Xiaomi, bütçe dostu Redmi Buds 6 Active kulaklığını tanıttı

Xiaomi Redmi Buds 6 Active özellikleri
Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen kulaklığın mavi renk seçeneğinde yer alan şeffaf kapağı dikkat çekiyor. Kulaklık, üzerinde yer alan dikey siyah şerit ile şık bir tasarım sunuyor. Ek olarak kulaklık, suya dayanıklılık için IPX4 derecelendirmesini de barındırıyor.
Kulaklık, çift mikrofonu ile hem çevre gürültüsünü hem de rüzgar sesini azaltabiliyor. En son sürüm Bluetooth 5.4 bağlantısını destekleyen cihaz, bu sayede 90 ms'lik ultra düşük gecikme süresi ve daha stabil bir bağlantı kalitesi sunuyor.
Xiaomi'nin kulaklık uygulamasını da destekleyen Redmi Buds 6 Active'in ekolayzer ve dokunmatik kontrol gibi çeşitli ayarları uygulama üzerinden özelleştirilebiliyor. Kulaklık, Çin'de 14 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.