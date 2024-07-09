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    Fiyat performans odaklı Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle giriş seviye yeni modeli Redmi 13 5G'yi tanıttı. Fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkat çeken telefonun özelliklerine yakından bakalım.
    Xiaomi Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle giriş seviye yeni modeli Redmi 13 5G'yi tanıttı. 4G destekli kardeşi Redmi 13 ile aynı tasarıma sahip olan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Tasarıma baktığımızda, Redmi 13 5G, segmentinin ötesinde olan cam arka paneli ve halka şeklindeki LED flaşıyla dikkat çekiyor. Siyah Elmas, Hawaii Mavisi ve Aytaşı Gümüşü gibi desenli renk seçenekleriyle gelen telefonda, büyük yuvarlak iki daireden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor. 

    Redmi 13 5G'nin ön tarafında 120 Hz adaptif yenileme hızına sahip 6,79 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın üst tarafında bir adet kamera deliği yer alıyor.

    Xiaomi Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) işlemcisinden güç alan cihaz, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Kamera tarafında 108 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM6 ana sensöre, 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP öz çekim kamerası yer alıyor.

    Telefonda 33W hızlı şarjı destekleyen 5030mAh batarya, IP53 sertifikası ve 3,5 mm ses girişi diğer dikkat çeken özellikler olarak ön plana çıkıyor. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle gelen Redmi 13 5G, iki yıl işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisine sahip. 

    Xiaomi Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi 13 5G fiyarı

    Redmi 13 5G, fiyat konusunda ise hayli rekabetçi. Telefonun 6GB + 128GB modeli 168 dolar, 8GB + 128GB modeli ise 185 dolar fiyat etiketiyle 12 Temmuz'dan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.

    Redmi 13 5G özellikleri

    • Ekran: 6.79 inç, 1080x2460, 550 nit, 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2 AE (4 nm)
    • Bellek: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 108 MP f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
    • Ön kamera: 13 MP  f/2.5
    • Batarya: 5030 mAh, 33W şarj
    • Yazılım: Hyper OS, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.3 x 8.2mm, 205 g
    • Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi ac, NFC
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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