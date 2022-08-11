Xiaomi Watch S1 Pro tanıtıldı: Şık tasarımlı premium akıllı saat

- Paslanmaz çelik kasa
- 100'ün üzerinde spor modu
- Tam şarjla 15 güne kadar kullanım
- Xiaomi Watch S1 Pro özellikleri
- Xiaomi Watch S1 Pro fiyatı
- Yorumlar
Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte birçok ürün tanıttı. MIX Fold 2 katlanan telefon, Pad 5 Pro 12.4 inç tablet, Buds 4 Pro kulaklık, Resmi K50 Extreme Edition akıllı telefonla birlikte Watch S1 Pro akıllı saat modeli de tanıtıldı. Watch S1 Pro, geçen yıl Aralık ayında tanıtılan Watch S1’in yenilenmiş sürümü. İşte Xiaomi Watch S1 Pro’nun özellikleri
Paslanmaz çelik kasa
Xiaomi Watch S1 Pro akıllı saat, 46mm yuvarlak kasa ve paslanmaz çelik yekpare gövdeye sahip. Saatin sağ tarafında dijital crown ve tasarımla bütünleşmiş bir düğme var. 480 x 480 piksel çözünürlüğünde, 600 bit maksimum parlaklığa ulaşabilen 1.47 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. Xiaomi’nin yeni akıllı saati, 5 metreye kadar suya dayanıklı.
100'ün üzerinde spor modu
Watch S1 Pro, 24 saat kalp atış hızı takibi ve SpO2 sensörüyle donatılmış. Uyku düzeni, stres seviyesi, cilt sağlığını takip etme yeteneğine sahip. Saat, 100’den fazla egzersiz modunu bir araya getiriyor. Akıllı telefona ihtiyaç duymadan yürüyüş yapma, bisiklete binme, koşu gibi açık hava etkinliklerini kaydetmek için yerleşik GPS’e sahip.
Tam şarjla 15 güne kadar kullanım
Watch S1 Pro akıllı saat, 500mAh bataryadan güç alıyor. Xiaomi, saatin tam şarjla 15 güne kadar dayandığını iddia ediyor. Klasik olarak manyetik şarjı destekliyor. Ters şarj özelliği sayesinde telefonunuzla da şarj etmeniz mümkün. Tahmin edeceğiniz üzere bu özelliği kullanmak için uyumlu bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Üçüncü parti uygulamaları destekleyen saat, MIUI üzerinde çalışıyor. Yazılım, müzik çalma, Xiaomi televizyonları kontrol etme, el feneri gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Son olarak, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantısını destekliyor.
Xiaomi Watch S1 Pro özellikleri
- Ekran: 480 x 480, 600nit, 1.47 inç AMOLED
- Kasa boyutu: 46mm
- Batarya: 500 mAh
- İşlemci: 12nm
- Spor: 100'den fazla egzersiz modu
- Diğer: Bluetooth 5.0, NFC, yerleşik GPS
Xiaomi Watch S1 Pro fiyatı
Xiaomi Watch S1 Pro’nun fiyatı; 222 dolar. Saat, Çin'de paslanmak çelik ve deri kayış ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ecek acak