Pokémon GO'da Bahara Merhaba etkinliği başladı: İşte bilmeniz gerekenler

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Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine kavuşan Pokémon GO'da bildiğiniz gibi en keyifli kısım oyunu gezerek oynamak. Bu sayede hem yürüyüş yapabiliyorsunuz hem de oyundaki farklı Pokémonları bulabiliyorsunuz. Elbette bu durum kış aylarında çok daha zor oluyor ancak baharın gelmesiyle artık dışarıya rahatça çıkabiliriz. Pokémon GO'da da baharı kutlamak için geçtiğimiz gün yeni bir etkinlik başladı: Bahara Merhaba. Biz de bu yazımızda Bahara Merhaba etkinliğine dair bilinmesi gereken her şeyi derledik.

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Pokémon GO Bahara Merhaba

Pokémon GO Bahara Merhaba etkinliği 12 Nisan'da başladı ve 18 Nisan Türkiye saati ile 20:00'ye kadar devam edecek. Peki bu etkinlikte neler olacak?

İlk kez ortaya çıkan Pokémonlar

Bahara Merhaba etkinliğinde ilk kez ortaya çıkacak Pokémonlar şöyle:

Çiçekten bir taç takan Togetic

Çiçekten bir taç takan Togekiss (Evrim yoluyla elde edilir)

Çiçekten bir taç takan Lopunny (Evrim yoluyla elde edilir)

Ayrıca Efsanevi Pokémon olan Ula'ula Adası'nın koruyucu tanrısı Efsanevi Pokémon Tapu Bulu da ilk kez ortaya çıkacak.

Etkinlik Bonusları

2× Çatlatma Şekeri

1/2 Çatlatma Mesafesi

2× Şans Yumurtası Süresi

GO Roket Takımı serserilerinin ekiplerinde daha fazla Gölge Whismur ve Gölge Exeggcute yer alacak

Yeni Başlayanlar İçin Fırsatlar

Bu etkinlik hali hazırda oyunu oynayanlar için değil ayrıca yeni başlayanlar için de birkaç fırsat sunuyor. 17 Nisan 2022 Pazar 00.00 - 23.59 arasında yeni başlayanlarSüper Lig ve Küçük Kupa, Süreli Araştırmalardan kazanabileceğiniz TP ve avatar eşyaları ile GO Maç Ligini mutlaka deneyimlemeli.

Özel Araştırmalar

Sınırlı Araştırma Günü: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11.00 - 14.00 arasında PokéDuraklarda Fotoğraf Disklerini döndürerek Sınırlı Araştırma görevlerine erişebilirsiniz. Exeggcute ile karşılaşmak için bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Hatta şanslıysanız Parlak bir Pokémon bile yakalayabilirsiniz.

Alola Mevsimini kutlamaları kapsamında, etkinlik sırasında Exeggcute evrimleştirerek Drako Meteor Güçlü Saldırısını bilen Exeggcutor elde edebilirsiniz. Ayrıca Sınırlı Araştırma Günü esnasında üç saat boyunca doğada aşağıdaki Pokémonlarla karşılaşabilirsiniz:

Bulbasaur

Oddish

Paras

Bellsprout

Tangela

Chikorita

Sunkern

Treecko

Seedot

12 Nisan 2022 - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Ula'ula Adası Özel Araştırması'na katılabilirsiniz. Bu Özel Araştırma rotalarını Mevsim 1 Haziran tarihinde sona erene kadar toplayabilirsiniz. Bu rotaları 1 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlarsanız Mevsim sona erdiğinde bonus Özel Araştırma rotasının kilidini açabileceksiniz. Dört Özel Araştırma rotasını tamamlayarak Mevsim sonu Özel Araştırmasını alan Eğitmenler, daha fazla ödül kazanmak için mağazadan bilet satın alabilir.

Yumurtalar

Baharın gelmesiyle birlikte dediğimiz gibi oyunun en keyifli zamanları da gelmiş bulunuyor. Etkinli süresi boyunca 2 kilometrelik yumurtalardan aşağıdaki Pokémonlar çıkacak.

2 km'lik Yumurtalar

Çiçekten bir taç takan Pichu

Igglybuff

Azurill

Munchlax

Çiçekten bir taç takan Happiny

Çiçekten bir taç takan Togepi

Exeggcute

Chingling

Riolu

Daha Fazlası

Çiçekli Toplama Meydan Okuması

Temaya uygun Pokémonları toplamak için Toplama Meydan Okuması gerçekleştirilecek. Elit Koleksiyoncu madalyanız için seviyenizi yükseltmek, 2.000 TP, 2.000 Yıldız Tozu kazanmak ve çiçekten bir taç takan Togetic ile karşılaşmak için meydan okumayı tamamlayabilirsiniz.

Yeni çıkartmalar

Etkinlik temalı Pokémon içeren yeni çıkartmalar mevcut olacak. PokéDurakları döndürerek, Hediyeleri açarak ve oyun içi mağazadan satın alarak etkinlik temalı çıkartmalar elde edebileceksiniz. Bu çıkartmalar Mevsim'in geri kalanında da kullanılabilecek.

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