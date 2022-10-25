Xiaomi Redmi K60 Gaming, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak

Oyuncu telefonları için yeni işlemcisi ile güçlü bir hamle yapmayı planlayan Çinli firmanın K serisi bir kez daha gündemde. K40 ile başlayan Gaming etiketi serüveninin son durağında neler yaşanacak?