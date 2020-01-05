Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor

    Çin merkezli teknoloji şirketi, olası bir ABD ambargosuna karşın Huawei ile aynı kaderi paylaşmamak adına B planını geliştiriyor. Açıklama şirketin global ürün müdüründen geldi.
    2 hf.
    8,2b
    1
    46
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor

    Huawei, ABD yaptırımlarıyla karşılaşan tek Çinli şirket değil. Bundan bir süre önce de, bir başka Çin merkezli şirket olan ZTE benzer bir durumla karşılaşmış ve zor da olsa ABD ile sorunlarını çözmüştü. Xiaomi ise bu iki şirketi örnek alarak B planını hazırlamaya başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yapay zeka, Shakespeare oyunlarının bir kısmını başkalarının yazdığını doğruladı

    Şirketin global ürün müdürü Abi Go'nun açıklamalarına bakılırsa, Xiaomi olası bir ABD yasağına karşın, Amerikalı şirketlere olan bağlılığını en aza indirmeye çalışıyor. Zira Xiaomi, ABD şirketlerine Huawei'den çok daha bağımlı. Şirket akıllı telefon işlemcileri için Qualcomm yongalarına güveniyor ve Huawei gibi kendi işlemcisini (Kirin) üretme şansı şimdilik yok. Ayrıca IoT ürünleri için Google Asistan ve Alexa'ya da ciddi şekilde bağımlı.

    Ayrıca Bkz. "Chrome tarayıcısına, Windows'taki mavi ekran benzeri bir özellik geliyor"

    Xiaomi kendini sağlama almaya çalışıyor

    Bu nedenle, Xiaomi işlemci üretimi için Asya şirketleriyle (muhtemelen MediaTek) konuşmaya başladı. Olası bir ABD yasağına karşın Qualcomm'a işlemci ürettiremeyecek olan şirket, akıllı telefon ve diğer cihazlarını Asyalı şirketlerin ürettiği işlemcilerle piyasaya sürmeyi planlıyor. Abi Go konuyla ilgili olarak son derece dikkatli konuşurken şu açıklamalarda bulundu:

    Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    "Şu anda durumu değerlendiriyoruz (olası bir ABD yasağı). Şimdilik şirketimize sıçrama durumu yok. Qualcomm ve Google gibi ABD şirketleriyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gelecekte başka durumların olması durumunda devreye sokacağımız bir B planımız var. Çin'deki birçok yarı iletken üreticisine yatırım yapıyoruz. Şimdiye kadar en iyi bileşenleri ürünlerimize entegre etmeyi seçtik. Buna ek olarak gelecekte de yapmaya devam edeceğiz."



    https://www.gizchina.com/2020/01/05/xiaomi-here-is-our-plan-in-case-we-get-banned-by-the-u-s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    El Fuego 2 hf. en beğenilen
    Xiaomi+MTK = Leş+Çöp



    Konu kapanmıştır. Dağılabilirsiniz
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oktayakgoz 2 hf. joven
    Yaş kaç bilader ? Saçmalamanın zirvesine çıkmışsın da ?
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    damn2u 2 hf.
    Trump ABD menşeili firmaları bile bıktırdı, herkes bir çıkış yolu peşinde bence.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    xiaomi de çeksin reddi kurtulak tek elden. adamlar her devleti ele geçirmiş hepsiyle oynuyor resmen
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SilverNitrate 2 hf.
    Kendi uygulamasının yerine google uygulamaları kullanmaya başlaması Abd'nin bu markaya da baskı yaptığını gösteriyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Xiaomi ve MTK birşey üretecekse anlayın o ürünün güncellemesi bir yıl sürer sonra çöp. Bunu onların ürünün çevirirken yetkiliye sorduğum sorunun cevabından biliyorum. MTK ucuz ürün üretir ama yazılım desteği yoktur. Ha yeni bir yazılım yaparsa birşey demem ama Qualcomm ve Goggle ortak gibi çalışıyor ve hep güncelleme geliyor. Ne kadar abdden nefret etsemde maalesef gerçek acı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    aisi1030 2 hf. yeni yorumcu
    Abi şu xiaomiye haber edin bir an önce redmi note 8 lere android 10 güncellemesini yayınlasın. Elimizde patlayacak yoksa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12galatasaray12 2 hf.
    Buna inat Xiaomi + Huawei birleşsin o zaman güzel olur birlikte her şeyin üstesinden daha rahat gelirler ve belki daha güzel işlemciler/yazılımlar vb. çıkar. Hem sonuçta iki marka da her türlü fiyat aralığına uyum sağlayabiliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 2 hf.
    bildigim kadariyla xiaomi altyapi urunleri uretmiyor, bu acidan hedef olmasi cok olasi degil. hos ticaret savaslarinin nerden vuracagi belli olmaz.

