Yakın gelecekte çok katmanlı plastikler geri dönüştürülebilir

Gelişen teknoloji metalurji ve malzeme alanına da yansımakla birlikte gıda teknolojisinde de çeşitli gıda paketleme yöntemleri ve gıda saklama yöntemleri kullanılıyor. Gıdalarda kullanılan polimer plastik malzemeler içerisinde birçok katman bulundurmakla birlikte çok katmanlı plastikler ne yazık ki geri dönüştürülemiyor.

University of Wisconsin-Madison kurumu araştırmacıları ise bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek amacıyla Solvent-Targeted Recovery and Precipitation ( STRAP ) adını verdikleri bir yöntemden yararlanarak deneysel teknoloji geliştirdi.

Çok katmanlı plastikler

Araştırma ekibi Conductor-like Screening Model for Realistic Solvents ( COSMO-RS ) adlı bilgisayar sisteminden yararlanarak farklı polimerlerin farklı sıcaklıklarda farklı çözücülerdeki çözünürlüğünü inceledi ve hesapladı. Sistemin gösterdiği önerilere göre ise çok katmanlı plastikler farklı çözücülerle muamele edildi.

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Sonuçlara göre çeşitli polimerler katman katman olarak çözüldü. Bilim insanları bahsi geçen çözeltilerin tek tek kimyasal olarak çözücüden ayrılabileceğini ve yeni ürünler için kullanılabileceğini düşünüyor.

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STRAP sistemi hali hazırda çeşitli polimerlerin ayrıştırılmasında kullanılmakla birlikte bilim insanları polimer skalasını artırmak ve ürünü ticarileştirmek üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

https://advances.sciencemag.org/content/6/47/eaba7599

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