DH üyeleri sınırsız mobil internet talep ediyor: Kampanya başlatıldı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Daha önce ev interneti için kotanın kaldırılması ve Adil Kullanım Noktasının (AKN) kaldırılması için kampanya başlatan ve başarılı sonuç alan DonanımHaber Forum üyeleri şimdi de sınırsız mobil internet tarifeleri için kampanya başlattı.

DH Forum üyeleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da mobil kotaların kaldırılmasını, uygun fiyatlı sınırsız paketlerin sunulmasını, kotaların iyileştirilmesini ve fiyatların düşürülmesini talep ediyor. Ayrıca enflasyonun üzerindeki zamlara karşı olduklarını ifade ediyor.

Dünya genelinde pek çok operatör tarafından sınırsız mobil internet paketli tarifeler sunulurken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da böyle bir seçenek bulunmuyor. Müşteriler sınırsız mobil internetli tarifeler istiyor.

Başlatılan kampanya ile DH Forum üyeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tüketici şikayet sayfasına ve CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına taleplerini iletiyor. Bugüne kadar binlerce kullanıcı tarafından talep iletildi.

Konuya ulaşmak için:

https://forum.donanimhaber.com/mobil-operatorlerde-internet-kotasi-kaldirilmali--159421124

DH Forum üyelerinin çağrıları daha önce başarılı oldu

Daha önce DH Forum üyeleri tarafından başlatılan kampanyalar neticesinde önce ev internetinde kota kaldırılmış sonrasında da AKN kaldırılarak tamamen sınırsız internete geçiş yapıldı.

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Siz de kampanyaya katılın

Siz de sınırsız mobil internet tarifeleri ve daha uygun fiyatlı tarifeler istiyorsanız talebinizi CİMER ve BTK'ya iletebilirsiniz.

Talebinizini CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletmek için

CİMER (https://www.cimer.gov.tr) üzerinden “Başvuru Yap” seçeneğini seçerek giriş yapın. Kişisel bilgilerinizi doldurun ve kategori olarak “İstek” bölümünü seçerek ilerleyin. Metin alanını doldurun. (Örnek metin aşağıda) Son aşamada başvurunuzu göndermek istediğiniz kamu kurumu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını seçin. Başvuruyu Tamamla butonuna basın.

Örnek metin (DH üyeleri tarafından hazırlandı):

Konu: Mobil Operatörlerin Yüksek Fiyatlı ve Sınırlı İnternet Paketleri Üzerine

Sayın Yetkili,

Bizler, mobil operatörlerin sunduğu internet hizmetlerindeki sorunları yakından izleyen ve bu konuda toplumun geniş bir kesimiyle ortak kaygılar paylaşan vatandaşlarız. Geçmişte, ev internet hizmetlerindeki kotaların kaldırılması yönünde toplumsal bir dayanışma göstererek başarılı bir sonuç elde etmiş bir grup olarak, şimdi de mobil internet hizmetlerinin yüksek fiyatları ve sınırlı paketleri konusunda benzer bir farkındalık yaratma amacıyla bu başvuruyu gerçekleştiriyoruz.

Mobil internet hizmetlerinde sunulan kotaların, günümüz dijital dünyasında kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu gözlemlemekteyiz. Akıllı telefonlar, dijital içerik tüketimi ve online eğitim gibi ihtiyaçlar düşünüldüğünde, sunulan kotalar oldukça yetersiz kalmakta ve bu kotaların kısa sürede tükenmesi, kullanıcıları ek paket satın almaya zorlamaktadır. Örneğin, 10 GB'lık bir veri paketi, ortalama bir kullanıcının birkaç gün içerisinde tüketebileceği bir miktardır ve bu da kullanıcıların sürekli olarak yüksek ücretler ödemesine neden olmaktadır.

Dünya genelinde birçok ülke, vatandaşlarına daha uygun fiyatlı ve sınırsız internet hizmetleri sunarak dijital erişim hakkını genişletmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mobil operatörler, aylık sabit ücret karşılığında sınırsız veri paketleri sunmakta ve bu paketler, Türkiye'deki paketlerle kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlıdır. Örneğin, Almanya’da 30-40 Euro arasında sınırsız internet sunulurken, Amerika'da da 50 Dolar civarında sınırsız internet paketleri mevcuttur. Avrupa'nın diğer ülkelerinde 20 Eurolara kadar bir sürü örnek sınırsız paketler mevcuttur. Bu tür örnekler, Türkiye’deki kullanıcıların neden daha yüksek fiyatlar ödediği sorusunu gündeme getirmekte ve bu konuda bir düzenleme yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Mobil operatörlerin sunduğu tarifelerde son yıllarda ciddi oranda ve sık sık zam yapılmaktadır. Bu durum, operatörler arasında bir tür gizli anlaşmanın olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Aynı tarifelere neredeyse her ay yeni zamlar eklenmekte, bu da vatandaşların yükünü her geçen gün daha da artırmaktadır. Operatörlerin sunduğu paketlerde, kotaların artırılmaması ve fiyatların yükseltilmesi, tüketici haklarına aykırı bir durum olarak değerlendirilmeli ve bu konuda acilen adımlar atılmalıdır.

