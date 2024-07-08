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    Değiştirilebilir arka kapaklı Nothing CMF Phone 1 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Nothing, CMF markası altında uygun fiyatlı telefon CMF Phone 1'i tanıttı. Bütçe dostu akıllı telefon, kolayca değiştirilebilir arka kapak ve çeşitli aksesuarlarla geliyor.
    nothing cmf phone 1 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing’in alt markası CMF, ilk akıllı telefonunu çıkardı. Lansmandan önce CMF Phone 1’in kilit özelikleri ortaya çıkmıştı, 8 Temmuz’da da resmî olarak tanıtıldı. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına katılan Nothing CMF Phone 1, uzun süredir görmediğimiz bir detay olan değiştirilebilir arka kapağa sahip ve farklı kullanımlara yönelik aksesuarlarla geliyor.

    CMF Phone 1 neler sunuyor?

    cmf phone 1 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    CMF Phone 1, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.000 nit parlaklık (maksimum), HDR10+ desteği sunan sAMOLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucu ekranda. Sol üst köşede gümüş renkte ve dikey kamera dizilimi dikkat çekiyor.

    Telefonun arka kapağında dört vida bulunuyor. Birlikte verilen tornavidayı kullanarak arka kapağı değiştirebiliyorsunuz. Açık yeşil, mavi ve turuncu tonlarında kapak seçenekleri var. Mavi ve turuncu deri dokulu bir kaplamaya sahip. Arka kapağın sağ alt köşesindeki daire ise telefon standı, kordon veya kartlı kılıf gibi aksesuarları takmak için.

    CMF Phone 1, MediaTek’in Dimensity 7300 işlemcisiyle geliyor. 8GB RAM 128 GB’a kadar depolama alanı sunan telefon, 33W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan güç alıyor. Nothing OS 2.6 sürümünü çalıştıran Android 14 ile kutusundan çıkıyor. Kamera tarafında, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya portre kamera eşlik ediyor. Önde 16 MP kamera var. Telefon, 4K 30 fps video kaydedebiliyor. Az ışıklı ortamlarda fotoğrafı iyileştirmek için Google ile birlikte geliştirilen Ultra XDR var.

    CMF Phone 1 fiyatı

    CMF Phone 1, 12 Temmuz’da 199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Kişiselleştirilebilir kasanın fiyatı 35 dolar, diğer aksesuarlar da 25 dolar olarak fiyatlandırılacak.

    CMF Phone 1 özellikleri

    nothing cmf phone 1 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)
    • Yazılım: Nothing OS 2.6, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 164 x 77 x 8mm, 197 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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