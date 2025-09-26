Xiaomi, iPhone 17 serisiyle uyumlu ultra ince manyetik powerbank'ini duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 17 serisi telefonlarıyla beraber 5000 mAh kapasiteli yeni manyetik powerbank modelini de tanıttı. “Jinshajiang Power Bank” isimli ürün Çin'de 42 dolar fiyattan satışa sunulacak. Cihaz, hem Xiaomi telefonlarıyla hem de iPhone modelleriyle uyumlu çalışıyor.

Xiaomi Manyetik Powerbank özellikleri

Sadece 6 mm kalınlığında ve 98 gram ağırlığında olan cihaz, %16 silikon içeren silikon-karbon anotlu batarya hücresi ve geniş yüzeyli grafit tabakası kullanıyor. Bu sayede yüksek kapasiteyi ince gövdeyi sığdırmayı başarıyor.

Tam Boyutta Gör Kablosuz olarak 15 W şarj desteği sunan model, USB-C portu üzerinden 22,5 W’a kadar kablolu şarjı da destekliyor ve aynı anda hem kablolu hem de kablosuz olarak iki cihazı şarj edebiliyor. Ayrıca prizdeyken de bağlı cihazları şarj etmeye devam edebiliyor.

Xiaomi 17 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. önce eklendi

Jinshajiang Power Bank yalnızca iPhone 17 serisiyle değil, iPhone 14 serisine kadar geriye dönük uyumluluk sunuyor. Xiaomi tarafında ise 17 serisi, Mix Flip 2, Mix Fold 4 ve 15 serisi cihazlarla kullanılabiliyor.

Alüminyum alaşımlı gövdeye sahip olan cihaz, aşırı şarj, aşırı ısınma, kısa devre ve yabancı cisim algılama dahil olmak üzere 10 katmanlı güvenlik sistemiyle güvenlikten de ödün vermiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: