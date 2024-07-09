Fiyat performans odaklı Redmi 13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tasarıma baktığımızda, Redmi 13 5G, segmentinin ötesinde olan cam arka paneli ve halka şeklindeki LED flaşıyla dikkat çekiyor. Siyah Elmas, Hawaii Mavisi ve Aytaşı Gümüşü gibi desenli renk seçenekleriyle gelen telefonda, büyük yuvarlak iki daireden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor.
Redmi 13 5G'nin ön tarafında 120 Hz adaptif yenileme hızına sahip 6,79 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın üst tarafında bir adet kamera deliği yer alıyor.
Telefonda 33W hızlı şarjı destekleyen 5030mAh batarya, IP53 sertifikası ve 3,5 mm ses girişi diğer dikkat çeken özellikler olarak ön plana çıkıyor. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle gelen Redmi 13 5G, iki yıl işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisine sahip.
Redmi 13 5G fiyarı
Redmi 13 5G, fiyat konusunda ise hayli rekabetçi. Telefonun 6GB + 128GB modeli 168 dolar, 8GB + 128GB modeli ise 185 dolar fiyat etiketiyle 12 Temmuz'dan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.
Redmi 13 5G özellikleri
- Ekran: 6.79 inç, 1080x2460, 550 nit, 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2 AE (4 nm)
- Bellek: 6 GB ve 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB UFS 2.2
- Arka kamera: 108 MP f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 13 MP f/2.5
- Batarya: 5030 mAh, 33W şarj
- Yazılım: Hyper OS, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.3 x 8.2mm, 205 g
- Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi ac, NFC
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.