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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi

    Singapurlu araştırmacılar biyolojik olarak bozunabilen sünger geliştirdi. Singapore's Nanyang Technological University araştırmacıları sabun üretimine benzer bir yolla çalıştı.
    11 Nisan 2021, 16:00 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi
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    Bütün Dünya’da artan plastik kullanımı ve atık birikimi sebebiyle sık kullanılan ürünlerin çevre dostu alternatiflerinin geliştirilmesi üzerinde birçok çalışma yapılıyor. Şimdi ise Singapurlu araştırmacılar biyolojik olarak bozunabilen sünger geliştirdi.

    Singapur’da bulunan Singapore's Nanyang Technological University ( NTU ) ile Güney Kore’deki South Korea's Sungkyunkwan University kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve sabun üretimine benzer bir yolla çalıştı.

    Ayçiçekleri

    Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi
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    Bilim insanları ayçiçeklerinden polenler elde etti ve polen taneleri 3 gün boyunca alkali ortama maruz bırakıldı. Böylece tohumların jel benzeri yapıları geride kalacak şekilde kuru madde ile ayrışması sağlandı.

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    Araştırmacılar daha sonra jel benzeri yapıları dondurarak kuruttu ve yapılar stabilize edilmek üzere 200ºC’ye kadar ısıtıldı. Son olarak ilgili yapılar stearik asit ile muamele edildi.

    Çalışmalar neticesinde 5 cm’lik çapa sahip süngerler elde edildi. Eklenen stearik asit neticesinde hidrofobik olan süngerlerin petrolle veya yağla kirlenmiş sularda yalnızca yağı emeceği ve suya doygun hale gelmeyeceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi"

    Yeni süngerler yapılan laboratuvar testlerinde olumlu sonuçlar vermekle birlikte söz konusu süngerlerin 10 kez sıkılarak kullanılabildiğini belirtelim. Ayrıca sünglerin doğada biyolojik olarak bozunabildiğini de ekleyelim. Yeni araştırma daha da geliştirilebilirse kirli suların atık yağlardan temizlenmesi sağlanabilir.

    Yeni araştırma Advanced Functional Materials adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202101091 https://www.ntu.edu.sg/news/detail/a-pollen-sponge-that-could-tackle-marine-oil-spills-one-day
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Dellialli 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sorun artan nüfus. 3 çocuk bile ayrıcalıklı olması gerekirken, 4 5 6 7 çcocuk yapan embesillerin execute edilmesi gerekirken liberal solcu sevgi pıtırcıkları bu saçmalığa ön ayak oluyorlar. kendileri çoğalamıyorlar, bu 3. sınıf dünya ülkelerinde oluşan düzensiz nüfus artışına şak şakçı oluyorlar.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    içine su girmiyorsa yağdan nasıl arındırıcaz sadece sıkarak mı?
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    V V4LKyR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir gelişme, düşünsenize yağlı suya bu süngeri atıyorsunuz, sadece yağı çekiyor. Sıktığınızda da sadece yağ çıkıyor. Muhteşem.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 2 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Hali hazırda bu tarz ürünler zaten mevcut. Sucul ortamlardaki çevre kazalarında sıklıkla kullanılıyor. Haberde bahsedilen ürünün farkı absorban malzemenin biyolojik olarak bozunabilir olması.
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