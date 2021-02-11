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    Xiaomi önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü tanıtacak

    Firmanın 22 Şubat tarihindeki Hindistan lansmanında Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) ve Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modellerini tanıtacağı iddia ediliyor.
    11 Şubat 2021, 19:30 (6 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü tanıtacak
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    Kısa süre önce global pazara Xiaomi Mi 11 amiral gemisi ile elektrikli scooter ve akıllı televizyon tanıtımını yapan Xiaomi’nin Hindistan için de sürprizi var. Önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü geliyor.

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    Xiaomi kulaklıklar yolda

    Firmanın yaptığı paylaşıma göre 22 Şubat tarihinde Hindistan pazarı için iki yeni ses ürünü tanıtılacak. Muhtemelen sonraki dönemde yeni bir Xiaomi telefonu ile birlikte bu ürünler global pazara da sunulacakır.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı"

    Etkinlik afişinde kulaklık görselleri var ancak firmanın 16W gücünde bir hoparlör tanıtacağı da iddia ediliyor. Yani Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) ve Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro iddiaları mevcut.

    Firma kısa süre önce QCY markası altında tam kablosuz bir kulaklık ürününü piyasaya sürmüştü. Bu iki yeni ürün ise firmanın kendi adını taşıyacak ancak yine kablosuz teknoloji kullanacağını söyleyebiliriz.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_will_announce_two_new_audio_products_in_india_on_february_22-news-47692.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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    alemburda34 6 gün ( Mesaj Silindi )
    konuşma olayını çözsünler yeter fazla birşey istemiyorum. var demek için mikrofon koymasınlar.
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