Yankı uyandıran Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet sattı

- Xiaomi SU7, 50 bin adet satarak hızlı başladı
- Xiaomi SU7 özellikleri
- Xiaomi SU7 Pro özellikleri
- Xiaomi SU7 Max özellikleri
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Xiaomi SU7, 50 bin adet satarak hızlı başladı
Xiaomi SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar) piyasaya adım atarken aynı zamanda 5.000 adet ile sınırlı özel Founders Edition da piyasaya sürüldü. Fiyat farkı olmayan bu versiyon 3 Nisan tarihinde teslimatlara geçecek, diğerleri ise Nisan sonunda.
Ayrıca Xiaomi, SU7 için siparişleri kabul etmeye başladıktan sonraki ilk 4 dakika içinde 10.000 adet, 7 dakika içinde 20.000 adetve 27 dakika içinde ise 50.000 adet kesin siparişeulaştığını duyurdu.
Xiaomi SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında bir tercihte bulunacak. Bu versiyonlar batarya, güç aktarma organları ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bakımından farklılık gösteriyor. İki versiyon arkadan itişli iken, en üst donanım seviyesi çift motorlu dört çeker performans versiyonu olarak kayıtlara geçiyor.
Xiaomi SU7 özellikleri
- 700 km CLTC menzili
- 73,6 kWh BYD LFP Blade batarya
- 400V mimarisi (486V)
- 15 dakikada 350 km menzil
- RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor
- 0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız
- Xiaomi Pilot Pro ADAS
- 215.900 yuan (29.900 dolar)
Xiaomi SU7 Pro özellikleri
- 830 km CLTC menzili
- 94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)
- 400V mimarisi (486V)
- RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork
- 245.900 yuan (34.000 dolar)
Xiaomi SU7 Max özellikleri
- 800 km CLTC menzil
- 101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya
- 800V mimarisi (871V)
- 15 dakikada 510 km menzil
- Xiaomi Pilot Max ADAS
- AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor
- 0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız
- 299.900 yuan (41.500 dolar)
Xiaomi Su7 ailesi rekabetçi bir fiyatlandırma tercih etse ve Tesla Model 3’ten (34.000 dolar) daha ucuz bir seçenek sunsa da aslında Çin pazarında en uygun seçenek değil. Xiaomi SU7, Çin piyasasında BYD Seal, BYD Han, Deepal SL03, Xpeng P7i ve Nio ET5 gibi 27 bin ila 41 bin dolar arasında değişen fiyatlara sahip düzinelerce elektrikli araç ile rekabet edecek. Bu kadar çok seçenek varken 50.000 sipariş ise takdir edilesi bir şey. Ayrıca Xiaomi, Apple’ın yapamadığını yaptı; bir teknoloji, tüketici elektroniği şirketiyken tasarımdan üretime bir otomobil üreticisi oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...