Vivo Pad 4 Pro’dan yeni haberler var: Bataryası ve işlemcisiyle dikkat çekiyor

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Vivo, Nisan ayında büyük bir lansman etkinliği düzenleyerek yeni ürünlerini tanıtacak. Etkinlikte öne çıkması beklenen cihazlar arasında Vivo X200 Ultra, X200S, Vivo Watch 5 ve Vivo Pad 4 yer alıyor. Çin’de 3C sertifikası alan PA2573 model numaralı bir tabletin Vivo Pad 4 Pro olabileceği düşünülüyor. Son sızıntılar, bu cihazın teknik detaylarını gözler önüne serdi.

Vivo Pad 4 Pro’nun 12.95 inç büyüklüğünde 3.1K çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden alacak olan tabletin, 8GB, 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Depolama tarafında ise 512GB’a kadar seçenek sunabileceği konuşuluyor.

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Pil kapasitesiyle dikkat çeken cihazın 12.000mAh batarya ile geleceği ve 66W hızlı şarj desteği sunacağı iddia ediliyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çalışacağı belirtilen tabletin, 8 megapiksellik bir ön kameraya ve 13 megapiksellik arka kameraya sahip olacağı ifade ediliyor.

Vivo’nun yeni tableti, Oppo Pad 4 Pro ve Xiaomi Pad 7s Pro gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek. Oppo’nun Snapdragon 8 Elite, Xiaomi’nin ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Elite çipine sahip OnePlus Pad 2 Pro’nun da yılın ilk yarısında tanıtılması öngörülüyor. Tablet pazarında rekabetin daha da artacağı şimdiden netleşmiş durumda.

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