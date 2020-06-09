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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı

    Tayvan merkezli teknoloji üreticilerinden HTC, yeni akıllı telefonu HTC Desire 20 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirketin sitesinde de cihazın resmi lansman tarihi duyuruldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı
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    HTC'nin uzunca bir süredir kullanıcıların isteklerine cevap verebilen ve yeni tasarım trendine uygun bir akıllı telefon üretmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak şirket bu gidişata HTC Desire 20 Pro ile son vermek niyetinde ve cihazın tanıtım tarihi de resmileşmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Honor 8S (2020) tanıtıldı"

    Fiyatı henüz belli değil

    HTC Desire 20 Pro, 16 Haziran'da piyasaya sürülecek. HTC'nin Tayvan web sitesinde yayınlanan yeni banner, bu tarihin resmi olduğunu gösteriyor. Görselde akıllı telefon ekranın solunda selfie kamerası için bir delik ve arka panelde ise uzunca bir kamera modülü ile geleceğini görüyoruz. Önceki sızıntılarda cihazın piyasadaki orta segment akıllı telefonlara yakın bir tasarımda olacağı, ancak teknik özellik konusunda kullanıcıları çok da tatmin etmeyeceği yönündeydi.

    HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı
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    Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak; HTC Desire 20 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti üzerine inşa edildiği söyleniyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik büyük bir ekranı olan akıllı telefon 6 GB RAM ve çift bant WiFi desteği ile gelecek. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan HTC Desire 20 Pro'nun fiyatlandırmasının nasıl olacağı konusunda ise şimdilik bir bilgi mevcut değil.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    falre (Bırak Aman) 17 dk.
    2000 altına satarlarmı aceb?
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