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    Xiaomi, bütçe dostu Redmi Buds 6 Active kulaklığını tanıttı

    Xiaomi, yeni uygun fiyatlı TWS kulaklığı Redmi Buds 6 Active'i Çin'de satışa sundu. Ergonomik yarı kulak içi tasarıma sahip kulaklığın fiyatı ve özellikleri neler?
    Xiaomi, bütçe dostu Redmi Buds 6 Active kulaklığını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni uygun fiyatlı TWS kulaklığı Redmi Buds 6 Active'i Çin'de satışa sundu. Ergonomik yarı kulak içi tasarıma sahip kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Xiaomi Redmi Buds 6 Active özellikleri

    Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen kulaklığın mavi renk seçeneğinde yer alan şeffaf kapağı dikkat çekiyor. Kulaklık, üzerinde yer alan dikey siyah şerit ile şık bir tasarım sunuyor. Ek olarak kulaklık, suya dayanıklılık için IPX4 derecelendirmesini de barındırıyor.

    Xiaomi, bütçe dostu Redmi Buds 6 Active kulaklığını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 6 Active, 14,2 mm'lik dinamik sürücü ünitesiyle derin bas ve zengin ses deneyimi vadediyor. Tek şarj ile 6 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, kutusuyla beraber 30 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarj ile 1 saate kadar müzik dinleme süresi sunabildiği belirtiliyor.

    Kulaklık, çift mikrofonu ile hem çevre gürültüsünü hem de rüzgar sesini azaltabiliyor. En son sürüm Bluetooth 5.4 bağlantısını destekleyen cihaz, bu sayede 90 ms'lik ultra düşük gecikme süresi ve daha stabil bir bağlantı kalitesi sunuyor.

    Xiaomi'nin kulaklık uygulamasını da destekleyen Redmi Buds 6 Active'in ekolayzer ve dokunmatik kontrol gibi çeşitli ayarları uygulama üzerinden özelleştirilebiliyor. Kulaklık, Çin'de 14 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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