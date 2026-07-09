Xiaomi'nin 1.500 km menzil sunan yeni SUV modeli ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin elektrikli araç birimi kısa bir süre önce merakla beklenen yeni hamlesini paylaşmıştı. Çinli şirket Sky Nomad adını verdiği yeni bir seri/alt marka duyurdu. Şimdi ise bu çatı altında geliştirilen ilk tam boy SUV modeli N90'ın ilk tanıtım görselleri yayınlandı.

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Yeni araç SUV dış görünümü ile MPV esnekliğine sahip iç mekanı bir araya getirmeyi hedefliyor. Xiaomi, N90'ın iç mekanını geleneksel fotoğraflarla göstermek yerine bir apartman dairesinin kat planını andıran şemalar paylaştı. Buradaki amaç iç mekanının ne kadar esnek kullanılabileceğini gözler önüne sermek.

Tam Boyutta Gör Markaya göre araç ihtiyaca göre tek kişilik çalışma alanından - iki kişilik sohbet köşesine, üç kişilik toplantı düzenine veya tüm ailenin oyun alanına dönüşebiliyor. Bu esneklik ise kaydırılabilen ve dönebilen koltuklar ile geçiş imkanı sunan akıllı orta konsol tasarımı sayesinde sağlanıyor.

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Dış tasarım ve boyutlar

Yaklaşık 5.3 metre uzunluğa ve 3.1 metrelik aks mesafesine sahip olan N90, Xiaomi'nin bugüne kadarki en büyük aracı olacak. Yeni SUV, SU7'nin dinamik ve akıcı hatlarının aksine, oldukça sert ve köşeli bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Ön farlarda YU7 modelindeki "su damlası" tasarımının evrimi dikkat çekerken, arka tarafta Zeekr 9X'i andıran şerit LED aydınlatmalar kullanılmış.

Sky Nomad N90, doğa tutkunlarının hoşuna gidecek özelliklere sahip. Araç tavanına entegre kamp çadırı ile birlikte geliyor. Ayrıca ikinci sıra koltuklarda yer alan EcoFlow güç istasyonları ve yüksek kapasiteli AC prizler, dış mekan aktivitelerinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Araç ihtiyaca göre 5 kişilik (2+3) veya 7 kişilik (2+3+2) oturma düzeniyle tercih edilebilecek.

Tam Boyutta Gör

Performans ve menzil

N90, ön bölümde konumlandırılan 1.5 litrelik turboşarjlı menzil artırıcı (EREV) motorla gelecek. Aracın macera odaklı karakterine uygun olarak çift motorlu dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle sunulması bekleniyor. Enerjisini Sunwoda ve CALB tarafından tedarik edilen 70 kWh'nin üzerinde kapasiteye sahip batarya paketinden alan modelin, 400 ila 500 km tamamen elektrikli sürüş menzili ve 1.500 km'yi aşan toplam menzil sunacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Aracın tavanında LiDAR sensörü var. Bu detay da gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine sahip olacağını gösteriyor. Sky Nomad N90'ın 200.000 yuan (yaklaşık 29.418 dolar) başlangıç fiyatıyla satılacağına dair iddialar var. Yeni SUV, Xiaomi'nin 2026 yılı için belirlediği 550.000 adetlik teslimat hedefine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

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Xiaomi'nin 1.500 km menzilli yeni SUV modelinden ilk görüntüler

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