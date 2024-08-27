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    DH üyeleri sınırsız mobil internet talep ediyor: Kampanya başlatıldı!

    DonanımHaber Forum üyeleri sınırsız mobil internet istiyor. Sınırsız mobil internet ve uygun fiyatlı mobil tarifeler için kampanya başlatıldı. Siz de destek olabilirsiniz.
    DH üyeleri sınırsız mobil internet talep ediyor: Kampanya başladı Tam Boyutta Gör
    Daha önce ev interneti için kotanın kaldırılması ve Adil Kullanım Noktasının (AKN) kaldırılması için kampanya başlatan ve başarılı sonuç alan DonanımHaber Forum üyeleri şimdi de sınırsız mobil internet tarifeleri için kampanya başlattı.

    DH Forum üyeleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da mobil kotaların kaldırılmasını, uygun fiyatlı sınırsız paketlerin sunulmasını, kotaların iyileştirilmesini ve fiyatların düşürülmesini talep ediyor. Ayrıca enflasyonun üzerindeki zamlara karşı olduklarını ifade ediyor.

    Dünya genelinde pek çok operatör tarafından sınırsız mobil internet paketli tarifeler sunulurken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da böyle bir seçenek bulunmuyor. Müşteriler sınırsız mobil internetli tarifeler istiyor.

    Başlatılan kampanya ile DH Forum üyeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tüketici şikayet sayfasına ve CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına taleplerini iletiyor. Bugüne kadar binlerce kullanıcı tarafından talep iletildi.

    Konuya ulaşmak için:

    https://forum.donanimhaber.com/mobil-operatorlerde-internet-kotasi-kaldirilmali--159421124

    DH Forum üyelerinin çağrıları daha önce başarılı oldu

    Daha önce DH Forum üyeleri tarafından başlatılan kampanyalar neticesinde önce ev internetinde kota kaldırılmış sonrasında da AKN kaldırılarak tamamen sınırsız internete geçiş yapıldı.

    Siz de kampanyaya katılın

    Siz de sınırsız mobil internet tarifeleri ve daha uygun fiyatlı tarifeler istiyorsanız talebinizi CİMER ve BTK'ya iletebilirsiniz.

    Talebinizini CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletmek için

    1. CİMER (https://www.cimer.gov.tr) üzerinden “Başvuru Yap” seçeneğini seçerek giriş yapın.
    2. Kişisel bilgilerinizi doldurun ve kategori olarak “İstek” bölümünü seçerek ilerleyin.
    3. Metin alanını doldurun. (Örnek metin aşağıda)
    4. Son aşamada başvurunuzu göndermek istediğiniz kamu kurumu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını seçin.
    5. Başvuruyu Tamamla butonuna basın.

    Örnek metin (DH üyeleri tarafından hazırlandı):

    Konu: Mobil Operatörlerin Yüksek Fiyatlı ve Sınırlı İnternet Paketleri Üzerine

    Sayın Yetkili,

    Bizler, mobil operatörlerin sunduğu internet hizmetlerindeki sorunları yakından izleyen ve bu konuda toplumun geniş bir kesimiyle ortak kaygılar paylaşan vatandaşlarız. Geçmişte, ev internet hizmetlerindeki kotaların kaldırılması yönünde toplumsal bir dayanışma göstererek başarılı bir sonuç elde etmiş bir grup olarak, şimdi de mobil internet hizmetlerinin yüksek fiyatları ve sınırlı paketleri konusunda benzer bir farkındalık yaratma amacıyla bu başvuruyu gerçekleştiriyoruz.

    Mobil internet hizmetlerinde sunulan kotaların, günümüz dijital dünyasında kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu gözlemlemekteyiz. Akıllı telefonlar, dijital içerik tüketimi ve online eğitim gibi ihtiyaçlar düşünüldüğünde, sunulan kotalar oldukça yetersiz kalmakta ve bu kotaların kısa sürede tükenmesi, kullanıcıları ek paket satın almaya zorlamaktadır. Örneğin, 10 GB'lık bir veri paketi, ortalama bir kullanıcının birkaç gün içerisinde tüketebileceği bir miktardır ve bu da kullanıcıların sürekli olarak yüksek ücretler ödemesine neden olmaktadır.

