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    Xiaomi Redmi K60 Gaming, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak

    Oyuncu telefonları için yeni işlemcisi ile güçlü bir hamle yapmayı planlayan Çinli firmanın K serisi bir kez daha gündemde. K40 ile başlayan Gaming etiketi serüveninin son durağında neler yaşanacak?
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    Xiaomi Redmi K60 Gaming
    Redmi K serisi oyuncu telefonları ile vakit geçirmeyi sevenler için bir seçenek. Performans odaklı olan bu seri oyun oynamak için telefon arayan birçok kişinin tercih ettiği bir ürün ailesi.

    Xiaomi Redmi K60 Gaming neler sunacak?

    Gaming etiketini 30 Nisan 2021 tarihinde piyasaya sürdüğü Redmi K40 Gaming modeli ile kullanmaya başlayan Redmi, K30 etiketli ürününde Racing Edition sıfatını tercih etmişti.

    Redmi K60 Gaming'in önümüzdeki yıl satışa sunulacağı konuşuluyor. IMEI'ın veri tabanında M10 model numarası ile karşımıza çıkan K60 Gaming'in şimdilik sadece Çin'de satılacağı düşünülüyor.

    Zira Redmi K50 Gaming isimli model Snapdragon 8 Gen 1'e rağmen performans sorunları yaşatmasından ötürü milyonlarca kullanıcıyı çileden çıkarmıştı. Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemci Cortex-X3 (3.2 GHz), Cortex-A510 (2 Ghz), Cortex A-715 (2.8 GHz) ve Cortex-A710 (2.8 GHz) çekirdeklerinden güç alacak.

    Xiaomi Redmi K60 Gaming Tam Boyutta Gör
    Samsung'un üretim süreci eşliğinde üretilen Snapdragon 8 Gen 1 maalesef ısınma sorunları ile gündeme geliyordu. Qualcomm bu yüzden Snapdragon 8+ Gen 1'i tasarlarken TSMC ile el sıkışmıştı.

    Xiaomi Redmi K60 Gaming gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Teknik özellikleri hakkında henüz pek fazla bilgiye sahip olmadığınız bu modelde bulunan işlemcinin kod adı "kailua" şeklinde duyuruldu. Telefonun kod adı ise "Socrates" olarak açıklandı. 

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