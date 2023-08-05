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    HarmonyOS 4 tanıtıldı: Dinamik Ada geldi

    HarmonyOS 4 sürümü ile birlikte Huawei cihazlarına Dinamik Ada benzeri genişleyebilir pencere, daha özelleştirilebilir ana ekran, daha iyi performans gibi özellikler sunulacak. 
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    HarmonyOS 4 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın son dönemdeki en popüler özelliklerinden olan Dinamik Ada ilk kez doğrudan bir rakip işletim sisteminde kendisine yer buldu. Huawei’nin HarmonyOS 4 sürümünde yerleşik olarak Dinamik Ada yer alıyor.

    HarmonyOS 4 neler sunuyor?

    ABD ambargoları sonrasında Huawei’nin ayakta durma çabasının en önemli unsurlarından olan HarmonyOS platformu dördüncü nesle terfi etti. HarmonyOS 4 olarak açıklanan yeni sürümde pek çok yenilik yer alıyor.

    İlk göze çarpan yenilik Dinamik Ada benzeri bir özelliğin yerleşik olarak sunulması. Live Window adındaki özellik destekli uygulamalarda gerçekli zamanlı olarak bildirimleri ve uyarıları genişleyerek gösterebiliyor.

    Genel görünümü elden geçirilerek daha modern hale getirilen HarmonyOS 4 sürümünde kullanıcılar sistem fontlarını ve renklerini farklı kombinasyonlarda özelleştirebiliyor. Panorama Weather kilit ekranına günlük tahminleri koyarken bildirim merkezi de tercihlere göre kategorilendirilen bir güncelleme almış.

    HarmonyOS 4 neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Ana ekran widget sayısı arttırılırken kopyalanan içerikler hem sistem genelinde hem HarmonyOS cihazları arasında transfer edilebiliyor. Devam özelliği araç içi eğlence sistemlerine de gelirken elden geçirilmiş Ark yazılım motoru da yüzde 20 daha iyi performans sunuyor.

    HarmonyOS 4 beta sürümü Huawei Mate 50 serisi, Huawei P50 serisi, Mate X3 gibi toplamda 34 cihaza sunulacak. 35 cihaz daha önümüzdeki haftalarda beta programına dahil edilecek. HarmonyOS toplamda 700 milyon cihazda kullanılıyor.

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