Resident Evil 4 Remake’in sistem gereksinimleri yayınlandı: Village ile aynı

Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500
- RAM: 8GB
- Ekran kartı: Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB)
- DirectX: 12
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700
- RAM: 16GB
- Ekran kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070
- DirectX: 12
Tıpkı Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 gibi RE Engine ile baştan aşağı tasarlanan oyunun, grafiksel anlamda muhteşem görünüyor. Her iki sistem gereksinimi de 1080p 60fps performans profili için oluşturulmuş, bu nedenle daha yüksek çözünürlük veya Ray Tracing gibi profillerde oynamak isteyen kişiler, daha yüksek sistemlere sahip olmalı. Resident Evil 4, 24 Mart 2023’te PC, Xbox Series X/S, Playstation 5 ve Playstation 4 için yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.