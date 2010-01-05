Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Carbonade

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Oyuncular için hazırladığı Utgard isimli kasa modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan Xigmatek, yeni işlemci soğutucusunu duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın Carbonade adını verdiği yeni soğutucu, her biri 8mm kalığında, Bakır tabanlı dört adet ısı borusu ve çok sayıda Alüminyum yaprakla geliyor. H.D.T teknolojisini temel alan ve bu sayede ısı boruları doğrudan işlemci yüzeyi ile temas kurabilen Carbonade, 120mm'lik PWM kontrollü fan kullanıyor. 660 gram ağırlığındaki Xigmatek Carbonade, aynı zamanda geniş işlemci desteğiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Intel'in LGA 775, LGA 1156 ve LGA 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, 940, AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu push-pin teknolojisiyle aynı zamanda kolay bir kurulum vaat ediyor. Xigmatek tarafından CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen Carbonade'in, takip eden haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.