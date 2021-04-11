Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi

Bütün Dünya’da artan plastik kullanımı ve atık birikimi sebebiyle sık kullanılan ürünlerin çevre dostu alternatiflerinin geliştirilmesi üzerinde birçok çalışma yapılıyor. Şimdi ise Singapurlu araştırmacılar biyolojik olarak bozunabilen sünger geliştirdi.

Singapur’da bulunan Singapore's Nanyang Technological University ( NTU ) ile Güney Kore’deki South Korea's Sungkyunkwan University kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve sabun üretimine benzer bir yolla çalıştı.

Ayçiçekleri

Tam Boyutta Gör

Bilim insanları ayçiçeklerinden polenler elde etti ve polen taneleri 3 gün boyunca alkali ortama maruz bırakıldı. Böylece tohumların jel benzeri yapıları geride kalacak şekilde kuru madde ile ayrışması sağlandı.

İlginizi Çekebilir

Balda bulunan pestisitleri tespit edebilen yöntem geliştirildi.

Araştırmacılar daha sonra jel benzeri yapıları dondurarak kuruttu ve yapılar stabilize edilmek üzere 200ºC’ye kadar ısıtıldı. Son olarak ilgili yapılar stearik asit ile muamele edildi.

Çalışmalar neticesinde 5 cm’lik çapa sahip süngerler elde edildi. Eklenen stearik asit neticesinde hidrofobik olan süngerlerin petrolle veya yağla kirlenmiş sularda yalnızca yağı emeceği ve suya doygun hale gelmeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi"

Yeni süngerler yapılan laboratuvar testlerinde olumlu sonuçlar vermekle birlikte söz konusu süngerlerin 10 kez sıkılarak kullanılabildiğini belirtelim. Ayrıca sünglerin doğada biyolojik olarak bozunabildiğini de ekleyelim. Yeni araştırma daha da geliştirilebilirse kirli suların atık yağlardan temizlenmesi sağlanabilir.

Yeni araştırma Advanced Functional Materials adlı dergide yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.