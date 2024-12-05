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    Xiaomi SU7 Ultra'nın batarya ve menzil değerleri ortaya çıktı

    Üç elektrik motoruyla 1500 beygirin üzerinde güç sunan Xiaomi SU7 Ultra, Çin'de 112 bin dolar yani standart modelin dört katı ön satış fiyatıyla dikkat çekiyor.  
    Xiaomi SU7 Ultra'nın batarya ve menzil değerleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde kırdığı tur rekoruyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi SU7 Ultra'nın detayları netleşmeye başladı. Yerel medyanın haberine göre, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan SU7 Ultra'da 93.7 kWsa'lik batarya paketi bulunacak.

    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan bir diğer veri de otomobili menziliyle alakalı. SU7 Ultra, tercih edilen konfigürasyona göre 520 km, 555 km, 600 km veya 630 km sürüş menzili sunacak. Elbette bu değerlerin Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre verildiğini belirtelim.

    Bakanlığın internet sitesinde otomobilin 2.360 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Bunun 638 kilogramı bataryaya ait. Bu da bizlere bataryanın enerji yoğunluğunun 147 Wh/kg civarında olduğunu gösteriyor. Söz konusu modelin Çin'de güncel kurla 112 bin dolardan yani standart SU7'nin dört katı fiyatla ön satışa sunulduğunu belirtelim.

    Xiaomi SU7 Ultra'nın batarya ve menzil değerleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi SU7'de BYD'nin lityum demir fosfat bataryası kullanılırken, gelen bilgiler SU7 Ultra'da CATL kaynaklı nikel manganez kobalt batarya bulunacağını söylüyor ancak enerji yoğunluğunun ortalama NMC değerlerine göre biraz düşük kaldığını söylemek mümkün.

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada SU7 Ultra'nın kendisi için bir "rüya otomobil" projesi olduğunu söylemişti. Üç elektrik motorundan elde edilen 1140 kW (1529 hp) güç, 1,97 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 350 km/s'lik azami hızın otomotiv pazarına yeni girmiş bir marka için gerçekten de etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

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