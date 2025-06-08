Xiaomi Smart Band 10: 21 günlük pil ömrüyle dikkat çekecek

Yeni akıllı bileklik gelişmiş sağlık takibi ve uzun pil süresi sunuyor
Yeni Smart Band 10, 1,72 inç boyutunda, 212 x 520 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğa sahip bir AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, 1500 nit tepe parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı sunarak, doğrudan güneş ışığı altında bile okunabilirliği artırıyor. Tasarım açısından önceki modele sadık kalınırken, daha ince ve simetrik çerçeveler modern bir görünüm kazandırıyor. Eliptik ekranın altında Xiaomi’nin yeni HyperOS 2.0 işletim sistemi çalışıyor ve sağlık ile fitness verileri Mi Fitness uygulaması üzerinden senkronize edilebiliyor.
Sağlık ve spor takibi açısından da Smart Band 10 oldukça iddialı. Kullanıcılar, gelişmiş yüzme modu ve sürekli kalp atış hızı yayını da dahil olmak üzere 150’den fazla spor modunu kullanabilecek. Uyku takibi özelliği ise REM evrelerini analiz edebiliyor ve sürekli kalp atış hızı izleme desteği sunuyor. Cihazın 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sayesinde yüzme veya duş sırasında da güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca tam dokunmatik kontrollerle sezgisel bir kullanım deneyimi sağlanıyor.
Donanım tarafında, cihazda ivmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, PPG kalp atış hızı sensörü ve ortam ışığı sensörü bulunuyor. Çerçevesi kumlanmış alüminyumdan, kayışı ise TPU (termoplastik poliüretan) malzemeden üretilmiş. Akıllı bileklik, 46,57 x 22,54 x 10,95 mm boyutlarında ve kayışsız olarak yalnızca 15,95 gram ağırlığında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.