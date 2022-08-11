Xiaomi en ince katlanabilir akıllı telefon olan Mix Fold 2'yi tanıttı

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Samsung dün, amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Z Fold 4'ü tanıttı ve ardından bugün rakibi Xiaomi sahne aldı. Şirket şu anda günümüzün en ince katlanabilir akıllı telefon modeli olma ünvanına sahip Xiaomi Mix Fold 2'yi tanıttı.

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Xiaomi Mix Fold 2'deki ana vurgu kompaktlık üzerine. Zira Mix Fold 2, cihazın kalınlığını önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılan tamamen yeni menteşelere sahip. Sonuç olarak da Mix Fold 2 açıldığında normal bir USB-C bağlantı noktasından yalnızca biraz daha kalın. Cihazın kalınlığı, katlanmadığı durumda 5,4 mm, katlandığında ise sadece 11,4 mm. Akıllı telefonun ağırlığı da 262 gram olarak açıklandı.

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Xiaomi Mix Fold 2, 8.02 inç 2K Samsung Eco² OLED 120Hz LTPO 2.0 katlanabilir ekrana sahip. Dış ekran ise 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç FHD+ Samsung E5 AMOLED panelden oluşuyor. Her iki ekranda da Dolby Vision ve HDR10+'ı desteği yer alırken, dış ekran Gorilla Glass Victus korumasına sahip.

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Leica işbirliğiyle geliştirilen kamera

Xiaomi, ekrandaki kırışıklıkları gidermek için menteşeye tek parça karbon fiber yüzer plaka eklemiş. Bu sayede telefon açıldığında, daha düz bir görünüm elde ediliyor. Cihaz, 12 GB RAM'e sahip Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenmekte. Mix Fold 2'nin ana kamerası Lecia ile birlikte oluşturuldu. Telefonda IMX766 ile 50MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP 2X telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta 20MP kamera var ancak iç ekranda kamera yok. Ayrıca telefon 67W kablolu şarj desteği ile 4.500mAh pil içeriyor.

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Xiaomi Mix Fold 2 kutudan, özellikle katlanabilir cihazlar için uyarlanmış olan MIUI Fold 13 arayüzü ve Android 12L işletim sistemiyle çıkacağını da belirtelim. Mix Fold 2'nin 16 Ağustos tarihindee Çin'de satışa sunulacağı açıklandı. Global lansman ve çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

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Xiaomi Mix Fold 2 özellikleri

Ekran: 8,02", 2K+, Eco OLED LTPO 2.0, 1-120Hz, 1000/1300 nit, HDR10+ (dahili); 6,56", Full HD+, OLED, 120Hz, Gorilla Glass Victus (harici)

8,02", 2K+, Eco OLED LTPO 2.0, 1-120Hz, 1000/1300 nit, HDR10+ (dahili); 6,56", Full HD+, OLED, 120Hz, Gorilla Glass Victus (harici) İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3.2 GHz, Adreno 730

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3.2 GHz, Adreno 730 Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM, 128/256/512 GB dahili UFS 3.1

12 GB LPDDR5 RAM, 128/256/512 GB dahili UFS 3.1 Kamera: 50 MP (ana), 13 MP (ultra geniş), 8 MP (telefoto);

50 MP (ana), 13 MP (ultra geniş), 8 MP (telefoto); Pil: 4500 mAh, hızlı şarj 67W

4500 mAh, hızlı şarj 67W İşletim Sistemi: Android 12, MIUI Fold 13 arayüzü

Android 12, MIUI Fold 13 arayüzü Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

Xiaomi Mix Fold 2 fiyatı

Siyah ve altın renklerinde piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mix Fold 2'nin fiyatlandırması ise şu şekilde:

Xiaomi Mix Fold 2 (12 + 256 GB) - 1335 dolar

Xiaomi Mix Fold 2 (12 + 512 GB) - 1485 dolar

Xiaomi Mix Fold 2 (12 + 1 TB) - 1780 dolar

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Xiaomi en ince katlanabilir akıllı telefonu Mix Fold 2'yi tanıttı