sorunsuz ve planlandığı gibi ilerlediğini söylüyor.

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Yapay zeka uygulamaları için küresel GPU pazarının yaklaşık yüzde 80'ine hakim olan Nvidia'yı memnun etmek, HBM üreticileri için hem itibar hem de gelir açısından kilit öneme sahip. Bir DRAM standardı olan HBM, çiplerin dikey olarak istiflenmesini ve böylece yüksek kapasite ve bant genişliği sağlanmasını mümkün kılıyor. Üretken yapay zeka patlamasıyla birlikte sofistike GPU'lara olan talep arttıkça HBM'ye olan talep de artış gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, HBM belleklerin müşterilerin ihtiyaçlarına uygun optimizasyon süreçleri gerektiren bir ürün olduğunu ve isim vermeden müşterileriyle ürünlerini optimize etme sürecinde olduklarını söylüyor. Ancak Samsung’un Nvidia'nın HBM3 ve HBM3E testlerini geçemediği iddiaları SK Hynix ve Micron gibi diğer HBM üreticilerinin elini güçlendiriyor.

Samsung'un aksine SK Hynix, Nvidia'nın HBM yongalarının ana tedarikçisi konumunda ve Haziran 2022'den bu yana HBM3 tedarik ediyor. SK Hynix ayrıca HBM3E bellek tedariğine de başladı. Ayrıca Micron da Nvidia'ya HBM3E tedarik edeceğini söyledi.

Çip başkanı değişti

Samsung bu hafta yarı iletken biriminin başkanını değiştirme kararı alarak Kye Hyun Kyung’un yerine Young Hyun Jun'u derhal geçerli olmak üzere atadığını duyurdu. 63 yaşındaki Jun, DRAM ve flash bellek yongalarının geliştirilmesi üzerinde çalıştıktan sonra 2014'ten 2017'ye kadar Samsung'un bellek yongası işini yönetmişti. Samsung, Jun için "Biriktirdiği yönetim bilgisiyle çip krizini aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan bazı analistler Samsung’un gerekli optimizasyonlardan sonra kısa sürede Nvidia’nın testlerinden geçeceğine inanıyor. Samsung henüz Nvidia'nın HBM3 tedarikçisi olmasa da AMD için tedarik sağlıyor. Firma ayrıca HBM3E yongaların seri üretimine de başlıyor.

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