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    Redmi 13 5G'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Xiaomi, giriş seviyesi Redmi 13 modelinin 5G destekli versiyonunu yakında duyuracak. 9 Temmuz'da tanıtılacak olan telefonun özellikleri tanıtım tarihinden önce ortaya çıktı. Redmi 13 5G neler sunacak?
    Redmi 13 5G'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, giriş seviyesi Redmi 13 modelinin 5G destekli versiyonunu yakında duyuracak. 9 Temmuz'da tanıtılacak olan telefonun özellikleri tanıtım tarihinden önce ortaya çıktı. Peki Redmi 13 5G neler sunacak?

    Redmi 13 5G özellikleri 

    Xiaomi Redmi 13 5G, kardeşi Redmi 13 aynı tasarım özelliklerini paylaşıyor. 6,79 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekranla gelecek telefon, kardeşinden farklı olarak 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Telefonun ekranı Gorilla Glass 3 ile korunurken, arka kapağında güçlendirilmiş cama yer verildiği belirtiliyor

    Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) platformundan alacak. RAM tarafında 6 GB ve 8 GB seçenekleri bulunurken, 128 GB depolama alanı tek seçenek olarak sunulacak.

    Redmi 13 5G'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    3x yakınlaştırmayı destekleyen 108 MP ana kamerayla gelecek olan telefonda, ek olarak 2 MP'lik makro kamera da bulunacak. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alacak.

    Batarya tarafında ise 33W şarj destekli, 5030 mAh kapasiteli pil yer alacak. Redmi 13 5G'nin kutudan HyperOS ile çıkan ilk Redmi olacağı ve iki yıl Android güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle geleceği ifade ediliyor. Buna ek olarak Xiaomi'nin telefona 36 ay sorunsuz deneyim vaadi sunduğu söyleniyor.

    Orkide Pembesi, Hawaii Mavisi ve Siyah Elmas renkleriyle çıkacak olan telefonun fiyat detayları ise henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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