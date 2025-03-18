Xiaomi, 2025'te 350 bin elektrikli otomobil teslim etmeyi planlıyor

Xiaomi'nin elektrikli sedan modeline yönelik ciddi bir talep söz konusu. Hatta Çinli şirket, 2025 yılına yönelik satış hedefini duyurmadan hemen önce şimdiye kadar 200 bininci aracının teslimatını yaptığını duyurmuştu. Açıklamaya göre, ilk 100 bin aracın teslimatı 229 günde tamamlanırken, ikinci 100 bin adetlik teslimatın tamamlanması sadece 119 gün sürdü.
SU7 modeline yönelik talep öyle yüksek ki müşteriler aracını teslim alabilmek için en az 30 hafta beklemek durumunda kalıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu ilgiye karşılık verebilmek için üretimi artırmanın yollarını arıyor. Şirketin Pekin'de yer alan fabrikası şu an birinci faz aşamasında ve yıllık 150 bin üretim kapasitesine sahip. Xiaomi, geçen yıl temmuz ayında ikinci fazın inşaatına başladı.
Elbette kapasite artırımı sadece standart SU7 modeli için yapılmıyor. Şirketin şubat ayında tanıttığı 1548 beygirlik SU7 Ultra modeli ve YU7 isimli elektrikli SUV modeli de yıl içerisinde devreye girecek. YU7'nin haziran-temmuz gibi satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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