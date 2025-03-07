Xiaomi uygun fiyatlı yeni masaüstü fan modelini tanıttı

Xiaomi, akıllı ev ürünleri ailesine kompakt ve güçlü yeni bir üye ekledi: Mijia DC Inverter Masa Üstü Sirkülasyon Fanı. Hem pratik hem de yüksek performans sunan bu model, USB-C bağlantısı sayesinde esnek kullanım sağlarken, enerji tasarrufu konusunda da iddialı. 42 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan fan, Xiaomi’nin ekosistemiyle de tam uyum içinde çalışıyor.

Kompakt boyutlarına rağmen oldukça etkileyici bir performans sunan bu masa üstü fan, 1180m³/saat hava akışı kapasitesine sahip ve 10 metreye kadar serinlik sağlayabiliyor. 120 derece yatay, 100 derece dikey hareket edebilen başlığı sayesinde odanın her köşesine eşit şekilde hava dağıtıyor. Geleneksel adaptörler yerine USB-C bağlantısıyla çalışan cihaz, bir powerbank ile bile saatlerce kesintisiz çalışabiliyor. Örneğin, Xiaomi'nin 10.000mAh kapasiteli bir powerbank’i ile 26 saat boyunca kullanım imkanı sunuyor. Minimum güç tüketimiyle çalışabilen fan, yaz boyunca yalnızca 0.10 dolarlık elektrik harcaması yaparak ekonomik bir seçenek oluşturuyor.

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Sessizlik konusunda da iddialı olan model, en düşük hız seviyesinde yalnızca 28.4dB(A) ses üretiyor, böylece uyku sırasında ya da ofis ortamında rahatsızlık vermeden çalışabiliyor. En yüksek seviyede bile 60dB(A) değerini aşmayan bu fan, sessiz ve güçlü bir hava sirkülasyonu sağlıyor.

Mijia uygulaması ve Xiao AI sesli asistan desteğiyle akıllı kontrol seçenekleri sunan fan, 100 kademeli hız ayarı, zamanlama fonksiyonu ve otomatik salınım özellikleriyle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Xiaomi’nin HyperOS platformuna uyumlu olan cihaz, klima veya nemlendiricilerle senkronize edilerek daha verimli bir hava akışı sağlamak için kullanılabiliyor.

Dayanıklı çift bilyalı motor yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım vadeden Mijia DC Inverter Masa Üstü Fan, çocuk kilidi ve kolay temizlenebilir tasarımıyla da pratiklik sunuyor. Xiaomi, bu yeni modeliyle hem akıllı ev sistemlerine uyum sağlayan hem de taşınabilir ve enerji dostu bir seçenek arayan kullanıcıları hedefliyor.

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Xiaomi uygun fiyatlı yeni masaüstü fan modelini tanıttı