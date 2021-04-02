Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi

    Intel'den Apple Silicon'a geçişte uygulamalar tam uyum gösterebilmek adına yerel destek sunuyorlar. Artık Opera da M1 işlemcili Mac'ler için tarayıcısına yerel destek sağlayacak.
    02 Nisan 2021, 11:00 (1 hf.)
    1,6b
    1
    1
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi
    Tam Boyutta Gör

    Opera, macOS web tarayıcısının yerel Apple silikon desteğiyle güncellendiğini duyurdu. Şirket, yerel destekle birlikte M1 işlemcili Mac'lerde önceki sürüme kıyasla tarayıcının 2 kat daha hızlı çalışacağını belirtiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Disk Drill, yeni sürümüyle M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek sunuyor

    Ayrıca Bkz. "Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor"

    Flow ve Player için klavye kısayolları da geliyor

    Opera, daha hızlı ve daha verimli bir deneyim sunmak için M1 işlemcili Mac'lere yerel destek sunduğunu belirtiyor. Google Chrome, Kasım 2020'de, Firefox ise Aralık 2020'de yerel Apple Silikon desteği sunmuştu. Opera, diğer tarayıcılara kıyasla en son yerel destek sağlayan tarayıcı oldu.

    Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi
    Tam Boyutta Gör

    M1 işlemcili Mac desteğinin yanı sıra Opera, bilgisayar tarayıcınızı iOS ve Android'deki Opera'ya bağlayan Flow özelliğine hızlı bir şekilde erişmek için kendi klavye kısayollarınızı ayarlamanıza olanak tanıyor. Cihazlarınız arasında notlar, resimler, bağlantılar, dosyalar gibi kaçırmak istemediğiniz her şeyi gönderebileceğiniz Flow özelliği, uçtan uca şifrelemeye sahip.

    Opera'nın Apple Music, Spotify ve YouTube Music'e tek yerden erişim sağlamanıza yarayan Player özelliğine ve yerleşik kripto cüzdanına da özel kısayollar ayarlanabilecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/31/opera-introduces-native-support-for-apple-silicon-m1-macs
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    porsche911gt2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerel destek ne demek sadece belli bi yerde mi veriyorlar desteği
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor 1 hf. Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı 1 hf. Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme 1 hf. Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu 1 hf. The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor 1 hf. 2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede 1 hf. Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor 1 hf. Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı 1 hf. Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar 1 hf. Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü 1 hf. Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı 1 hf. Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı 1 hf. iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir 1 hf. Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi Sonraki Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor? 1 hf. Uncharted filmi bir kez daha ertelendi 1 hf. Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması 1 hf. Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor 1 hf. ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı 1 hf. Teknolojik Sefer Tası: Heatbox 1 hf. Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor 1 hf. Başarılı çizgi roman serisinden uyarlanan Batman: The Long Halloween'in seslendirme kadrosu belli oldu 1 hf. Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı 1 hf. Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu 1 hf. District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı 1 hf. PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi 1 hf. Global iletişim liderlerinden Nokia, Dünya devlerine İstanbul’dan teknik destek sağlıyor 1 hf. "Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir" 1 hf. FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek 1 hf. watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor 1 hf. Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı 1 hf. Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı 1 hf. Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti 1 hf. TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları "Ölüm Kime Yakışır" olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız