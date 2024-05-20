Xiaomi, bütçe dostu Redmi Buds 6 Active kulaklığını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni uygun fiyatlı TWS kulaklığı Redmi Buds 6 Active'i Çin'de satışa sundu. Ergonomik yarı kulak içi tasarıma sahip kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active özellikleri

Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen kulaklığın mavi renk seçeneğinde yer alan şeffaf kapağı dikkat çekiyor. Kulaklık, üzerinde yer alan dikey siyah şerit ile şık bir tasarım sunuyor. Ek olarak kulaklık, suya dayanıklılık için IPX4 derecelendirmesini de barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 6 Active, 14,2 mm'lik dinamik sürücü ünitesiyle derin bas ve zengin ses deneyimi vadediyor. Tek şarj ile 6 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, kutusuyla beraber 30 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarj ile 1 saate kadar müzik dinleme süresi sunabildiği belirtiliyor.

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Kulaklık, çift mikrofonu ile hem çevre gürültüsünü hem de rüzgar sesini azaltabiliyor. En son sürüm Bluetooth 5.4 bağlantısını destekleyen cihaz, bu sayede 90 ms'lik ultra düşük gecikme süresi ve daha stabil bir bağlantı kalitesi sunuyor.

Xiaomi'nin kulaklık uygulamasını da destekleyen Redmi Buds 6 Active'in ekolayzer ve dokunmatik kontrol gibi çeşitli ayarları uygulama üzerinden özelleştirilebiliyor. Kulaklık, Çin'de 14 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş durumda.

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