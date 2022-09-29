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    Snapdragon 8 Gen 2'den yeni detaylar sızdırıldı: İddialı geliyor

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'nin yeni detayları ortaya çıktı. Yonga devi yeni işlemcinin çekirdek yapılandırmasında değişikliğe gidiyor. 
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    Snapdragon 8 Gen 2'den yeni detaylar sızdırıldı: İddialı geliyor
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    Mobil yonga pazarının lider isimlerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1'in halefi olacak Snapdragon 8 Gen 2 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni işlemcinin yakında tanıtılacak üst düzey akıllı telefonlara güç vermesi beklenirken, Ice Universe tarafından yeni detayları sızdırıldı.

    Çekirdek yapılandırması değişiyor

    Yakın tarilhi sızıntılar Snapdragon 8 Gen 2’nin bir adet Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710 ve iki Cortex- A710'dan oluşan 1+2+2+3 CPU konfigürasyonunda geleceğine işaret ediyordu. Ancak Ice Universe, yeni işlemcide Cortex-A720 yerine iki Cortex-A715 çekirdeğinin kullanılacağını bildirdi. Buna ek olarak Cortex-X3 maksimum 3,2 GHz, Cortex-A510 2 GHz, Cortex-A715 ve Cortex-A710 çekirdekleri 2,8 GHz'e kadar saat hızı sunacak.

    Snapdragon 8 Gen 2'nin oyun ve video düzenleme gibi grafiksel yüklerde Adreno 740 GPU’dan güç alacağı belirtiliyor. Bu konuda henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz ancak Qualcomm'un ana çekirdek tarafında 3.4-3.5 GHz’e hızlar sunacak özel bir Snapdragon 8 Gen 2 modeli hazırladığı da söylentiler arasında yer alıyor. 

    Oyun odaklı akıllı telefonların son zamanlarda popüler olduğu düşünüldüğünde böyle bir hareketin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yeni işlemcinin 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Snapdragon Zirvesi etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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