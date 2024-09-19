Beklenen oldu: Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası

Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası
Kaçıranlar için "Silahlı Pokémon" olarak adlandırılan Palworld, Ocak 2024'te oyuncularla buluştu ve popülerliğin yanı sıra en çok tartışılan yapımlardan da biri oldu. Öyle ki geliştirici Pocketpair, "Pokemon kopyası" iddialarının gerçek dışı olduğunu ve çalışanlarının bu iddialar nedeniyle tehditler aldığını duyurmuştu.
Nintendo ise, oyunun 25 milyon oyuncuya ulaştığı dönemde, telif haklarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini ve ihlal saptandığı takdirde gerekli adımların atılacağını açıkladı. Şimdi ise bu sessizlik sonlanmaya başladı. Nintendo, Tokyo Bölge Mahkemesi’ne 18 Eylül 2024 tarihinde açılan davada, Palworld’ün patent ihlaline karşı ihtiyati tedbir ve zararların tazmini için talepte bulundu.
Bu süreçte Pocket Pair'ınTokyo merkezli küçük bir bağımsız oyun şirketi olduğunu hatırlatalım. Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda, davayla ilgili bildirim aldığını ve patent ihlali iddialarını araştırmaya başladığını duyurdu. Ayrıca Nintendo'nun şirketin hangi patentleri ihlal ettiğini bilmediğini ve bu ayrıntılardan haberdar edilmediğini söylüyor.
Nintendo ve The Pokemon Company arasında yaşanan sürecin uzun süreler oyun dünyasının gündeminde kalacağını söyleyelim. Zira yayınlanmasının ardından sadece beş gün içinde Steam’de 7 milyon kopya satan Palworld, Counter-Strike 2’nin eş zamanlı oyuncu sayısını da geçerek yeni bir rekor daha kırmıştı. Peki Siz Palworld hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...