Pokémon GO'da Bahara Merhaba etkinliği başladı: İşte bilmeniz gerekenler

- Pokémon GO Bahara Merhaba
- İlk kez ortaya çıkan Pokémonlar
- Etkinlik Bonusları
- Yeni Başlayanlar İçin Fırsatlar
- Özel Araştırmalar
- Yumurtalar
- Daha Fazlası
- Yorumlar
Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine kavuşan Pokémon GO'da bildiğiniz gibi en keyifli kısım oyunu gezerek oynamak. Bu sayede hem yürüyüş yapabiliyorsunuz hem de oyundaki farklı Pokémonları bulabiliyorsunuz. Elbette bu durum kış aylarında çok daha zor oluyor ancak baharın gelmesiyle artık dışarıya rahatça çıkabiliriz. Pokémon GO'da da baharı kutlamak için geçtiğimiz gün yeni bir etkinlik başladı: Bahara Merhaba. Biz de bu yazımızda Bahara Merhaba etkinliğine dair bilinmesi gereken her şeyi derledik.
Pokémon GO Bahara Merhaba
Pokémon GO Bahara Merhaba etkinliği 12 Nisan'da başladı ve 18 Nisan Türkiye saati ile 20:00'ye kadar devam edecek. Peki bu etkinlikte neler olacak?
İlk kez ortaya çıkan Pokémonlar
Bahara Merhaba etkinliğinde ilk kez ortaya çıkacak Pokémonlar şöyle:
- Çiçekten bir taç takan Togetic
- Çiçekten bir taç takan Togekiss (Evrim yoluyla elde edilir)
- Çiçekten bir taç takan Lopunny (Evrim yoluyla elde edilir)
Ayrıca Efsanevi Pokémon olan Ula'ula Adası'nın koruyucu tanrısı Efsanevi Pokémon Tapu Bulu da ilk kez ortaya çıkacak.
Etkinlik Bonusları
- 2× Çatlatma Şekeri
- 1/2 Çatlatma Mesafesi
- 2× Şans Yumurtası Süresi
- GO Roket Takımı serserilerinin ekiplerinde daha fazla Gölge Whismur ve Gölge Exeggcute yer alacak
Yeni Başlayanlar İçin Fırsatlar
Bu etkinlik hali hazırda oyunu oynayanlar için değil ayrıca yeni başlayanlar için de birkaç fırsat sunuyor. 17 Nisan 2022 Pazar 00.00 - 23.59 arasında yeni başlayanlarSüper Lig ve Küçük Kupa, Süreli Araştırmalardan kazanabileceğiniz TP ve avatar eşyaları ile GO Maç Ligini mutlaka deneyimlemeli.
Özel Araştırmalar
Sınırlı Araştırma Günü: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11.00 - 14.00 arasında PokéDuraklarda Fotoğraf Disklerini döndürerek Sınırlı Araştırma görevlerine erişebilirsiniz. Exeggcute ile karşılaşmak için bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Hatta şanslıysanız Parlak bir Pokémon bile yakalayabilirsiniz.
Alola Mevsimini kutlamaları kapsamında, etkinlik sırasında Exeggcute evrimleştirerek Drako Meteor Güçlü Saldırısını bilen Exeggcutor elde edebilirsiniz. Ayrıca Sınırlı Araştırma Günü esnasında üç saat boyunca doğada aşağıdaki Pokémonlarla karşılaşabilirsiniz:
- Bulbasaur
- Oddish
- Paras
- Bellsprout
- Tangela
- Chikorita
- Sunkern
- Treecko
- Seedot
12 Nisan 2022 - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Ula'ula Adası Özel Araştırması'na katılabilirsiniz. Bu Özel Araştırma rotalarını Mevsim 1 Haziran tarihinde sona erene kadar toplayabilirsiniz. Bu rotaları 1 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlarsanız Mevsim sona erdiğinde bonus Özel Araştırma rotasının kilidini açabileceksiniz. Dört Özel Araştırma rotasını tamamlayarak Mevsim sonu Özel Araştırmasını alan Eğitmenler, daha fazla ödül kazanmak için mağazadan bilet satın alabilir.
Yumurtalar
Baharın gelmesiyle birlikte dediğimiz gibi oyunun en keyifli zamanları da gelmiş bulunuyor. Etkinli süresi boyunca 2 kilometrelik yumurtalardan aşağıdaki Pokémonlar çıkacak.
2 km'lik Yumurtalar
- Çiçekten bir taç takan Pichu
- Igglybuff
- Azurill
- Munchlax
- Çiçekten bir taç takan Happiny
- Çiçekten bir taç takan Togepi
- Exeggcute
- Chingling
- Riolu
Daha Fazlası
Çiçekli Toplama Meydan Okuması
Temaya uygun Pokémonları toplamak için Toplama Meydan Okuması gerçekleştirilecek. Elit Koleksiyoncu madalyanız için seviyenizi yükseltmek, 2.000 TP, 2.000 Yıldız Tozu kazanmak ve çiçekten bir taç takan Togetic ile karşılaşmak için meydan okumayı tamamlayabilirsiniz.
Yeni çıkartmalar
Etkinlik temalı Pokémon içeren yeni çıkartmalar mevcut olacak. PokéDurakları döndürerek, Hediyeleri açarak ve oyun içi mağazadan satın alarak etkinlik temalı çıkartmalar elde edebileceksiniz. Bu çıkartmalar Mevsim'in geri kalanında da kullanılabilecek.
Pokémon GO Games Ücretsiz 358,6 MB
Pokémon GO Niantic, Inc. Macera Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişirBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler