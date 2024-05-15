Xiaomi, otomobil üretimini artırıyor: Ayda 20 bine yakın araç üretecek

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Yerel medyada çıkan haberlere göre, Xiaomi, önümüzdeki aydan itibaren Pekin'deki fabrikasında çift vardiya uygulamasına geçecek. Böylelikle günlük operasyon süresini 8 saatten 16 saate yükselten şirket, aylık üretim kapasitesini yaklaşık 20 bin adet seviyesine çıkaracak.

Xiaomi, 15 Mayıs 2024 itibarıyla 10 bininci SU7 modelini sahibine teslim ettiğini duyurdu. Teslimatlar 3 Nisan'da başlamıştı. Bu da şirketin 43 günde 10 bin araç teslim ettiği anlamına geliyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, daha önce yaptığı bir açıklamada Pekin fabrikasının saatte 40 adet SU7 üretebileceğini söylemişti.

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Şu anda Xiaomi SU7'nin standart versiyonu için teslimat süreleri 29 ile 32 hafta arasında değişiyor. SU7 Max versiyonunda ise maksimum süre 36 hafta. Pekin fabrikasının inşaatında ikinci faz çalışmaları 2024'ün sonunda başlayıp 2025'te tamamlanacak. Böylece fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 300 bin adede çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sahibine teslim edilen bir Xiaomi SU7 modeli 39 kilometre yol gitmeden bozulmuş ve şirket tarafından incelenmek üzere geri alınmıştı. Söz konusu haberin detaylarını da linkte bulabilirsiniz.

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