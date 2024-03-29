Yankı uyandıran Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet sattı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik ile birlikte ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7’yi satışa çıkardı. Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç modelle piyasaya giriş yapan firma, fiyatlandırma olarak ise rekabetçi bir şekilde kendisini konumlandırdı. Hatta CEO Lei Jun, belirledikleri fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini bile söyledi. Öte yandan yapılan açıklamaya göre Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet satmayı başardı.

Xiaomi SU7, 50 bin adet satarak hızlı başladı

Xiaomi SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar) piyasaya adım atarken aynı zamanda 5.000 adet ile sınırlı özel Founders Edition da piyasaya sürüldü. Fiyat farkı olmayan bu versiyon 3 Nisan tarihinde teslimatlara geçecek, diğerleri ise Nisan sonunda.

Ayrıca Xiaomi, SU7 için siparişleri kabul etmeye başladıktan sonraki ilk 4 dakika içinde 10.000 adet, 7 dakika içinde 20.000 adetve 27 dakika içinde ise 50.000 adet kesin siparişeulaştığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin lansman etkinliği her yönüyle bir gövde gösterisi ve bir yandan da birlik olma sinyaliydi. Zira firmanın CEO’su, rakiplerini överken sahnenin en önünde rakipleri Nio, Xpeng ve Li Auto CEO’ları bulunuyordu. CEO Lei Jun, aracın geliştirilmesinde verdikleri destek için de ayrıca rakiplerine teşekkür etti.

Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü 18 sa. önce eklendi

Xiaomi SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında bir tercihte bulunacak. Bu versiyonlar batarya, güç aktarma organları ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bakımından farklılık gösteriyor. İki versiyon arkadan itişli iken, en üst donanım seviyesi çift motorlu dört çeker performans versiyonu olarak kayıtlara geçiyor.

Xiaomi SU7 özellikleri

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700 km CLTC menzili

73,6 kWh BYD LFP Blade batarya

400V mimarisi (486V)

15 dakikada 350 km menzil

RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor

0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız

Xiaomi Pilot Pro ADAS

215.900 yuan (29.900 dolar)

Xiaomi SU7 Pro özellikleri

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830 km CLTC menzili

94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)

400V mimarisi (486V)

RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork

245.900 yuan (34.000 dolar)

Xiaomi SU7 Max özellikleri

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800 km CLTC menzil

101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya

800V mimarisi (871V)

15 dakikada 510 km menzil

Xiaomi Pilot Max ADAS

AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor

0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız

299.900 yuan (41.500 dolar)

Xiaomi Su7 ailesi rekabetçi bir fiyatlandırma tercih etse ve Tesla Model 3’ten (34.000 dolar) daha ucuz bir seçenek sunsa da aslında Çin pazarında en uygun seçenek değil. Xiaomi SU7, Çin piyasasında BYD Seal, BYD Han, Deepal SL03, Xpeng P7i ve Nio ET5 gibi 27 bin ila 41 bin dolar arasında değişen fiyatlara sahip düzinelerce elektrikli araç ile rekabet edecek. Bu kadar çok seçenek varken 50.000 sipariş ise takdir edilesi bir şey. Ayrıca Xiaomi, Apple’ın yapamadığını yaptı; bir teknoloji, tüketici elektroniği şirketiyken tasarımdan üretime bir otomobil üreticisi oldu.

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Yankı uyandıran Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet sattı