Xiaomi, iPhone 17 serisiyle uyumlu ultra ince manyetik powerbank'ini duyurdu

Xiaomi Manyetik Powerbank özellikleri
Sadece 6 mm kalınlığında ve 98 gram ağırlığında olan cihaz, %16 silikon içeren silikon-karbon anotlu batarya hücresi ve geniş yüzeyli grafit tabakası kullanıyor. Bu sayede yüksek kapasiteyi ince gövdeyi sığdırmayı başarıyor.
Jinshajiang Power Bank yalnızca iPhone 17 serisiyle değil, iPhone 14 serisine kadar geriye dönük uyumluluk sunuyor. Xiaomi tarafında ise 17 serisi, Mix Flip 2, Mix Fold 4 ve 15 serisi cihazlarla kullanılabiliyor.
Alüminyum alaşımlı gövdeye sahip olan cihaz, aşırı şarj, aşırı ısınma, kısa devre ve yabancı cisim algılama dahil olmak üzere 10 katmanlı güvenlik sistemiyle güvenlikten de ödün vermiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: