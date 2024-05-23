Samsung Galaxy Buds 3, "fasulye" benzeri yeni bir tasarımla gelebilir

Yeni tasarım ile görüşme kalitesi artabilir
Yeni tasarıma ait bir görüntü olmasa da, Apple Airpods benzeri bir yapıya kavuşacak gibi görünüyor. Samsung, başından beri Buds serisinde yuvarlak ve tombul tasarımı tercih ediyor. Ancak bu tasarımda mikrofonun doğrudan ağza bakmaması nedeniyle çağrı kalitesinin düşük olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yeni tasarım görüşme kalitesinin artmasını sağlayabilir.
Ayrıca, daha uzun ve çıkıntı yapan tasarım sayesinde ekstra alan elde edilerek, daha büyük pil veya yapay zeka ile ilgili bileşenler eklenebilir. Samsung, bu yılın başında Galaxy Buds'a tercüme özelliğini bir güncellemeyle eklemişti. Şirket, kulaklıklarına ek donanımlar gerektirecek yapay zeka ile ilgili daha fazla özellik eklemeyi planlıyor olabilir.
Bununla birlikte, Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro, 5,0 g ve 5,5 g ile nispeten ağır oldukları için, daha fazla donanım eklemek kulaklıkları daha da ağırlaştırabilir. Kulaklıkla ilgili daha fazla detay önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır. Galaxy Buds 3'ün, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.