Xiaomi SU7, 50 km gidemeden bozuldu: Tamir edilemedi!

Tam Boyutta Gör Xiaomi SU7 elektrikli arabanın teslimatları 3 Nisan’da başladı. O zamandan bu yana ne kaza haberi ne de başka ters bir olay yaşanmadı. Ancak, son olay muhtemelen bugüne kadarki en tuhaf olay. Elektrikli otomobil yalnızca 39 kilometre yol gittikten sonra bozuldu. İşin ilginci tamir edilemedi; incelemeler sonrasında fabrikaya iadesine karar verildi.

Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti 2 hf. önce eklendi

Xiaomi SU7, 39 kilometre gittikten sonra bozuldu

Xiaomi SU7 kullanıcısı, sadece 39 kilometrelik yolculuğun ardından arabasının bozulduğunu gösteren bir video paylaştı. Kullanıcı, arabayı teslimat merkezine çekti. İlk inceleme sonrasında araçta herhangi bir soruna rastlanmadı. Satış sonrası personel, aracın iade sürecini kendilerinin üstleneceklerini söyledi ancak kullanıcı, değişim konusunda ısrar etti.

Kişi, Xiang’an'daki Xiaomi Auto Delivery Center’dan SU7’nin standart versiyonunu satın aldığını bildirdi. Bundan sonra süreç sosyal medyaya yansıdı.

Kulllanıcı: Benim istediğim araba, iade değil!

Kullanıcı, satış sonrası servisle yaptığı görüşmenin ekran görüntülerini şu sözlerle birlikte paylaştı; “Benim istediğim araba, iade değil.” Satış sonrası personel, şirketin arızanın nedenini bulabilmesi için otomobilin daha detaylı analiz için fabrikaya gönderilmesi gerektiği konusunda kullanıcıyı bilgilendirdi. Ayrıca arabayı hemen tamir etmenin mümkün olmadığını da açıkladı; “Aracın arıza nedeninin daha detaylı analiz için fabrikaya gönderilmesi gerekiyor, geçici olarak onarılması da mümkün değil.”

Personel, detaylı incelemenin ardından aracın kendisine teslim edileceğini bildirdi. Elbette bu zaman alacak bir süreç ancak Xiaomi’ye göre arabaların kalitesini sağlamak için gerekli. Personel ayrıca hayal kırıklığı yaratan araba satın alma deneyimi için kullanıcıdan özür diledi. Ancak, kullanıcı aracının değiştirilmesi konusunda ısrar etti ve sonunda Xiaomi satış sonrası personelini ikna etmeyi başardı.

Xiaomi zararı karşılamayı kabul etti

Xiaomi, arabanın bozulmasına neyin sebep olduğunu bulmak ve sorun üzerinde çalışmak istiyor ancak mevcut yüksek talep nedeniyle kullanıcıya anında değişim olanağı sunması geçici olarak mümkün değil. Değiştirilen arabanın teslim tarihine kadar geçen bekleme süresi boyunca şirket, kullanıcıya nakit 150 yuan veya günlük eşit miktarda puan sağlamayı kabul etti.

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Xiaomi SU7, 50 km gidemeden bozuldu: Tamir edilemedi!