Önceki dönemlerde mevcut olan ve kullanıcılar lehine bir durum yaratan, kullanılmayan dakikaların ve GB'ların bir sonraki aya devretmesi gibi özellikler, operatörler tarafından kaldırılmıştır. Bu durum, tüketicileri daha fazla ek paket satın almak zorunda bırakarak, ekonomik olarak daha da zorlamaktadır. Bu uygulamanın yeniden getirilmesi, kullanıcıların ekonomik yükünü hafifletecek ve tüketici haklarının korunması adına önemli bir adım olacaktır.

Bir ailenin yalnızca temel iletişim masrafları, asgari ücretin %10’una yaklaşmakta ve bu oran, kira, gıda ve diğer zorunlu harcamalarla birleştiğinde vatandaşları ciddi bir mali sıkıntıya sokmaktadır. Mobil operatörler, halka ek bir hizmet sunmadan, yalnızca kendi kârlarını artırmak amacıyla, enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar yapmaktadır. Bu zamların, tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve daha erişilebilir internet hizmetleri sunmak için fiyat politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple, mobil operatörlerin fiyat politikalarının düzenlenmesi, internet paketlerindeki sınırlı kotaların tamamen kaldırılması ya da iyileştirilmesi, rekabetin artırılması ve tüketici haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Talebinizini BTK’ya iletmek için

Talebinizi BTK’ya iletmek için https://tuketicisikayet.btk.gov.tr/login web sayfasına giriş yapın. Soldaki menüden Şikayet Girişi’ni seçin. Kategori olarak Mobil Haberleşme Hizmeti’ni, İşletme Sağlayıcısı olarak üç operatörden birini seçin. Şikayet metni alanına mobil tarifeler hakkındaki talebinizi yazın. Oluştur butonuna basarak talebinizi iletin.

Örnek metin (DH üyeleri tarafından hazırlandı):

Konu: Mobil Operatörlerin Yüksek Fiyatlı ve Sınırlı İnternet Paketleri Üzerine

Sayın Yetkili,

Bizler, mobil operatörlerin sunduğu internet hizmetlerindeki sorunları yakından izleyen ve bu konuda toplumun geniş bir kesimiyle ortak kaygılar paylaşan bireyleriz.

Geçmişte, ev internet hizmetlerindeki kotaların kaldırılması yönünde toplumsal bir dayanışma göstererek başarılı bir sonuç elde etmiş bir grup olarak, şimdi de mobil internet hizmetlerinin yüksek fiyatları ve sınırlı paketleri konusunda benzer bir farkındalık yaratma amacıyla bu başvuruyu gerçekleştiriyoruz.

Mobil operatörlerin sunduğu tarifelerde son yıllarda ciddi oranda ve sık sık zam yapılmaktadır. Bu durum, operatörler arasında bir tür gizli anlaşmanın olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Aynı tarifelere neredeyse her ay yeni zamlar eklenmekte, bu da vatandaşların yükünü her geçen gün daha da artırmaktadır.

Bunun yanı sıra, önceki dönemlerde mevcut olan ve kullanıcılar lehine bir durum yaratan, kullanılmayan dakikaların ve GB'ların bir sonraki aya devretmesi gibi özellikler, operatörler tarafından kaldırılmıştır. Bu durum, tüketicileri daha fazla ek paket satın almak zorunda bırakarak, ekonomik olarak daha da zorlamaktadır.

Bir ailenin yalnızca temel iletişim masrafları, asgari ücretin %10’una yaklaşmakta ve bu oran, kira, gıda ve diğer zorunlu harcamalarla birleştiğinde vatandaşları ciddi bir mali sıkıntıya sokmaktadır. Mobil operatörler, halka ek bir hizmet sunmadan, yalnızca kendi kârlarını artırmak amacıyla, enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar yapmaktadır.

Bu sebeple, mobil operatörlerin fiyat politikalarının düzenlenmesi, internet paketlerindeki sınırlı kotaların tamamen kaldırılması ya da iyileştirilmesi, rekabetin artırılması ve tüketici haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

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