    Dünya genelinde birçok ülke, vatandaşlarına daha uygun fiyatlı ve sınırsız internet hizmetleri sunarak dijital erişim hakkını genişletmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mobil operatörler, aylık sabit ücret karşılığında sınırsız veri paketleri sunmakta ve bu paketler, Türkiye'deki paketlerle kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlıdır. Örneğin, Almanya’da 30-40 Euro arasında sınırsız internet sunulurken, Amerika'da da 50 Dolar civarında sınırsız internet paketleri mevcuttur. Avrupa'nın diğer ülkelerinde 20 Eurolara kadar bir sürü örnek sınırsız paketler mevcuttur. Bu tür örnekler, Türkiye’deki kullanıcıların neden daha yüksek fiyatlar ödediği sorusunu gündeme getirmekte ve bu konuda bir düzenleme yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

    Mobil operatörlerin sunduğu tarifelerde son yıllarda ciddi oranda ve sık sık zam yapılmaktadır. Bu durum, operatörler arasında bir tür gizli anlaşmanın olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Aynı tarifelere neredeyse her ay yeni zamlar eklenmekte, bu da vatandaşların yükünü her geçen gün daha da artırmaktadır. Operatörlerin sunduğu paketlerde, kotaların artırılmaması ve fiyatların yükseltilmesi, tüketici haklarına aykırı bir durum olarak değerlendirilmeli ve bu konuda acilen adımlar atılmalıdır.

    Önceki dönemlerde mevcut olan ve kullanıcılar lehine bir durum yaratan, kullanılmayan dakikaların ve GB'ların bir sonraki aya devretmesi gibi özellikler, operatörler tarafından kaldırılmıştır. Bu durum, tüketicileri daha fazla ek paket satın almak zorunda bırakarak, ekonomik olarak daha da zorlamaktadır. Bu uygulamanın yeniden getirilmesi, kullanıcıların ekonomik yükünü hafifletecek ve tüketici haklarının korunması adına önemli bir adım olacaktır.

    Bir ailenin yalnızca temel iletişim masrafları, asgari ücretin %10’una yaklaşmakta ve bu oran, kira, gıda ve diğer zorunlu harcamalarla birleştiğinde vatandaşları ciddi bir mali sıkıntıya sokmaktadır. Mobil operatörler, halka ek bir hizmet sunmadan, yalnızca kendi kârlarını artırmak amacıyla, enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar yapmaktadır. Bu zamların, tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve daha erişilebilir internet hizmetleri sunmak için fiyat politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

    Bu sebeple, mobil operatörlerin fiyat politikalarının düzenlenmesi, internet paketlerindeki sınırlı kotaların tamamen kaldırılması ya da iyileştirilmesi, rekabetin artırılması ve tüketici haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

    Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

    Talebinizini BTK’ya iletmek için

    1. Talebinizi BTK’ya iletmek için https://tuketicisikayet.btk.gov.tr/login web sayfasına giriş yapın.
    2. Soldaki menüden Şikayet Girişi’ni seçin.
    3. Kategori olarak Mobil Haberleşme Hizmeti’ni, İşletme Sağlayıcısı olarak üç operatörden birini seçin.
    4. Şikayet metni alanına mobil tarifeler hakkındaki talebinizi yazın. Oluştur butonuna basarak talebinizi iletin.

    Örnek metin (DH üyeleri tarafından hazırlandı):

    Konu: Mobil Operatörlerin Yüksek Fiyatlı ve Sınırlı İnternet Paketleri Üzerine
    Sayın Yetkili,
    Bizler, mobil operatörlerin sunduğu internet hizmetlerindeki sorunları yakından izleyen ve bu konuda toplumun geniş bir kesimiyle ortak kaygılar paylaşan bireyleriz.

    Geçmişte, ev internet hizmetlerindeki kotaların kaldırılması yönünde toplumsal bir dayanışma göstererek başarılı bir sonuç elde etmiş bir grup olarak, şimdi de mobil internet hizmetlerinin yüksek fiyatları ve sınırlı paketleri konusunda benzer bir farkındalık yaratma amacıyla bu başvuruyu gerçekleştiriyoruz.

    Mobil operatörlerin sunduğu tarifelerde son yıllarda ciddi oranda ve sık sık zam yapılmaktadır. Bu durum, operatörler arasında bir tür gizli anlaşmanın olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Aynı tarifelere neredeyse her ay yeni zamlar eklenmekte, bu da vatandaşların yükünü her geçen gün daha da artırmaktadır.

    Bunun yanı sıra, önceki dönemlerde mevcut olan ve kullanıcılar lehine bir durum yaratan, kullanılmayan dakikaların ve GB'ların bir sonraki aya devretmesi gibi özellikler, operatörler tarafından kaldırılmıştır. Bu durum, tüketicileri daha fazla ek paket satın almak zorunda bırakarak, ekonomik olarak daha da zorlamaktadır.

    Bir ailenin yalnızca temel iletişim masrafları, asgari ücretin %10’una yaklaşmakta ve bu oran, kira, gıda ve diğer zorunlu harcamalarla birleştiğinde vatandaşları ciddi bir mali sıkıntıya sokmaktadır. Mobil operatörler, halka ek bir hizmet sunmadan, yalnızca kendi kârlarını artırmak amacıyla, enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar yapmaktadır.

    Bu sebeple, mobil operatörlerin fiyat politikalarının düzenlenmesi, internet paketlerindeki sınırlı kotaların tamamen kaldırılması ya da iyileştirilmesi, rekabetin artırılması ve tüketici haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

    Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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