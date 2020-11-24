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    Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor

    MacOS ve Windows sistemler için yakın zamanda indirmeye sunulacak olan Xpression Camera uygulaması yüz ifadenizi anlık olarak günlük kıyafetli bir resminize yerleştirebiliyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Uygulama Haber Video
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor
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    Son dönemde büyük bir popülarite kazanan deep fake uygulamalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Xpression Camera özellikle çevrim içi derslerde yeni bir akım başlatacakmış gibi görünüyor.

    Xpression Camera neler sunuyor?

    Xpression Camera uygulaması son dönemin popüler deep fake konseptini temel alıyor. Yani yüzünüzün hareketlerini haritalandırarak bunu farklı vücutlara giydirebiliyor. Böylece istediğiniz ünlü kişinin yüz hatları haline gelebiliyorsunuz.

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    Uygulamanın dikkat çekici tarafı ise yüz ifadenizin Zoom ile görüntülü derslerde, Twitch ile canlı yayınlarda veya YouTube ile video anlatımlarında anlık olarak yerleştirilebilmesi. Özellikle canlı ders esnasında kullanıcının pijamalı iken yüz ifadesini günlük kıyafetli portresinin üzerine yerleştirmesine vurgu yapılmış. Böylece sanki günlük kıyafetle derse katılıyor havası elde edilmiş.

    Gerçek fotoğrafların yanı sıra Cengiz Han, Einstein, Mozart, Beethoven gibi portrelere de kendinizi entegre edebilirsiniz. Xpression Camera uygulaması bilgisayarınızdaki standart web kamerasının yerine geçerek çalışıyor. Yakın zamanda macOS için yayınlanacak uygulama sonrasında da Windows sistemlere sunulacak.

     

     



    https://xpressioncamera.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yapay zeka'nın nimetleri işte..
    Yanıtla +1
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    hknisl (Hakan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özellik olarak Crazy Talk'tan öte bir şey değil aslında. Tamamen çevrim dışı çalışıyorsa denenebilir.
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