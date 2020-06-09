HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı

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HTC'nin uzunca bir süredir kullanıcıların isteklerine cevap verebilen ve yeni tasarım trendine uygun bir akıllı telefon üretmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak şirket bu gidişata HTC Desire 20 Pro ile son vermek niyetinde ve cihazın tanıtım tarihi de resmileşmiş durumda.

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Fiyatı henüz belli değil

HTC Desire 20 Pro, 16 Haziran'da piyasaya sürülecek. HTC'nin Tayvan web sitesinde yayınlanan yeni banner, bu tarihin resmi olduğunu gösteriyor. Görselde akıllı telefon ekranın solunda selfie kamerası için bir delik ve arka panelde ise uzunca bir kamera modülü ile geleceğini görüyoruz. Önceki sızıntılarda cihazın piyasadaki orta segment akıllı telefonlara yakın bir tasarımda olacağı, ancak teknik özellik konusunda kullanıcıları çok da tatmin etmeyeceği yönündeydi.

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Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak; HTC Desire 20 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti üzerine inşa edildiği söyleniyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik büyük bir ekranı olan akıllı telefon 6 GB RAM ve çift bant WiFi desteği ile gelecek. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan HTC Desire 20 Pro'nun fiyatlandırmasının nasıl olacağı konusunda ise şimdilik bir bilgi mevcut değil.

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