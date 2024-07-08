Değiştirilebilir arka kapaklı Nothing CMF Phone 1 tanıtıldı: İşte özellikleri

CMF Phone 1 neler sunuyor?
Telefonun arka kapağında dört vida bulunuyor. Birlikte verilen tornavidayı kullanarak arka kapağı değiştirebiliyorsunuz. Açık yeşil, mavi ve turuncu tonlarında kapak seçenekleri var. Mavi ve turuncu deri dokulu bir kaplamaya sahip. Arka kapağın sağ alt köşesindeki daire ise telefon standı, kordon veya kartlı kılıf gibi aksesuarları takmak için.
CMF Phone 1, MediaTek’in Dimensity 7300 işlemcisiyle geliyor. 8GB RAM 128 GB’a kadar depolama alanı sunan telefon, 33W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan güç alıyor. Nothing OS 2.6 sürümünü çalıştıran Android 14 ile kutusundan çıkıyor. Kamera tarafında, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya portre kamera eşlik ediyor. Önde 16 MP kamera var. Telefon, 4K 30 fps video kaydedebiliyor. Az ışıklı ortamlarda fotoğrafı iyileştirmek için Google ile birlikte geliştirilen Ultra XDR var.
CMF Phone 1 fiyatı
CMF Phone 1, 12 Temmuz’da 199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Kişiselleştirilebilir kasanın fiyatı 35 dolar, diğer aksesuarlar da 25 dolar olarak fiyatlandırılacak.
CMF Phone 1 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)
- Yazılım: Nothing OS 2.6, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 164 x 77 x 8mm, 197 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.