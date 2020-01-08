Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıkları: Amazfit Powerbuds, Amazfit Zenbuds

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Xiaomi’nin alt marklarından Huami, ABD’de düzenlenen CES 2020 fuarında iki adet tam kablosuz kulaklık modeli tanıttı. Amazfit PowerBuds ve Amazfit ZenBuds ismindeki bu kulaklıklar spor ve uyku takibi yapabiliyor.

Amazfit PowerBuds özellikleri

Amazfit PowerBuds, kalp atış ritmini ölçen sensörüyle birlikte sporcuların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Kulak içi yapıdaki PowerBuds’ın manyetik yapıda küpesi de bulunuyor. İster küpesiz ister küpeli kullanılabiliyor.

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Yüksek ses kalitesi sunabilmek için rubidyum mıknatıslı yüksek kaliteli diyaframın bulunduğu belirtiliyor. PowerBuds, dışarıda güvenli spor yapabilmeniz için Thru Mode isminde bir özellik ile geliyor. Bu özellik sayesinde dışarıdaki sesleri, kulağınıza aktarıyor. Örneğin bir araba yaklaştığında müziği kısıyor ve araba sesini kulağınıza veriyor. Hiç ses duymak istemiyorsanız Elektronik Gürültü Engelleme özelliği ile dış sesleri komple kesmeye çalışıyor.

Kulak içerisinden kalp atış hızınızı ölçüp anlamlandırabiliyor. Ne zaman mola vermeniz gerektiğini söylüyor, kalp atış ritminiz hızlandığında uyarıda bulunuyor. Kulaklığın mobil uygulamasından egzersiz verilerini görüntüleyebiliyor, ekolayzır ayarı yapabiliyoruz.

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Kulaklık siyah, beyaz ve açık yeşil renklere sahip. Dokunmatik alanın bulunduğu benekli bölgede ana renkten farklı renkler kullanılmış. Dokunma eylemlerini özelleştirebilmek mümkün. Amazfit Powerbuds, yağan yağmura ve tere karşı IP55 derecesinde dayanıklılık gösteriyor.

Amazfit PowerBuds fiyatı ve çıkış tarihi

Şarj kutusundan bağımsız olarak 8 saat, şarj kutusuyla birlikte 24 saat kullanım sunuyor. Amazfit Powerbuds, Şubat ayında 99 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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Amazfit ZenBuds özellikleri

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Amazfit Zenbuds, uykuya yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor. Uyku takibi özelliklerine sahip ve uyurken rahatsız etmeyecek seviyede konfor sunuyor. Kulaklığın teki yalnızca 1,78 gram ağırlığa sahip.

Zenbuds, uykunuzu takip edip uyku analizi raporları oluşturabiliyor. Kalp atış ritmi, uyku pozisyonu takibi, uyku kalitesi takibi yapıyor. Uykuya geçtiğinizi fark ettiğinde müziği durduruyor ve alarmı çalıştırıyor.

Amazfit Zenbuds, sadece beyaz renk ile geliyor. Dokunmatik kontrol özelliği bulunuyor. Şarj kutusundan bağımsız olarak 12 saat saat kullanım sunuyor. Tam dolu şarj kutusuyla beraber 7 kez şarj doluyor ve toplam 8 gece pil ömrü sunacak. Amazfit Zenbuds’ın 2020 sonlarına doğru satışa çıkacağı belirtildi ve fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.

https://www.fonearena.com/blog/301977/amazfit-powerbuds-price-specifications-amazfit-zenbuds.html

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