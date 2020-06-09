Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı

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Xiaomi’nin ülkemizde yüksek satış rakamları yakalayan tam kablosuz Bluetooth kulaklığı Redmi Airdots’ın yeni versiyonu Redmi Airdots S ön siparişe açıldı. Hepsiburada üzerinden satışa sunulan kulaklığın fiyatı 189 TL olarak belirlenmiş.

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Redmi Airdots S, 22 Haziran tarihinden itibaren stoklara girecek ve sevkiyatı sağlanacak. Hepsiburada’nın ürün sayfasını incelediğimizde ürünün distribütör veya ithalatçı garantili olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Eğer satılan ürün ithalatçı garantiliyse Xiaomi Türkiye’nin distribütör garantili olarak satacağı modellerin fiyatı farklı olabilir.

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Redmi Airdots S özellikleri

Redmi Airdots S, önceki versiyona göre düşük gecikme özelliğiyle öne çıkıyor. Kulaklığa 3 kere dokunulduğuna aktif edilen düşük gecikme modu sayesinde online oyunlar oynanabilecek. Her iki kulaklık da aynı anda telefona bağlanıyor. Bu sayede eşleştirmede yaşanan karışıklık giderilmiş.

Diğer özelliklere baktığımızda önceki versiyona göre yenilik yok. Kulaklıkların kendisi 4 saat kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 12 saate kadar çıkıyor.

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