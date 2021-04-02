Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi

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Opera, macOS web tarayıcısının yerel Apple silikon desteğiyle güncellendiğini duyurdu. Şirket, yerel destekle birlikte M1 işlemcili Mac'lerde önceki sürüme kıyasla tarayıcının 2 kat daha hızlı çalışacağını belirtiyor.

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Flow ve Player için klavye kısayolları da geliyor

Opera, daha hızlı ve daha verimli bir deneyim sunmak için M1 işlemcili Mac'lere yerel destek sunduğunu belirtiyor. Google Chrome, Kasım 2020'de, Firefox ise Aralık 2020'de yerel Apple Silikon desteği sunmuştu. Opera, diğer tarayıcılara kıyasla en son yerel destek sağlayan tarayıcı oldu.

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M1 işlemcili Mac desteğinin yanı sıra Opera, bilgisayar tarayıcınızı iOS ve Android'deki Opera'ya bağlayan Flow özelliğine hızlı bir şekilde erişmek için kendi klavye kısayollarınızı ayarlamanıza olanak tanıyor. Cihazlarınız arasında notlar, resimler, bağlantılar, dosyalar gibi kaçırmak istemediğiniz her şeyi gönderebileceğiniz Flow özelliği, uçtan uca şifrelemeye sahip.

Opera'nın Apple Music, Spotify ve YouTube Music'e tek yerden erişim sağlamanıza yarayan Player özelliğine ve yerleşik kripto cüzdanına da özel kısayollar ayarlanabilecek.

https://appleinsider.com/articles/21/03/31/opera-introduces-native-support-for-apple-silicon-m1-macs

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