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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yahoo Answers için yolun sonu göründü

    Şirket, aktif kullanıcılara gönderdiği mesaj ile ve SSS sayfasındaki notla Yahoo Answers'i 4 Mayıs'ta kapatacağını duyurdu. Kullanıcılar, 30 Haziran'a kadar platformdaki verilerini indirebilecekler.
    07 Nisan 2021, 00:15 (1 hf.)
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    1
    1
    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yahoo Answers için yolun sonu göründü
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    Haziran 2005'te bir bilgi paylaşım platformu olarak piyasaya sürülen Yahoo Answers, şirket tarafından kalıcı olarak kapatılıyor. 4 Mayıs'tan itibaren kullanıcılar, Yahoo Answers sayfası girmek isterlerse Yahoo ana sayfasına yönlendirilecekler.

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    30 Haziran'a kadar kullanıcılar, verilerini indirebilecek

    Verizon Media Group tarafından 2017'de 5 milyar dolara satın alınan Yahoo, popülerlikteki düşüşün platformun sonlandırmasının nedenlerinden biri olduğunu söylüyor.

    Şirket, platformun kapatılmasıyla ilgili yol haritasını da açıkladı. Kullanıcılar, 20 Nisan'dan itibaren artık yeni soru veya cevap gönderemeyecek ancak, yayınlanan soruları ve cevapları 4 Mayıs'a kadar görüntüleyebilecek. 4 Mayıs'ta ise site kapatılacak. 30 Haziran'a kadar da kullanıcılar, Yahoo Answers verilerinin tamamını indirebilecekler.

    Şirket, Yahoo Answers topluluğunun aktif üyelerine kapatmayı açıklayan ek bir not gönderdi. Yahoo'nun mesajında: "Dünyanın her yerinden insanların bağlantı kurmasına ve bilgi paylaşmasına yardımcı olmak için on altı yıl önce Yahoo Answers'ı başlattık. Siz ve milyonlarca diğer kullanıcıyla birlikte, çeşitli konularda soru sormak ve yanıtlamak için web'deki en iyi yeri ve küresel bir bilgi paylaşımı topluluğunu oluşturduk. Birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyoruz ancak Yahoo Answers'ı 4 Mayıs 2021'de kapatmaya karar verdiğimizi size bildirmek için ulaşıyoruz. " ifadelerine yer verildi.



    https://www.theverge.com/2021/4/5/22368488/yahoo-answers-shutdown-may-4-internet-era-over-rip?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten Yahoo biteli çok oldu.
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