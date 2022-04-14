Yakın dövüş Pokémon'u Azumarill Pokémon UNITE'e eklendi

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Özellikle son dönemde Türkiye'ye yapılan yatırımlarla birlikte daha da popüler hale elen Pokémon markasının son oyunlarından biri olan Pokémon UNITE'e geçtiğimiz saatlerde yeni bir Pokémon eklendi: Azumarill.

Azumarill’in temel saldırısı her üç saldırıda bir yükseltmiş saldırıya dönüşüyor böylece önünde bulunan koni şeklindeki etki alanında konumlanan rakip Pokémon’lara daha fazla hasar veriyor. Azumarill Devasa Enerji yeteneğinden güç alarak tek bir rakip Pokémon’a isabet eden temel saldırı, hareket veya Unite Hareketinin boşa gitme ihtimali olmadan her zaman kritik darbe olmasını sağlıyor. Fakat Azumarill aynı anda birden fazla rakip Pokémon’la karşı karşıya kaldığında temel saldırı, hareket veya Unite Hareketi isabet ettirirse, bu saldırı hiçbir zaman kritik olmuyor. Azumarill'e dair tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Azumarill

Marill ve Azumarill'in Hareketleri

Su Faresi Pokémon Marill 1. ve 3. seviyelerde öğrenebildiği Toslama hareketini kullanıldığında ileri atılıyor ve yoluna çıkan tüm Pokémon’lara hasar vererek onları kısa bir süreliğine hareketsiz bırakıyor. Bir diğer öğrenebildiği özellik olan Baloncuk hareketiyle Marill, saldırıda bulunurken koni şeklindeki etki alanında bulunan rakip Pokémon’lara baloncuklar atarak hasar veriyor ve böylece kısa bir süreliğine onların hareket hızlarını düşürmüş oluyor. Ayrıca bu Marill’ın hareketi gerçekleştirdiği sırada sabit kalmasına gerek olmuyor ve avantaj elde ediyor.

Su Faresi Marill, 5. seviyeye ulaştığında evrim geçirerek Azumarill’a dönüşüyor ve önceki seviyelerde öğrenmiş olduğu Baloncuk hareketi Girdap veya Su Kuyruğu hareketi olarak gelişim gösteriyor.Girdap hareketi Azumarill’ın etrafında dönüp duran dört küçük girdap yaratmasını sağlıyor. Bu girdaplardan biri rakip bir Pokémon’a çarptığında ona hasar veriyor ve Azumarill’ın SP’sini bir miktar dolduruyor.

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Eğer girdap rakip takımdaki bir Pokémon’a çarparsa Azumarill’ın SP’si daha da fazla doluyor??. Girdap hareketi geliştirilerek dolum süresi azaltabilir ve Azumarill’ın SP’sini daha fazla doldurması sağlayabilirsiniz.

Buna ek olarak Baloncuk hareketini geliştirilerek Su Kuyruğuna dönüştürebilirsiniz. Bu hareketi kullandığınızda Azumarill’ın sıradaki üç temel saldırısının hızını ve etki alanını arttırmış oluyorsunuz. Bu saldırılardan biri uzak mesafedeki bir Pokémon’a isabet ederse verdiği hasar artar, Azumarill’ın SP’sini doldurur ve isabet ettiği Pokémon’ların savunma niteliği ile kalkan etkilerini yok sayabilir. Su Kuyruğu geliştirildiğinde, Azumarill’ın sıradaki üç temel saldırısı rakip Pokémon’lara isabet ettiğinde Azumarill’ın tüm hareketlerinin dolum süreleri sıfırlanıyor.

7. seviyeye gelindiğinde ise Azumarill’ın Toslama hareketi Sert Oyun veya Su Vuruşu hareketlerinden birine dönüşüp gelişiyor.

Sert Oyun Azumarill'ın hareket hızını kısa bir süre için artırarak Azumarill’ın sıradaki temel saldırısını, menzili içindeki bir Pokémon’u hedef alarak ona atılmasını ve peş peşe darbeler vurmasını sağlayan bir saldırıya dönüştürüyor. Bu seri darbeler hedeflenen Pokémon’a hasar veriyor ve onun kısa bir süreliğine saldırı gerçekleştirmesini engellemiş oluyor. Sert Oyun hareketi geliştirilerek dolum süresini azaltabilir ve kullanıldığında Azumarill'ın hareket hızını daha da arttırması sağlayabilirsiniz.

Toslama hareketi geliştirilerek Sert Oyun yerine Su Vuruşuna da dönüştürülebilir. Su Vuruşu hareketi kullanıldığında Azumarill ileri doğru su fışkırtır ve bu hareket rakip bir Pokémon’a isabet ettiğinde o Pokémon’un hareket hızının düşmesini sağlar. Fışkırtılan su yakında bir Pokémon daha varsa otomatik olarak ona da etki ediyor ve bu saldırı isabet eden ilk Pokémon dahil toplamda üç Pokémon’a hasar verebiliyor. Su Vuruşunu geliştirerek saldırının sekebileceği maksimum hedef sayısını iki katına çıkarabilir ve isabet ettiği tüm Pokémon’lara hasar verebilirsiniz.

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Azumarill'inUNİTE Hareketi Göbek Darbesi

Azumarill'ın korkusuz Unite Hareketi olan Göbek Darbesi ile rakiplerinizi artık cesurca ezebileceksiniz. Azumarill rakip bir Pokémon’a Göbek Darbesi gerçekleştirdiğinde kendi göbeğine üç kez vurarak bir kalkan oluşmasını sağlar. Azumarill bu göbek vuruşunu her yapışında SP kaybetse de bunun karşılığında saldırısı güçlenerek rakiplerinin karşısına çıkıyor. Bu vuruşun ardından Azumarill rakip Pokémon’a gerçekleştirdiği saldırıyla vurduğu tüm rakip Pokémon’lara hasar vererek onların etrafa fırlatmasına sebep oluyor.

Azumarill rakipleriyle sert oynamaktan kaçınmaz. Bu sayede güçlü rakiplerinizi bile yenebileceğiniz maçlara geç kalmamak için hemen Unite Maç Komitesi’ne gidip Azumarill’ın Unite lisansını alabilirsiniz.

27 Nisan Yumurta Etkinliği

Tüm bunların yanı sıra oyun içerisinde 27 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan Yumurta Etkinliği bulunuyor. Oyuna giriş yaparak veya oyun içindeki günlük görevleri tamamlayarak yumurta toplayabilirsiniz. Topladığınız yumurtalar karşılığında 30 Nisan 2022 tarhine kadar Holowear, Aeos jetonları ve daha fazlası gibi ödüllerle değiştirebilirsiniz.

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