Fiyat performans odaklı Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle giriş seviye yeni modeli Redmi 13 5G'yi tanıttı. 4G destekli kardeşi Redmi 13 ile aynı tasarıma sahip olan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Tasarıma baktığımızda, Redmi 13 5G, segmentinin ötesinde olan cam arka paneli ve halka şeklindeki LED flaşıyla dikkat çekiyor. Siyah Elmas, Hawaii Mavisi ve Aytaşı Gümüşü gibi desenli renk seçenekleriyle gelen telefonda, büyük yuvarlak iki daireden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor.

Redmi 13 5G'nin ön tarafında 120 Hz adaptif yenileme hızına sahip 6,79 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın üst tarafında bir adet kamera deliği yer alıyor.

Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) işlemcisinden güç alan cihaz, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Kamera tarafında 108 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM6 ana sensöre, 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP öz çekim kamerası yer alıyor.

Telefonda 33W hızlı şarjı destekleyen 5030mAh batarya, IP53 sertifikası ve 3,5 mm ses girişi diğer dikkat çeken özellikler olarak ön plana çıkıyor. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle gelen Redmi 13 5G, iki yıl işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisine sahip.

Redmi 13 5G fiyarı

Redmi 13 5G, fiyat konusunda ise hayli rekabetçi. Telefonun 6GB + 128GB modeli 168 dolar, 8GB + 128GB modeli ise 185 dolar fiyat etiketiyle 12 Temmuz'dan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.

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Redmi 13 5G özellikleri

Ekran : 6.79 inç, 1080x2460, 550 nit, 120Hz, IPS LCD

: 6.79 inç, 1080x2460, 550 nit, 120Hz, IPS LCD İşlemci : Snapdragon 4 Gen 2 AE (4 nm)

: Snapdragon 4 Gen 2 AE (4 nm) Bellek : 6 GB ve 8 GB RAM

: 6 GB ve 8 GB RAM Depolama : 128 GB UFS 2.2

: 128 GB UFS 2.2 Arka kamera : 108 MP f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

: 108 MP f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön kamera : 13 MP f/2.5

: 13 MP f/2.5 Batarya : 5030 mAh, 33W şarj

: 5030 mAh, 33W şarj Yazılım : Hyper OS, Android 14

: Hyper OS, Android 14 Boyut ve ağırlık : 168.6 x 76.3 x 8.2mm, 205 g

: 168.6 x 76.3 x 8.2mm, 205 g Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi ac, NFC

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Xiaomi Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı