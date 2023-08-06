Xiaomi Wireless Mouse 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Wireless Mouse 3 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Wireless Mouse 3 kablosuz fare modeli 57 gram ağırlığında ve 119mm x 64mm x 41mm ölçülerinde. Kompakt yapıda olmasının yanı sıra Bluetooth ve 2.4G bağlantıları ile farklı ağlarda da kullanılabiliyor.
Farenin optik sensörü piyasa standartları ayarında ve akıcı bir kullanım vadediyor. Windows, MacOS, ChromeOS, Android and iOS gibi farklı işletim sistemleri ile uyumlu. Herhangi bir programlanabilir tuşu olmayan fare standart piller ile kullanılıyor. Xiaomi Wireless Mouse 3 fare modeli 144 fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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