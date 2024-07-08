Değiştirilebilir arka kapaklı Nothing CMF Phone 1 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Nothing’in alt markası CMF, ilk akıllı telefonunu çıkardı. Lansmandan önce CMF Phone 1’in kilit özelikleri ortaya çıkmıştı, 8 Temmuz’da da resmî olarak tanıtıldı. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına katılan Nothing CMF Phone 1, uzun süredir görmediğimiz bir detay olan değiştirilebilir arka kapağa sahip ve farklı kullanımlara yönelik aksesuarlarla geliyor.

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CMF Phone 1 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör CMF Phone 1, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.000 nit parlaklık (maksimum), HDR10+ desteği sunan sAMOLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucu ekranda. Sol üst köşede gümüş renkte ve dikey kamera dizilimi dikkat çekiyor.

Telefonun arka kapağında dört vida bulunuyor. Birlikte verilen tornavidayı kullanarak arka kapağı değiştirebiliyorsunuz. Açık yeşil, mavi ve turuncu tonlarında kapak seçenekleri var. Mavi ve turuncu deri dokulu bir kaplamaya sahip. Arka kapağın sağ alt köşesindeki daire ise telefon standı, kordon veya kartlı kılıf gibi aksesuarları takmak için.

CMF Phone 1, MediaTek’in Dimensity 7300 işlemcisiyle geliyor. 8GB RAM 128 GB’a kadar depolama alanı sunan telefon, 33W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan güç alıyor. Nothing OS 2.6 sürümünü çalıştıran Android 14 ile kutusundan çıkıyor. Kamera tarafında, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya portre kamera eşlik ediyor. Önde 16 MP kamera var. Telefon, 4K 30 fps video kaydedebiliyor. Az ışıklı ortamlarda fotoğrafı iyileştirmek için Google ile birlikte geliştirilen Ultra XDR var.

CMF Phone 1 fiyatı

CMF Phone 1, 12 Temmuz’da 199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Kişiselleştirilebilir kasanın fiyatı 35 dolar, diğer aksesuarlar da 25 dolar olarak fiyatlandırılacak.

CMF Phone 1 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS

: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü

: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)

: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok) Yazılım : Nothing OS 2.6, Android 14

: Nothing OS 2.6, Android 14 Boyut ve ağırlık: 164 x 77 x 8mm, 197 g

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Nothing CMF Phone 1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı