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    Anlık Bildirim

    Beklenen oldu: Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası

    Nintendo ve "The Pokemon Company, bu yılın en popüler oyunlarından Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'a patent ihlali davası açtığını duyurdu. Pocketpair'dan ilk yanıt geldi.
    Beklenen oldu: Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası Tam Boyutta Gör
    Pocket Pair tarafından geliştirilen vehayatta kalma unsurları ile Pokémon’u andıran Palworld, bildiğiniz gibi en popüler oyunlar listesine adını yazdırmayı başarmıştı. Oyunun Pokemon'a olan benzerliği ise birçok olumsuz durumu beraberinde getirdi. Şimdi Nintendo ve The Pokemon Company, Palworld oyununu geliştiren Pocketpair şirketine karşı patent davası açtığını duyurdu.

    Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası

    Kaçıranlar için "Silahlı Pokémon" olarak adlandırılan Palworld, Ocak 2024'te oyuncularla buluştu ve popülerliğin yanı sıra en çok tartışılan yapımlardan da biri oldu. Öyle ki geliştirici Pocketpair, "Pokemon kopyası" iddialarının gerçek dışı olduğunu ve çalışanlarının bu iddialar nedeniyle tehditler aldığını duyurmuştu.

    Nintendo ise, oyunun 25 milyon oyuncuya ulaştığı dönemde, telif haklarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini ve ihlal saptandığı takdirde gerekli adımların atılacağını açıkladı. Şimdi ise bu sessizlik sonlanmaya başladı. Nintendo, Tokyo Bölge Mahkemesi’ne 18 Eylül 2024 tarihinde açılan davada, Palworld’ün patent ihlaline karşı ihtiyati tedbir ve zararların tazmini için talepte bulundu. 

    Bu süreçte Pocket Pair'ınTokyo merkezli küçük bir bağımsız oyun şirketi olduğunu hatırlatalım. Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda, davayla ilgili bildirim aldığını ve patent ihlali iddialarını araştırmaya başladığını duyurdu. Ayrıca Nintendo'nun şirketin hangi patentleri ihlal ettiğini bilmediğini ve bu ayrıntılardan haberdar edilmediğini söylüyor.

    Nintendo ve The Pokemon Company arasında yaşanan sürecin uzun süreler oyun dünyasının gündeminde kalacağını söyleyelim. Zira yayınlanmasının ardından sadece beş gün içinde Steam’de 7 milyon kopya satan Palworld, Counter-Strike 2’nin eş zamanlı oyuncu sayısını da geçerek yeni bir rekor daha kırmıştı. Peki Siz Palworld hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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