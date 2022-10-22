Resident Evil 4 Remake’in sistem gereksinimleri yayınlandı: Village ile aynı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda CAPCOM, Resident Evil serinin en sevilen oyunlarından olan Resident Evil 4’ün remake versiyonunu duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Resident Evil Showcase’te oyun hakkında birçok yenilik paylaşan firma, oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Resident Evil 4 Remake'ten oynanış videosu geldi 8 sa. önce eklendi

Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500

Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500 RAM: 8GB

8GB Ekran kartı: Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB)

Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB) DirectX: 12

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700

Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700 RAM: 16GB

16GB Ekran kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070

Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 DirectX: 12

Tıpkı Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 gibi RE Engine ile baştan aşağı tasarlanan oyunun, grafiksel anlamda muhteşem görünüyor. Her iki sistem gereksinimi de 1080p 60fps performans profili için oluşturulmuş, bu nedenle daha yüksek çözünürlük veya Ray Tracing gibi profillerde oynamak isteyen kişiler, daha yüksek sistemlere sahip olmalı. Resident Evil 4, 24 Mart 2023’te PC, Xbox Series X/S, Playstation 5 ve Playstation 4 için yayınlanacak.

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Resident Evil 4'ün sistem gereksinimleri açıklandı