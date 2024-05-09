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    Xiaomi SU7, 50 km gidemeden bozuldu: Tamir edilemedi!

    Xiaomi SU7 teslimatları başladığından bu yana arabanın bir kazaya karıştığını veya başka olumsuz durumlar yaşandığını duymadık ama son olay çok tuhaf; Elektrikli araba 39 kilometrede bozuldu.
    Xiaomi SU7 39 kilometrede bozuldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi SU7 elektrikli arabanın teslimatları 3 Nisan’da başladı. O zamandan bu yana ne kaza haberi ne de başka ters bir olay yaşanmadı. Ancak, son olay muhtemelen bugüne kadarki en tuhaf olay. Elektrikli otomobil yalnızca 39 kilometre yol gittikten sonra bozuldu. İşin ilginci tamir edilemedi; incelemeler sonrasında fabrikaya iadesine karar verildi.

    Xiaomi SU7, 39 kilometre gittikten sonra bozuldu

    Xiaomi SU7 kullanıcısı, sadece 39 kilometrelik yolculuğun ardından arabasının bozulduğunu gösteren bir video paylaştı. Kullanıcı, arabayı teslimat merkezine çekti. İlk inceleme sonrasında araçta herhangi bir soruna rastlanmadı. Satış sonrası personel, aracın iade sürecini kendilerinin üstleneceklerini söyledi ancak kullanıcı, değişim konusunda ısrar etti.

    Kişi, Xiang’an'daki Xiaomi Auto Delivery Center’dan SU7’nin standart versiyonunu satın aldığını bildirdi. Bundan sonra süreç sosyal medyaya yansıdı.

    Kulllanıcı: Benim istediğim araba, iade değil!

    Kullanıcı, satış sonrası servisle yaptığı görüşmenin ekran görüntülerini şu sözlerle birlikte paylaştı; “Benim istediğim araba, iade değil.” Satış sonrası personel, şirketin arızanın nedenini bulabilmesi için otomobilin daha detaylı analiz için fabrikaya gönderilmesi gerektiği konusunda kullanıcıyı bilgilendirdi. Ayrıca arabayı hemen tamir etmenin mümkün olmadığını da açıkladı; “Aracın arıza nedeninin daha detaylı analiz için fabrikaya gönderilmesi gerekiyor, geçici olarak onarılması da mümkün değil.

    Personel, detaylı incelemenin ardından aracın kendisine teslim edileceğini bildirdi. Elbette bu zaman alacak bir süreç ancak Xiaomi’ye göre arabaların kalitesini sağlamak için gerekli. Personel ayrıca hayal kırıklığı yaratan araba satın alma deneyimi için kullanıcıdan özür diledi. Ancak, kullanıcı aracının değiştirilmesi konusunda ısrar etti ve sonunda Xiaomi satış sonrası personelini ikna etmeyi başardı.

    Xiaomi zararı karşılamayı kabul etti

    Xiaomi, arabanın bozulmasına neyin sebep olduğunu bulmak ve sorun üzerinde çalışmak istiyor ancak mevcut yüksek talep nedeniyle kullanıcıya anında değişim olanağı sunması geçici olarak mümkün değil. Değiştirilen arabanın teslim tarihine kadar geçen bekleme süresi boyunca şirket, kullanıcıya nakit 150 yuan veya günlük eşit miktarda puan sağlamayı kabul etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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