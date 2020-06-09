Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı

    Xiaomi Redmi Airdots S, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açıldı. Kulaklığın fiyatı 189 TL. Redmi Airdots S özellikleri ve çıkış tarihi haberimizde.
    19 sn.
    4
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin ülkemizde yüksek satış rakamları yakalayan tam kablosuz Bluetooth kulaklığı Redmi Airdots’ın yeni versiyonu Redmi Airdots S ön siparişe açıldı. Hepsiburada üzerinden satışa sunulan kulaklığın fiyatı 189 TL olarak belirlenmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu

    Redmi Airdots S, 22 Haziran tarihinden itibaren stoklara girecek ve sevkiyatı sağlanacak. Hepsiburada’nın ürün sayfasını incelediğimizde ürünün distribütör veya ithalatçı garantili olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Eğer satılan ürün ithalatçı garantiliyse Xiaomi Türkiye’nin distribütör garantili olarak satacağı modellerin fiyatı farklı olabilir.

    Ayrıca Bkz. "HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı"

    Redmi Airdots S özellikleri

    Redmi Airdots S, önceki versiyona göre düşük gecikme özelliğiyle öne çıkıyor. Kulaklığa 3 kere dokunulduğuna aktif edilen düşük gecikme modu sayesinde online oyunlar oynanabilecek. Her iki kulaklık da aynı anda telefona bağlanıyor. Bu sayede eşleştirmede yaşanan karışıklık giderilmiş.

    Diğer özelliklere baktığımızda önceki versiyona göre yenilik yok. Kulaklıkların kendisi 4 saat kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 12 saate kadar çıkıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 sn. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı Sonraki HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı 1 sa. Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi 1 sa. Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim 2 sa. Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu 2 sa. Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor 3 sa. Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı 3 sa. LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu 14 sa. Xbox Series X'in ucuz versiyonu Windows kodlarında ortaya çıktı 15 sa. 16GB RAM barındıran Xiaomi telefonu iddiası 16 sa. Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahneleri CGI teknolojisiyle çekilecek 16 sa. Piaget Altiplano Ultimate Concept modelini 2 yıl sonra piyasaya tekrar sürdü 17 sa. PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi resmen açıklandı 17 sa. Intel Kaby Lake-G işlemcilere grafik sürücü desteği sonlandırıldı 17 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 8 Haziran 18 sa. Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı 18 sa. 8x8 zırhlı askeri lojistik aracı Derman, performans testlerini başarıyla geçti 18 sa. Airdots'ı bitirdi, peki nasıl? "KZ S1D TWS incelemesi" 19 sa. Intel, Comet Lake için PL1, PL2 değerlerini ve Tau sürelerini açıkladı: PL2’de 3.5 kat tüketim 19 sa. Rembrandt'ın otoportresi 15 milyon Dolar'a alıcı bulacak 20 sa. WhatsApp'daki bu özelliği kullanıyorsanız telefon numaranız Google aramalarında çıkıyor olabilir! Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi