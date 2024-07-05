Redmi 13 5G'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Redmi 13 5G özellikleri
Xiaomi Redmi 13 5G, kardeşi Redmi 13 aynı tasarım özelliklerini paylaşıyor. 6,79 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekranla gelecek telefon, kardeşinden farklı olarak 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Telefonun ekranı Gorilla Glass 3 ile korunurken, arka kapağında güçlendirilmiş cama yer verildiği belirtiliyor
Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) platformundan alacak. RAM tarafında 6 GB ve 8 GB seçenekleri bulunurken, 128 GB depolama alanı tek seçenek olarak sunulacak.
Batarya tarafında ise 33W şarj destekli, 5030 mAh kapasiteli pil yer alacak. Redmi 13 5G'nin kutudan HyperOS ile çıkan ilk Redmi olacağı ve iki yıl Android güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle geleceği ifade ediliyor. Buna ek olarak Xiaomi'nin telefona 36 ay sorunsuz deneyim vaadi sunduğu söyleniyor.
Orkide Pembesi, Hawaii Mavisi ve Siyah Elmas renkleriyle çıkacak olan telefonun fiyat detayları ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.