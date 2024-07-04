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Ülkemizde de oldukça popüler olan QCY, uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklarıyla biliniyor. Şirket, adaptif aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni TWS kulaklığı MeloBuds Pro'yu tanıttı. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

QCY MeloBuds Pro özellikleri

QCY MeloBuds Pro, 46dB'e kadar gürültüyü azaltabilen adaptif aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede 4 farklı moduyla farklı çevre koşullarına göre gürültü engelleme düzeyini ayarlayarak en iyi performansı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Kulaklık, yüksek çözünürlüklü Hi-Res ses sertifikası ve LDAC kodeğiyle ses konusunda da iddialı. LDAC ile 990 kbps'ye kadar bit hızı ve 96 kHz/24 bitlik örnekleme hızı desteği sunuluyor. Bunun yanında MeloBuds Pro, çevredeki sesleri duymayı sağlayan şeffaf mod, 6 mikrofon ile çağrı gürültü azaltma teknolojisi, 360° uzamsal surround ses gibi özellikleri de barındırıyor.

Tam Boyutta Gör QCY MeloBuds Pro, ANC kapalıyken 8,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 34 saate kadar uzun bir pil ömrü sunuyor. ANC etkinleştirildiğinde ise bu süreler 7,5 saat ve 30 saate düşüyor. Ek olarak hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakika şarj ile 1 saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor.

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Bunların yanında MeloBuds Pro, iki cihaz arasında kesintisiz geçiş sağlayan çoklu bağlantı, müzik çalma kontrolü için kulak içi algılama, oyun için 80 ms'lik düşük gecikme modu ve IPX5 suya dayanıklılık gibi özellikleri de barındırıyor. Kulaklıklar üç renkte mevcuttur: siyah, beyaz ve altın.

Siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç renge sahip olan kulaklık 27 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda.

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Fiyat performans odaklı kulaklık QCY MeloBuds Pro tanıtıldı