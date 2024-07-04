Fiyat performans odaklı kulaklık QCY MeloBuds Pro tanıtıldı

QCY MeloBuds Pro, 46dB'e kadar gürültüyü azaltabilen adaptif aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede 4 farklı moduyla farklı çevre koşullarına göre gürültü engelleme düzeyini ayarlayarak en iyi performansı sağlıyor.
Bunların yanında MeloBuds Pro, iki cihaz arasında kesintisiz geçiş sağlayan çoklu bağlantı, müzik çalma kontrolü için kulak içi algılama, oyun için 80 ms'lik düşük gecikme modu ve IPX5 suya dayanıklılık gibi özellikleri de barındırıyor. Kulaklıklar üç renkte mevcuttur: siyah, beyaz ve altın.
Siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç renge sahip olan kulaklık 27 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.