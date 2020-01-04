Chrome tarayıcısına, Windows'taki mavi ekran benzeri bir özellik geliyor

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Mavi ekran olarak da adlandırılan BSoD, Microsoft işletim sisteminin üstesinden gelemediği sorunlar karşısında ekrana getirdiği hata uyarısıdır. Çeşitli hata kodlarının yer aldığı bu ekran, kullanıcının problemin nereden kaynaklandığını araştırmasına imkan tanır.

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Hata kodlarının açıklaması olacak

Gelen haberlere göre popüler internet tarayıcısı Chrome, Windows işletim sistemindeki mavi ekrana benzer bir özellik alacak. Bu özelliğin geliştirilmesi geçtiğimiz Kasım ayında başladı ve mevcut Chrome Canary (v81) sürümünde "hata kodları" test edildi. Bundan böyle eğer tarayıcınız belirli bir nedenden dolayı çökerse veya hata verirse, ekrana mavi ekran benzeri hata kodu içeren bir sayfa gelecek.

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Chromium proje kaynak koduna göre Chrome'un şu anda yapılandırılmış 137 hata kodu mevcut. Adres satırına chrome://crash veya chrome://kill yazarak ulaşabileceğiniz tüm hata kodlarında, Chrome tarayıcınızın neden çöktüğüne dair açıklamalar yer alıyor. Chrome Canary v81 versiyonunda test edilen bu özelliğin ne zaman kararlı sürüme geleceği ise şimdilik açıklanmış değil.

https://www.ithome.com/0/466/715.htm

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