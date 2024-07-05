Redmi 13 5G'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, giriş seviyesi Redmi 13 modelinin 5G destekli versiyonunu yakında duyuracak. 9 Temmuz'da tanıtılacak olan telefonun özellikleri tanıtım tarihinden önce ortaya çıktı. Peki Redmi 13 5G neler sunacak?

Redmi 13 5G özellikleri

Xiaomi Redmi 13 5G, kardeşi Redmi 13 aynı tasarım özelliklerini paylaşıyor. 6,79 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekranla gelecek telefon, kardeşinden farklı olarak 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Telefonun ekranı Gorilla Glass 3 ile korunurken, arka kapağında güçlendirilmiş cama yer verildiği belirtiliyor

Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) platformundan alacak. RAM tarafında 6 GB ve 8 GB seçenekleri bulunurken, 128 GB depolama alanı tek seçenek olarak sunulacak.

Tam Boyutta Gör 3x yakınlaştırmayı destekleyen 108 MP ana kamerayla gelecek olan telefonda, ek olarak 2 MP'lik makro kamera da bulunacak. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alacak.

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Batarya tarafında ise 33W şarj destekli, 5030 mAh kapasiteli pil yer alacak. Redmi 13 5G'nin kutudan HyperOS ile çıkan ilk Redmi olacağı ve iki yıl Android güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle geleceği ifade ediliyor. Buna ek olarak Xiaomi'nin telefona 36 ay sorunsuz deneyim vaadi sunduğu söyleniyor.

Orkide Pembesi, Hawaii Mavisi ve Siyah Elmas renkleriyle çıkacak olan telefonun fiyat detayları ise henüz bilinmiyor.

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