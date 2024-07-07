Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı

İşte Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun muhtemel fiyatı:
Sosyal medyada paylaşılan perakende listesi ekran görüntüsüne göre Galaxy Buds 3 serisinin fiyatlandırmasının önceki modellerle tutarlı olacak. Ekran görüntüsünde Galaxy Buds 3, 203.700 KRW (yaklaşık 148 ABD Doları) fiyat etiketiyle listelenirken Galaxy Buds 3 Pro ise 296.700 KRW (yaklaşık 215 ABD Doları) fiyat etiketiyle listelenmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.