Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor

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Balıklarda bulunan solungaç kemerlerinin veya diğer adıyla brankial kemerlerin yapı iskeleti yine balıklarda bulunan yüzgeçlere oldukça benzemekle birlikte yüzgeçlerin bahsi geçen kemer yapılarından evrimleştiği düşünülüyordu. Şimdi ise yapılan çalışmalar bu görüşü destekler nitelikte.

Solungaç kemerleri adı verilen yapılar solungaçları destekleyen kemik ve kıkırdak yapılarından oluşuyor. 1800’lü yılların başında Alman anatomist Karl Gegenbaur, balıklarda bulunan yüzgeçlerin solungaç kemerlerinden evrimleştiğini ileri sürdü. Öne sürdüğü düşüncesini de fosil kayıtlarında solungaç kemerlerinin yüzgeçlerden çok daha erken dönemde görünmesini göstermesiyle destekledi.

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Brankial kemerler

Alman bilim insanının öne sürdüğü fikir ilerleyen yıllarda oldukça tartışmalı bir hal almakla birlikte balık embriyosunu inceleyen bilim insanları yüzgeçlerin mezoderm hücrelerinden, solungaç kemerlerinin ise nöral krest hücrelerinden geliştiğini göstermişti.

Yeni araştırmada araştırmacılar vatoz balıklarının embriyosuna ait mezoderm ve nöral krest hücrelerine mikroenjeksiyonla floresan boyalar enjekte etti ve balıkları gelişim sürecisinin ileriki haftalarında gözlemledi. Araştırma neticesinde yüzgeçlerin tamamıyla mezoderm hücrelerinden, kartilajinöz ( kıkırdaklı ) çenenin ve ilk brankial kemerin nöral krestten geliştiği tespit edilmekle birlikte geriye kalan kemerlerin iki hücre grubundan köken aldığı tespit edildi. Yani diğer bir deyişle bahsi geçen iki yapı embriyolojik gelişimde evrimsel olarak oldukça yakın ilişkiye sahipler.

Ayrıca Bkz. "Küçük dokunuşları algılayabilen parmak sensörü geliştirildi"

Yeni araştırma Elife adlı dergide yayımlandı.

(Herbert Spencer, 1820-1903; Sosyal Darwinizm'in ilk ve en önemli temsilcilerinden )

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