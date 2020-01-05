Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor

Huawei, ABD yaptırımlarıyla karşılaşan tek Çinli şirket değil. Bundan bir süre önce de, bir başka Çin merkezli şirket olan ZTE benzer bir durumla karşılaşmış ve zor da olsa ABD ile sorunlarını çözmüştü. Xiaomi ise bu iki şirketi örnek alarak B planını hazırlamaya başladı.

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Şirketin global ürün müdürü Abi Go'nun açıklamalarına bakılırsa, Xiaomi olası bir ABD yasağına karşın, Amerikalı şirketlere olan bağlılığını en aza indirmeye çalışıyor. Zira Xiaomi, ABD şirketlerine Huawei'den çok daha bağımlı. Şirket akıllı telefon işlemcileri için Qualcomm yongalarına güveniyor ve Huawei gibi kendi işlemcisini (Kirin) üretme şansı şimdilik yok. Ayrıca IoT ürünleri için Google Asistan ve Alexa'ya da ciddi şekilde bağımlı.

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Xiaomi kendini sağlama almaya çalışıyor

Bu nedenle, Xiaomi işlemci üretimi için Asya şirketleriyle (muhtemelen MediaTek) konuşmaya başladı. Olası bir ABD yasağına karşın Qualcomm'a işlemci ürettiremeyecek olan şirket, akıllı telefon ve diğer cihazlarını Asyalı şirketlerin ürettiği işlemcilerle piyasaya sürmeyi planlıyor. Abi Go konuyla ilgili olarak son derece dikkatli konuşurken şu açıklamalarda bulundu:

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"Şu anda durumu değerlendiriyoruz (olası bir ABD yasağı). Şimdilik şirketimize sıçrama durumu yok. Qualcomm ve Google gibi ABD şirketleriyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gelecekte başka durumların olması durumunda devreye sokacağımız bir B planımız var. Çin'deki birçok yarı iletken üreticisine yatırım yapıyoruz. Şimdiye kadar en iyi bileşenleri ürünlerimize entegre etmeyi seçtik. Buna ek olarak gelecekte de yapmaya devam edeceğiz."

https://www.gizchina.com/2020/01/05/xiaomi-here-is-our-plan-in-case-we-get-banned-by-the-u-s/

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