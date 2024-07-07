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    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı

    Samsung'un önümüzüdeki hafta piyasaya süreceği yeni akıllı kulaklıkları Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun Güney Kore fiyatı, bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    10 Temmuz'da gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini piyasaya sürecek Samsung, etkinlik sırasında Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro'yu da tanıtacak. Yakın zamanlı bir sosyal medya paylaşımı ise bu kulaklıkların Güney Kore fiyatlarını ortaya çıkardı.

    İşte Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun muhtemel fiyatı:

    Sosyal medyada paylaşılan perakende listesi ekran görüntüsüne göre Galaxy Buds 3 serisinin fiyatlandırmasının önceki modellerle tutarlı olacak. Ekran görüntüsünde Galaxy Buds 3, 203.700 KRW (yaklaşık 148 ABD Doları) fiyat etiketiyle listelenirken Galaxy Buds 3 Pro ise 296.700 KRW (yaklaşık 215 ABD Doları) fiyat etiketiyle listelenmekte.

    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntüsünde ayrıca Samsung'un iki yaklaşan kablosuz kulaklığının model numaraları ve tasarımları da ortaya çıkmakta. SM-R530 model numarasına sahip Galaxy Buds 3 siyah ve beyaz renklerde karşımıza çıkarken SM-R630 model numarasına sahip Galaxy Buds 3 Pro ise sadece beyaz renk seçeneğiyle görüntülenmekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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