Xiaomi Redmi K60 Gaming, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak

Xiaomi Redmi K60 Gaming neler sunacak?
Gaming etiketini 30 Nisan 2021 tarihinde piyasaya sürdüğü Redmi K40 Gaming modeli ile kullanmaya başlayan Redmi, K30 etiketli ürününde Racing Edition sıfatını tercih etmişti.
Redmi K60 Gaming'in önümüzdeki yıl satışa sunulacağı konuşuluyor. IMEI'ın veri tabanında M10 model numarası ile karşımıza çıkan K60 Gaming'in şimdilik sadece Çin'de satılacağı düşünülüyor.
Zira Redmi K50 Gaming isimli model Snapdragon 8 Gen 1'e rağmen performans sorunları yaşatmasından ötürü milyonlarca kullanıcıyı çileden çıkarmıştı. Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemci Cortex-X3 (3.2 GHz), Cortex-A510 (2 Ghz), Cortex A-715 (2.8 GHz) ve Cortex-A710 (2.8 GHz) çekirdeklerinden güç alacak.
Xiaomi Redmi K60 Gaming gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Teknik özellikleri hakkında henüz pek fazla bilgiye sahip olmadığınız bu modelde bulunan işlemcinin kod adı "kailua" şeklinde duyuruldu. Telefonun kod adı ise "Socrates" olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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