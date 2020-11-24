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    Yakın gelecekte çok katmanlı plastikler geri dönüştürülebilir

    University of Wisconsin-Madison kurumu araştırmacıları Solvent-Targeted Recovery and Precipitation ( STRAP ) adını verdikleri bir yöntemden yararlanarak deneysel teknoloji geliştirdi.
    4 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yakın gelecekte çok katmanlı plastikler geri dönüştürülebilir
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    Gelişen teknoloji metalurji ve malzeme alanına da yansımakla birlikte gıda teknolojisinde de çeşitli gıda paketleme yöntemleri ve gıda saklama yöntemleri kullanılıyor. Gıdalarda kullanılan polimer plastik malzemeler içerisinde birçok katman bulundurmakla birlikte çok katmanlı plastikler ne yazık ki geri dönüştürülemiyor.

    University of Wisconsin-Madison kurumu araştırmacıları ise bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek amacıyla Solvent-Targeted Recovery and Precipitation ( STRAP ) adını verdikleri bir yöntemden yararlanarak deneysel teknoloji geliştirdi.

    Çok katmanlı plastikler

    Yakın gelecekte çok katmanlı plastikler geri dönüştürülebilir

    Araştırma ekibi Conductor-like Screening Model for Realistic Solvents ( COSMO-RS ) adlı bilgisayar sisteminden yararlanarak farklı polimerlerin farklı sıcaklıklarda farklı çözücülerdeki çözünürlüğünü inceledi ve hesapladı. Sistemin gösterdiği önerilere göre ise çok katmanlı plastikler farklı çözücülerle muamele edildi.

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    Sonuçlara göre çeşitli polimerler katman katman olarak çözüldü. Bilim insanları bahsi geçen çözeltilerin tek tek kimyasal olarak çözücüden ayrılabileceğini ve yeni ürünler için kullanılabileceğini düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor"

    STRAP sistemi hali hazırda çeşitli polimerlerin ayrıştırılmasında kullanılmakla birlikte bilim insanları polimer skalasını artırmak ve ürünü ticarileştirmek üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    https://advances.sciencemag.org/content/6/47/eaba7599 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
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