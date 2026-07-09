Xiaomi'nin 1.500 km menzil sunan yeni SUV modeli ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

Yeni araç SUV dış görünümü ile MPV esnekliğine sahip iç mekanı bir araya getirmeyi hedefliyor. Xiaomi, N90'ın iç mekanını geleneksel fotoğraflarla göstermek yerine bir apartman dairesinin kat planını andıran şemalar paylaştı. Buradaki amaç iç mekanının ne kadar esnek kullanılabileceğini gözler önüne sermek.
Dış tasarım ve boyutlar
Yaklaşık 5.3 metre uzunluğa ve 3.1 metrelik aks mesafesine sahip olan N90, Xiaomi'nin bugüne kadarki en büyük aracı olacak. Yeni SUV, SU7'nin dinamik ve akıcı hatlarının aksine, oldukça sert ve köşeli bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Ön farlarda YU7 modelindeki "su damlası" tasarımının evrimi dikkat çekerken, arka tarafta Zeekr 9X'i andıran şerit LED aydınlatmalar kullanılmış.
Sky Nomad N90, doğa tutkunlarının hoşuna gidecek özelliklere sahip. Araç tavanına entegre kamp çadırı ile birlikte geliyor. Ayrıca ikinci sıra koltuklarda yer alan EcoFlow güç istasyonları ve yüksek kapasiteli AC prizler, dış mekan aktivitelerinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Araç ihtiyaca göre 5 kişilik (2+3) veya 7 kişilik (2+3+2) oturma düzeniyle tercih edilebilecek.
Performans ve menzil
N90, ön bölümde konumlandırılan 1.5 litrelik turboşarjlı menzil artırıcı (EREV) motorla gelecek. Aracın macera odaklı karakterine uygun olarak çift motorlu dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle sunulması bekleniyor. Enerjisini Sunwoda ve CALB tarafından tedarik edilen 70 kWh'nin üzerinde kapasiteye sahip batarya paketinden alan modelin, 400 ila 500 km tamamen elektrikli sürüş menzili ve 1.500 km'yi aşan toplam menzil sunacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: