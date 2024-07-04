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    Fiyat performans odaklı kulaklık QCY MeloBuds Pro tanıtıldı

    Uygun fiyatlı kulaklıklarıyla bilinen QCY, yeni Bluetooth kulaklığı MeloBuds Pro'yu satışa sundu. Adaptif aktif gürültü engelleme, LDAC, çoklu bağlantı gibi özelliklere sahip kulaklık oldukça iddialı.
    Fiyat performans odaklı kulaklık QCY MeloBuds Pro tanıtıldı
    Ülkemizde de oldukça popüler olan QCY, uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklarıyla biliniyor. Şirket, adaptif aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni TWS kulaklığı MeloBuds Pro'yu tanıttı. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    QCY MeloBuds Pro özellikleri

    QCY MeloBuds Pro, 46dB'e kadar gürültüyü azaltabilen adaptif aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede 4 farklı moduyla farklı çevre koşullarına göre gürültü engelleme düzeyini ayarlayarak en iyi performansı sağlıyor.

    Fiyat performans odaklı kulaklık QCY MeloBuds Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kulaklık, yüksek çözünürlüklü Hi-Res ses sertifikası ve LDAC kodeğiyle ses konusunda da iddialı. LDAC ile 990 kbps'ye kadar bit hızı ve 96 kHz/24 bitlik örnekleme hızı desteği sunuluyor. Bunun yanında MeloBuds Pro, çevredeki sesleri duymayı sağlayan şeffaf mod, 6 mikrofon ile çağrı gürültü azaltma teknolojisi, 360° uzamsal surround ses gibi özellikleri de barındırıyor.
    Fiyat performans odaklı kulaklık QCY MeloBuds Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    QCY MeloBuds Pro, ANC kapalıyken 8,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 34 saate kadar uzun bir pil ömrü sunuyor. ANC etkinleştirildiğinde ise bu süreler 7,5 saat ve 30 saate düşüyor. Ek olarak hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakika şarj ile 1 saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor. 

    Bunların yanında MeloBuds Pro, iki cihaz arasında kesintisiz geçiş sağlayan çoklu bağlantı, müzik çalma kontrolü için kulak içi algılama, oyun için 80 ms'lik düşük gecikme modu ve IPX5 suya dayanıklılık gibi özellikleri de barındırıyor. Kulaklıklar üç renkte mevcuttur: siyah, beyaz ve altın.

    Siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç renge sahip olan kulaklık 27 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/03/qcy-melobuds-pro-anc-earbuds-launch-specs/ https://www.qcy.com/lang-en/productview/1876.html
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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