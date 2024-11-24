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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin ikinci elektrikli otomobiliyle ilgili detaylar ortaya çıktı

    Xiaomi'nin ikinci elektrikli otomobili, ilkinden bir yıl sonra piyasaya sürülecek ve ondan belirgin şekilde farklı olacak.                                       
    Xiaomi'nin ikinci elektrikli otomobiliyle ilgili detaylar sızdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Çin'in son derece rekabetçi elektrikli otomobil pazarında kendine yer edinme çabaları açıkça görülüyor. Şirket, ilk SU7 modelinin üretimini aktif olarak artırıyor ve en hızlı ve en güçlü versiyonu olan SU7 Ultra'nın satışına başlamak üzere.

    Tesla Model Y'nin rakibi olabilir

    Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin ikinci modelinin bu yılın ilk çeyreği bitmeden Şubat veya Mart gibi erken bir tarihte piyasaya çıkabileceği belirtiliyor. Xiaomi bu yılın sonuna kadar 130.000 SU7 elektrikli otomobil üretmeye çalışacak ve bu modelin 100.000'inci kopyası geçtiğimiz günlerde sahibine teslim edildi.

    Xiaomi'nin ikinci elektrikli otomobiliyle ilgili detaylar sızdı Tam Boyutta Gör
    Markanın ikinci modelinin, pratikliği, tasarım zarafeti ve yüksek dinamik özelliklerle birleştirecek olan tamamen elektrikli bir SUV olacağı belirtiliyor ve şirket içinde bu araç MX11 kod adıyla anılıyor. Şirketin belirleyeceği rekabetçi fiyat politikası ile de yeni elektrikli Xiaomi otomobilin, Tesla Model Y'nin doğrudan rakibi haline gelebileceği de öngörüler arasında.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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