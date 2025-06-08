Xiaomi Smart Band 10: 21 günlük pil ömrüyle dikkat çekecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi, giyilebilir teknoloji pazarındaki konumunu yeni nesil akıllı bilekliği Smart Band 10 ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Cihaza ait resmi pazarlama materyallerinin internete sızmasıyla, tasarım ve teknik özellikler de netlik kazandı. Xiaomi Smart Band 10, özellikle AMOLED ekranı, uzun pil ömrü ve gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle dikkat çekecek.

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Yeni akıllı bileklik gelişmiş sağlık takibi ve uzun pil süresi sunuyor

Yeni Smart Band 10, 1,72 inç boyutunda, 212 x 520 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğa sahip bir AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, 1500 nit tepe parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı sunarak, doğrudan güneş ışığı altında bile okunabilirliği artırıyor. Tasarım açısından önceki modele sadık kalınırken, daha ince ve simetrik çerçeveler modern bir görünüm kazandırıyor. Eliptik ekranın altında Xiaomi’nin yeni HyperOS 2.0 işletim sistemi çalışıyor ve sağlık ile fitness verileri Mi Fitness uygulaması üzerinden senkronize edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya performansı ise cihazın en iddialı özelliklerinden biri. 233 mAh kapasiteli LiPo batarya, tek şarjla 21 güne kadar kullanım süresi vaat ediyor. Üstelik yalnızca bir saat içinde tamamen şarj olabiliyor. Bu uzun pil ömrü, günlük kullanımda kullanıcı deneyimini ciddi şekilde artıracak.

Sağlık ve spor takibi açısından da Smart Band 10 oldukça iddialı. Kullanıcılar, gelişmiş yüzme modu ve sürekli kalp atış hızı yayını da dahil olmak üzere 150’den fazla spor modunu kullanabilecek. Uyku takibi özelliği ise REM evrelerini analiz edebiliyor ve sürekli kalp atış hızı izleme desteği sunuyor. Cihazın 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sayesinde yüzme veya duş sırasında da güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca tam dokunmatik kontrollerle sezgisel bir kullanım deneyimi sağlanıyor.

Donanım tarafında, cihazda ivmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, PPG kalp atış hızı sensörü ve ortam ışığı sensörü bulunuyor. Çerçevesi kumlanmış alüminyumdan, kayışı ise TPU (termoplastik poliüretan) malzemeden üretilmiş. Akıllı bileklik, 46,57 x 22,54 x 10,95 mm boyutlarında ve kayışsız olarak yalnızca 15,95 gram ağırlığında.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Smart Band 10 için kullanıcıların kişisel tarzlarına hitap eden çeşitli aksesuarlar da sunacak. Renkli ve farklı malzemelerden üretilmiş çerçeveler ile kayışlar ayrıca satışa çıkarılacak. Smart Band 10, siyah, beyaz ve pembe kayış seçenekleriyle piyasaya sürülecek.Son olarak Xiaomi Smart Band 10'un Avrupa pazarında 40 ila 50 Euro arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu da onu fiyat-performans açısından oldukça rekabetçi bir seçenek haline getirecektir.

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Xiaomi Smart Band 10: 21 günlük pil ömrüyle dikkat çekecek

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