Samsung Galaxy Buds 3, "fasulye" benzeri yeni bir tasarımla gelebilir

Tam Boyutta Gör Samsung'un, yakında tanıtılacak Galaxy Buds 3 kulaklığı büyük bir tasarım değişikliğiyle gelebilir. Koreli bir kaynağa göre yeni kulaklık "fasulye" şekline sahip olacak ve tasarıma bir sap eklenerek filizlenen fasülye benzeri bir görüntüye kavuşacak.

Yeni tasarım ile görüşme kalitesi artabilir

Yeni tasarıma ait bir görüntü olmasa da, Apple Airpods benzeri bir yapıya kavuşacak gibi görünüyor. Samsung, başından beri Buds serisinde yuvarlak ve tombul tasarımı tercih ediyor. Ancak bu tasarımda mikrofonun doğrudan ağza bakmaması nedeniyle çağrı kalitesinin düşük olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yeni tasarım görüşme kalitesinin artmasını sağlayabilir.

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Ayrıca, daha uzun ve çıkıntı yapan tasarım sayesinde ekstra alan elde edilerek, daha büyük pil veya yapay zeka ile ilgili bileşenler eklenebilir. Samsung, bu yılın başında Galaxy Buds'a tercüme özelliğini bir güncellemeyle eklemişti. Şirket, kulaklıklarına ek donanımlar gerektirecek yapay zeka ile ilgili daha fazla özellik eklemeyi planlıyor olabilir.

Bununla birlikte, Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro, 5,0 g ve 5,5 g ile nispeten ağır oldukları için, daha fazla donanım eklemek kulaklıkları daha da ağırlaştırabilir. Kulaklıkla ilgili daha fazla detay önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır. Galaxy Buds 3'ün, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.

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Samsung Galaxy Buds 3, "fasulye" benzeri bir tasarımla gelebilir