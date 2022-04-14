Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pokémon GO'da Bahara Merhaba etkinliği başladı: İşte bilmeniz gerekenler

    Geçtiğimiz Türkçe dil desteğine kavuşan Pokémon GO'da baharın gelmesiyle birlikte Bahara Merhaba etklinliği başladı. işte etkinliğe dair bilmeniz gerekenler.   
    Oy Ver

    Pokémon GO'da Bahara Merhaba etkinliği başladı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine kavuşan Pokémon GO'da bildiğiniz gibi en keyifli kısım oyunu gezerek oynamak. Bu sayede hem yürüyüş yapabiliyorsunuz hem de oyundaki farklı Pokémonları bulabiliyorsunuz. Elbette bu durum kış aylarında çok daha zor oluyor ancak baharın gelmesiyle artık dışarıya rahatça çıkabiliriz. Pokémon GO'da da baharı kutlamak için geçtiğimiz gün yeni bir etkinlik başladı: Bahara Merhaba. Biz de bu yazımızda Bahara Merhaba etkinliğine dair bilinmesi gereken her şeyi derledik.

    Pokémon GO Bahara Merhaba

    Pokémon GO Bahara Merhaba etkinliği 12 Nisan'da başladı ve 18 Nisan Türkiye saati ile 20:00'ye kadar devam edecek. Peki bu etkinlikte neler olacak?

    İlk kez ortaya çıkan Pokémonlar

    Bahara Merhaba etkinliğinde ilk kez ortaya çıkacak Pokémonlar şöyle:

    • Çiçekten bir taç takan Togetic
    • Çiçekten bir taç takan Togekiss (Evrim yoluyla elde edilir)
    • Çiçekten bir taç takan Lopunny (Evrim yoluyla elde edilir)

    Ayrıca Efsanevi Pokémon olan Ula'ula Adası'nın koruyucu tanrısı Efsanevi Pokémon Tapu Bulu da ilk kez ortaya çıkacak.

    Pokémon GO'da Bahara Merhaba etkinliği başladı
    Tam Boyutta Gör

    Etkinlik Bonusları

    • 2× Çatlatma Şekeri
    • 1/2 Çatlatma Mesafesi
    • 2× Şans Yumurtası Süresi
    • GO Roket Takımı serserilerinin ekiplerinde daha fazla Gölge Whismur ve Gölge Exeggcute yer alacak

    Yeni Başlayanlar İçin Fırsatlar

    Bu etkinlik hali hazırda oyunu oynayanlar için değil ayrıca yeni başlayanlar için de birkaç fırsat sunuyor. 17 Nisan 2022 Pazar 00.00 - 23.59 arasında yeni başlayanlarSüper Lig ve Küçük Kupa, Süreli Araştırmalardan kazanabileceğiniz TP ve avatar eşyaları ile GO Maç Ligini mutlaka deneyimlemeli.

    Özel Araştırmalar

    Sınırlı Araştırma Günü: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11.00 - 14.00 arasında PokéDuraklarda Fotoğraf Disklerini döndürerek Sınırlı Araştırma görevlerine erişebilirsiniz. Exeggcute ile karşılaşmak için bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Hatta şanslıysanız Parlak bir Pokémon bile yakalayabilirsiniz.

    Alola Mevsimini kutlamaları kapsamında, etkinlik sırasında Exeggcute evrimleştirerek Drako Meteor Güçlü Saldırısını bilen Exeggcutor elde edebilirsiniz. Ayrıca Sınırlı Araştırma Günü esnasında üç saat boyunca doğada aşağıdaki Pokémonlarla karşılaşabilirsiniz:

    • Bulbasaur
    • Oddish
    • Paras
    • Bellsprout
    • Tangela
    • Chikorita
    • Sunkern
    • Treecko
    • Seedot

    12 Nisan 2022 - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Ula'ula Adası Özel Araştırması'na katılabilirsiniz. Bu Özel Araştırma rotalarını Mevsim 1 Haziran tarihinde sona erene kadar toplayabilirsiniz. Bu rotaları 1 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlarsanız Mevsim sona erdiğinde bonus Özel Araştırma rotasının kilidini açabileceksiniz. Dört Özel Araştırma rotasını tamamlayarak Mevsim sonu Özel Araştırmasını alan Eğitmenler, daha fazla ödül kazanmak için mağazadan bilet satın alabilir.

    Pokémon GO'da Bahara Merhaba etkinliği başladı
    Tam Boyutta Gör

    Yumurtalar

    Baharın gelmesiyle birlikte dediğimiz gibi oyunun en keyifli zamanları da gelmiş bulunuyor. Etkinli süresi boyunca 2 kilometrelik yumurtalardan aşağıdaki Pokémonlar çıkacak.

    2 km'lik Yumurtalar

    • Çiçekten bir taç takan Pichu
    • Igglybuff
    • Azurill
    • Munchlax
    • Çiçekten bir taç takan Happiny
    • Çiçekten bir taç takan Togepi
    • Exeggcute
    • Chingling
    • Riolu

    Daha Fazlası

    Çiçekli Toplama Meydan Okuması

    Temaya uygun Pokémonları toplamak için Toplama Meydan Okuması gerçekleştirilecek. Elit Koleksiyoncu madalyanız için seviyenizi yükseltmek, 2.000 TP, 2.000 Yıldız Tozu kazanmak ve çiçekten bir taç takan Togetic ile karşılaşmak için meydan okumayı tamamlayabilirsiniz.

    Yeni çıkartmalar

    Etkinlik temalı Pokémon içeren yeni çıkartmalar mevcut olacak. PokéDurakları döndürerek, Hediyeleri açarak ve oyun içi mağazadan satın alarak etkinlik temalı çıkartmalar elde edebileceksiniz. Bu çıkartmalar Mevsim'in geri kalanında da kullanılabilecek.

    Pokémon GO Pokémon GO Pokémon GO Pokémon GO Games Ücretsiz 358,6 MB

    Pokémon GO Pokémon GO Pokémon GO Pokémon GO Niantic, Inc. Macera Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    orcnd 11 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 17 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız