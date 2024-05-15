Xiaomi, otomobil üretimini artırıyor: Ayda 20 bine yakın araç üretecek

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Xiaomi, önümüzdeki aydan itibaren Pekin'deki fabrikasında çift vardiya uygulamasına geçecek. Böylelikle günlük operasyon süresini 8 saatten 16 saate yükselten şirket, aylık üretim kapasitesini yaklaşık 20 bin adet seviyesine çıkaracak.
Xiaomi, 15 Mayıs 2024 itibarıyla 10 bininci SU7 modelini sahibine teslim ettiğini duyurdu. Teslimatlar 3 Nisan'da başlamıştı. Bu da şirketin 43 günde 10 bin araç teslim ettiği anlamına geliyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, daha önce yaptığı bir açıklamada Pekin fabrikasının saatte 40 adet SU7 üretebileceğini söylemişti.
Şu anda Xiaomi SU7'nin standart versiyonu için teslimat süreleri 29 ile 32 hafta arasında değişiyor. SU7 Max versiyonunda ise maksimum süre 36 hafta. Pekin fabrikasının inşaatında ikinci faz çalışmaları 2024'ün sonunda başlayıp 2025'te tamamlanacak. Böylece fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 300 bin adede çıkacak.
Geçtiğimiz hafta sahibine teslim edilen bir Xiaomi SU7 modeli 39 kilometre yol gitmeden bozulmuş ve şirket tarafından incelenmek üzere geri alınmıştı. Söz konusu haberin detaylarını da linkte bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.