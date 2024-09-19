Beklenen oldu: Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası

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Tam Boyutta Gör Pocket Pair tarafından geliştirilen vehayatta kalma unsurları ile Pokémon’u andıran Palworld, bildiğiniz gibi en popüler oyunlar listesine adını yazdırmayı başarmıştı. Oyunun Pokemon'a olan benzerliği ise birçok olumsuz durumu beraberinde getirdi. Şimdi Nintendo ve The Pokemon Company, Palworld oyununu geliştiren Pocketpair şirketine karşı patent davası açtığını duyurdu.

Nintendo'dan Palworld'e patent ihlali davası

Kaçıranlar için "Silahlı Pokémon" olarak adlandırılan Palworld, Ocak 2024'te oyuncularla buluştu ve popülerliğin yanı sıra en çok tartışılan yapımlardan da biri oldu. Öyle ki geliştirici Pocketpair, "Pokemon kopyası" iddialarının gerçek dışı olduğunu ve çalışanlarının bu iddialar nedeniyle tehditler aldığını duyurmuştu.

Nintendo ise, oyunun 25 milyon oyuncuya ulaştığı dönemde, telif haklarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini ve ihlal saptandığı takdirde gerekli adımların atılacağını açıkladı. Şimdi ise bu sessizlik sonlanmaya başladı. Nintendo, Tokyo Bölge Mahkemesi’ne 18 Eylül 2024 tarihinde açılan davada, Palworld’ün patent ihlaline karşı ihtiyati tedbir ve zararların tazmini için talepte bulundu.

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Bu süreçte Pocket Pair'ınTokyo merkezli küçük bir bağımsız oyun şirketi olduğunu hatırlatalım. Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda, davayla ilgili bildirim aldığını ve patent ihlali iddialarını araştırmaya başladığını duyurdu. Ayrıca Nintendo'nun şirketin hangi patentleri ihlal ettiğini bilmediğini ve bu ayrıntılardan haberdar edilmediğini söylüyor.

Nintendo ve The Pokemon Company arasında yaşanan sürecin uzun süreler oyun dünyasının gündeminde kalacağını söyleyelim. Zira yayınlanmasının ardından sadece beş gün içinde Steam’de 7 milyon kopya satan Palworld, Counter-Strike 2’nin eş zamanlı oyuncu sayısını da geçerek yeni bir rekor daha kırmıştı. Peki Siz Palworld hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

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