    Xiaomi, iPhone 17 serisiyle uyumlu ultra ince manyetik powerbank'ini duyurdu

    Xiaomi, 17 serisiyle beraber 5000 mAh kapasiteli yeni manyetik powerbank modelini de tanıttı. Ultra ince gövdeli cihaz, hem Xiaomi telefonlarıyla hem de iPhone modelleriyle uyumlu çalışıyor. 

    Xiaomi, ultra ince manyetik powerbank modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 17 serisi telefonlarıyla beraber 5000 mAh kapasiteli yeni manyetik powerbank modelini de tanıttı. “Jinshajiang Power Bank” isimli ürün Çin'de 42 dolar fiyattan satışa sunulacak. Cihaz, hem Xiaomi telefonlarıyla hem de iPhone modelleriyle uyumlu çalışıyor. 

    Xiaomi Manyetik Powerbank özellikleri

    Sadece 6 mm kalınlığında ve 98 gram ağırlığında olan cihaz, %16 silikon içeren silikon-karbon anotlu batarya hücresi ve geniş yüzeyli grafit tabakası kullanıyor. Bu sayede yüksek kapasiteyi ince gövdeyi sığdırmayı başarıyor.

    Xiaomi, ultra ince manyetik powerbank modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kablosuz olarak 15 W şarj desteği sunan model, USB-C portu üzerinden 22,5 W’a kadar kablolu şarjı da destekliyor ve aynı anda hem kablolu hem de kablosuz olarak iki cihazı şarj edebiliyor. Ayrıca prizdeyken de bağlı cihazları şarj etmeye devam edebiliyor.

    Jinshajiang Power Bank yalnızca iPhone 17 serisiyle değil, iPhone 14 serisine kadar geriye dönük uyumluluk sunuyor. Xiaomi tarafında ise 17 serisi, Mix Flip 2, Mix Fold 4 ve 15 serisi cihazlarla kullanılabiliyor.

    Alüminyum alaşımlı gövdeye sahip olan cihaz, aşırı şarj, aşırı ısınma, kısa devre ve yabancı cisim algılama dahil olmak üzere 10 katmanlı güvenlik sistemiyle güvenlikten de ödün vermiyor.

