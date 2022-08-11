Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç tanıtıldı: Güçlü bataryalı mini laptop

- Ekran büyüdü, çerçeveler inceldi
- Aynı işlemci
- Güçlü batarya
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç özellikleri
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç fiyatı
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Çinli teknoloji devi, bugünkü etkinlikte Mix Fold 2 katlanabilir telefon dahil bir dizi ürünü tanıttı. Xiaomi’nin Pad 5 Pro 12.4 inç tableti, geçen yıl piyasaya sürülen Pad 5 Pro’dan biraz farklı. Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisi, 120Hz yenileme hızına sahip 2.5K çözünürlüklü LCD ekran ve 10.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.
Ekran büyüdü, çerçeveler inceldi
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç, tasarım olarak önceki modele kıyasla farklılıklar sunuyor. Önde çerçevelerin incelmesi dışında bir farklılık göze çarpmazken, arkayı çevirdiğimizde kamera modülünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonları Xiaomi 12 serisinde kullanılan üçlü kamera sistemi karşımıza çıkıyor. 12.4 inç LCD panel, maksimum 500nit parlaklığa ulaşabiliyor ve P3 renk gamı HDR10’u destekliyor. Dolby Vision sertifikasına da sahip. Tablet, 4 hoparlör ve 2 mikrofon barındırıyor.
Aynı işlemci
12.4 inç Pad 5 Pro, işlemci tarafında bir yenilik getirmiyor; Xiaomi, Pad 5 Pro’da kullandığı işlemciyle devam etmeyi tercih etmiş. Bellek ve depolama tarafında farklı seçenekler mevcut. En üst düzey model, 12GB RAM 512GB depolama alanıyla geliyor.
Güçlü batarya
Xiaomi, yeni tabletinde oldukça güçlü bir batarya kullanmış. Tablete 10.000 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, 67w hızlı şarjı destekliyor. Xiaomi, tabletin 68 dakikada %100 şarj olduğunu söylüyor.
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç özellikleri
- Ekran: 12.4 inç, 2.5K, 120Hz, HDR10, 500nit, LCD ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- Kamera: 50MP ana kamera, çift 2MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 20MP
- Batarya: 10.000 mAh, 67w hızlı şarj
- Yazılım: MIUI 13, Android 12
- Boyut: 284.96 x 185.23 x 6.66 mm
- Ağırlık: 620 g
- Renk: Gümüş, yeşil, siyah
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç fiyatı
MIUI 13 ile gelen tabletin siyah, gümüş ve yenil renk seçenekleri bulunuyor. Tabletin fiyatı 415 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma, 6GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanı sunan model 490 dolar, 12GB RAM 512GB depolama alanı sunan tepe modelin fiyatı ise; 593 dolar. Tablet, ilk olarak Çin’de satışa sunuldu. Globalde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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