    bagimlilik konusunda huawei ninde ne kadar bagimsiz oldugunu gorduk. kullandigi krin islemcisi arm in hic modifiye edilmemis saf hali. arm lisanslarini cektiginde kuruyup kalmisti. bir sonraki nesil icin elinde piyasaya surebilecegi bir islemci yoktu. sonradan ambargo gevsetildi tabi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Murat Burç 2 hf.
    Tekelliğin zararları. Kimse tekel olmamalı bu dünyada. Google by konuda çok net bir şekilde ilerliyor demek isterdim fakat Google tam anlamıyla bir tekel.

    Bir an önce durdurulmalı ama nasıl?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lord Melkor 2 hf. koyunsayar
    Beni teknikleri lgilendirmez. Tek tedarikçinin Samsung olduğunu yazan söylenti olmayan bir link istiyorum. Çünkü ben sana aksini attım ve sen delilsiz bir şekilde inkar ettin
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf. Lord Melkor
    Aslında konumuz tedarikçilerin kaç tane olduğu değil ekranların Apple mi yoksa Samsung yada LG yada Toshiba mı olduğu idi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf. Lord Melkor
    Wikipedia da yazıyor


    en.m.wikipedia.org/...





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf. Lord Melkor
    oled-info.com/...



    Anladığım kadarıyla ipon 10 dan sonra Apple ekranın kimin ürettiğini saklamış muhtemelen displaymate yazmayı yasaklamış olabilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lord Melkor 2 hf. koyunsayar
    Kardeşim iphoneum yok yav şaka mısın? Okuduğunu da mı anlamıyorsun? Yanlışını anlamak çok mu zor ?



    Joining Samsung and LG Display 



    RPRNA reports that BOE is onboard to source OLED panels starting in 2020, which would make it Apple's third supplier of OLED displays. When Apple launched its first iPhone with an OLED display in 2017 -- the iPhone X -- it relied exclusively on Samsung as its only supplier. LG Display started providing OLED panels the following year in the iPhone XS and XS Max.

    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf. Lord Melkor
    Yok öyle birşey git displaymate ye test i oku kullanılan ekran Samsung .zaten LG oled ve Samsung oled farklı şeyler .ikisinin birbiriyle alakası yok .aynı modelde hem LG hemde Samsung panel kulanilsa birebir aynı göstermeleri mümkün değil .ikisi birbirinden çok farklı
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lord Melkor 2 hf. koyunsayar
    Haber hem söylenti hem telefonlar çıkmadan duyrulmadan önce yapılmış. Keşke biraz dikkat etseymişsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf. Lord Melkor
    İşte bu ipon cuların sorunu da bu zaten kendi lehlerine çok iyimserler .benim içinde üzüldü numarası tuzu biberi .
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8227 kez okundu.
    23 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, b planı ve
    9 etiket daha abd yasağı trump huawei zte Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi 2 hf. Kalem pilde devrim! Tenavolts kalem pil ön inceleme 2 hf. Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı 2 hf. Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı 2 hf. Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek 2 hf. Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir 2 hf. Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak 2 hf. İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu 2 hf. Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi 2 hf. Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı 2 hf. Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi 2 hf. Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri 2 hf. 10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı 2 hf. Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi 2 hf. Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi 2 hf. 2si1 | Yeni Metrobüsler, İstanbul'u coşturacak 2 hf. ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor Sonraki OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor 2 hf. XFX RX 5600 XT THICC II sızdı 2 hf. Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı 2 hf. WhatsApp'e de reklamlar geliyor 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü 2 hf. Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor 2 hf. TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak 2 hf. WiFi 6E standardı tanıtıldı 2 hf. Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti 2 hf. Pixel 4a, XL modeli olmadan piyasaya çıkabilir 2 hf. Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı 2 hf. 2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı 2 hf. Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim