Xiaomi SU7 Ultra'nın batarya ve menzil değerleri ortaya çıktı

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan bir diğer veri de otomobili menziliyle alakalı. SU7 Ultra, tercih edilen konfigürasyona göre 520 km, 555 km, 600 km veya 630 km sürüş menzili sunacak. Elbette bu değerlerin Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre verildiğini belirtelim.
Bakanlığın internet sitesinde otomobilin 2.360 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Bunun 638 kilogramı bataryaya ait. Bu da bizlere bataryanın enerji yoğunluğunun 147 Wh/kg civarında olduğunu gösteriyor. Söz konusu modelin Çin'de güncel kurla 112 bin dolardan yani standart SU7'nin dört katı fiyatla ön satışa sunulduğunu belirtelim.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada SU7 Ultra'nın kendisi için bir "rüya otomobil" projesi olduğunu söylemişti. Üç elektrik motorundan elde edilen 1140 kW (1529 hp) güç, 1,97 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 350 km/s'lik azami hızın otomotiv pazarına yeni girmiş bir marka için gerçekten de etkileyici olduğunu söylemek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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