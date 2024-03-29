Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yankı uyandıran Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet sattı

    Xiaomi, düzenlediği etkinlik kapsamında ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7’yi geçtiğimiz gün satışa çıkardı. Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başararak hızlı bir başlangıç yaptı.
    Yankı uyandıran Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet sattı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik ile birlikte ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7’yi satışa çıkardı. Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç modelle piyasaya giriş yapan firma, fiyatlandırma olarak ise rekabetçi bir şekilde kendisini konumlandırdı. Hatta CEO Lei Jun, belirledikleri fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini bile söyledi. Öte yandan yapılan açıklamaya göre Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başardı.

    Xiaomi SU7, 50 bin adet satarak hızlı başladı

    Xiaomi SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar) piyasaya adım atarken aynı zamanda 5.000 adet ile sınırlı özel Founders Edition da piyasaya sürüldü. Fiyat farkı olmayan bu versiyon 3 Nisan tarihinde teslimatlara geçecek, diğerleri ise Nisan sonunda.

    Ayrıca Xiaomi, SU7 için siparişleri kabul etmeye başladıktan sonraki ilk 4 dakika içinde 10.000 adet, 7 dakika içinde 20.000 adetve 27 dakika içinde ise 50.000 adet kesin siparişeulaştığını duyurdu.

    Xiaomi SU7 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin lansman etkinliği her yönüyle bir gövde gösterisi ve bir yandan da birlik olma sinyaliydi. Zira firmanın CEO’su, rakiplerini överken sahnenin en önünde rakipleri Nio, Xpeng ve Li Auto CEO’ları bulunuyordu. CEO Lei Jun, aracın geliştirilmesinde verdikleri destek için de ayrıca rakiplerine teşekkür etti.

    Xiaomi SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında bir tercihte bulunacak. Bu versiyonlar batarya, güç aktarma organları ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bakımından farklılık gösteriyor. İki versiyon arkadan itişli iken, en üst donanım seviyesi çift motorlu dört çeker performans versiyonu olarak kayıtlara geçiyor.

    Xiaomi SU7 özellikleri

    Xiaomi SU7 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 700 km CLTC menzili
    • 73,6 kWh BYD LFP Blade batarya
    • 400V mimarisi (486V)
    • 15 dakikada 350 km menzil
    • RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor
    • 0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız
    • Xiaomi Pilot Pro ADAS
    • 215.900 yuan (29.900 dolar)

    Xiaomi SU7 Pro özellikleri

    Xiaomi SU7 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 830 km CLTC menzili
    • 94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)
    • 400V mimarisi (486V)
    • RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork
    • 245.900 yuan (34.000 dolar)

    Xiaomi SU7 Max özellikleri

    Xiaomi SU7 Max özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 800 km CLTC menzil
    • 101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya
    • 800V mimarisi (871V)
    • 15 dakikada 510 km menzil
    • Xiaomi Pilot Max ADAS
    • AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor
    • 0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız
    • 299.900 yuan (41.500 dolar)

    Xiaomi Su7 ailesi rekabetçi bir fiyatlandırma tercih etse ve Tesla Model 3’ten (34.000 dolar) daha ucuz bir seçenek sunsa da aslında Çin pazarında en uygun seçenek değil. Xiaomi SU7, Çin piyasasında BYD Seal, BYD Han, Deepal SL03, Xpeng P7i ve Nio ET5 gibi 27 bin ila 41 bin dolar arasında değişen fiyatlara sahip düzinelerce elektrikli araç ile rekabet edecek. Bu kadar çok seçenek varken 50.000 sipariş ise takdir edilesi bir şey. Ayrıca Xiaomi, Apple’ın yapamadığını yaptı; bir teknoloji, tüketici elektroniği şirketiyken tasarımdan üretime bir otomobil üreticisi oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    s22 vs s23 fe tbs nedir podye neresi en iyi tereyağı markası yossi kohen kadir mısıroğlu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız