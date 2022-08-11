Xiaomi Watch S1 Pro tanıtıldı: Şık tasarımlı premium akıllı saat

Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte birçok ürün tanıttı. MIX Fold 2 katlanan telefon, Pad 5 Pro 12.4 inç tablet, Buds 4 Pro kulaklık, Resmi K50 Extreme Edition akıllı telefonla birlikte Watch S1 Pro akıllı saat modeli de tanıtıldı. Watch S1 Pro, geçen yıl Aralık ayında tanıtılan Watch S1’in yenilenmiş sürümü. İşte Xiaomi Watch S1 Pro’nun özellikleri

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Paslanmaz çelik kasa

Xiaomi Watch S1 Pro akıllı saat, 46mm yuvarlak kasa ve paslanmaz çelik yekpare gövdeye sahip. Saatin sağ tarafında dijital crown ve tasarımla bütünleşmiş bir düğme var. 480 x 480 piksel çözünürlüğünde, 600 bit maksimum parlaklığa ulaşabilen 1.47 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. Xiaomi’nin yeni akıllı saati, 5 metreye kadar suya dayanıklı.

100'ün üzerinde spor modu

Watch S1 Pro, 24 saat kalp atış hızı takibi ve SpO2 sensörüyle donatılmış. Uyku düzeni, stres seviyesi, cilt sağlığını takip etme yeteneğine sahip. Saat, 100’den fazla egzersiz modunu bir araya getiriyor. Akıllı telefona ihtiyaç duymadan yürüyüş yapma, bisiklete binme, koşu gibi açık hava etkinliklerini kaydetmek için yerleşik GPS’e sahip.

Tam şarjla 15 güne kadar kullanım

Watch S1 Pro akıllı saat, 500mAh bataryadan güç alıyor. Xiaomi, saatin tam şarjla 15 güne kadar dayandığını iddia ediyor. Klasik olarak manyetik şarjı destekliyor. Ters şarj özelliği sayesinde telefonunuzla da şarj etmeniz mümkün. Tahmin edeceğiniz üzere bu özelliği kullanmak için uyumlu bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Üçüncü parti uygulamaları destekleyen saat, MIUI üzerinde çalışıyor. Yazılım, müzik çalma, Xiaomi televizyonları kontrol etme, el feneri gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Son olarak, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantısını destekliyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Watch S1 Pro özellikleri

Ekran: 480 x 480, 600nit, 1.47 inç AMOLED

Kasa boyutu: 46mm

Batarya: 500 mAh

İşlemci: 12nm

Spor: 100'den fazla egzersiz modu

Diğer: Bluetooth 5.0, NFC, yerleşik GPS

Xiaomi Watch S1 Pro fiyatı

Xiaomi Watch S1 Pro’nun fiyatı; 222 dolar. Saat, Çin'de paslanmak çelik ve deri kayış ile satışa sunulacak.

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Xiaomi Watch S1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı