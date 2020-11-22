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    Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor

    800’lü yılların başında Alman anatomist Karl Gegenbaur, balıklarda bulunan yüzgeçlerin solungaç kemerlerinden evrimleştiğini ileri sürdü. Bilim insanının teorisi yapılan araştırmalarla desteklendi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor
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    Balıklarda bulunan solungaç kemerlerinin veya diğer adıyla brankial kemerlerin yapı iskeleti yine balıklarda bulunan yüzgeçlere oldukça benzemekle birlikte yüzgeçlerin bahsi geçen kemer yapılarından evrimleştiği düşünülüyordu. Şimdi ise yapılan çalışmalar bu görüşü destekler nitelikte.

    Solungaç kemerleri adı verilen yapılar solungaçları destekleyen kemik ve kıkırdak yapılarından oluşuyor. 1800’lü yılların başında Alman anatomist Karl Gegenbaur, balıklarda bulunan yüzgeçlerin solungaç kemerlerinden evrimleştiğini ileri sürdü. Öne sürdüğü düşüncesini de fosil kayıtlarında solungaç kemerlerinin yüzgeçlerden çok daha erken dönemde görünmesini göstermesiyle destekledi.

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    Brankial kemerler

    Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor

    Alman bilim insanının öne sürdüğü fikir ilerleyen yıllarda oldukça tartışmalı bir hal almakla birlikte balık embriyosunu inceleyen bilim insanları yüzgeçlerin mezoderm hücrelerinden, solungaç kemerlerinin ise nöral krest hücrelerinden geliştiğini göstermişti.

    Yeni araştırmada araştırmacılar vatoz balıklarının embriyosuna ait mezoderm ve nöral krest hücrelerine mikroenjeksiyonla floresan boyalar enjekte etti ve balıkları gelişim sürecisinin ileriki haftalarında gözlemledi. Araştırma neticesinde yüzgeçlerin tamamıyla mezoderm hücrelerinden, kartilajinöz ( kıkırdaklı ) çenenin ve ilk brankial kemerin nöral krestten geliştiği tespit edilmekle birlikte geriye kalan kemerlerin iki hücre grubundan köken aldığı tespit edildi. Yani diğer bir deyişle bahsi geçen iki yapı embriyolojik gelişimde evrimsel olarak oldukça yakın ilişkiye sahipler.

    Ayrıca Bkz. "Küçük dokunuşları algılayabilen parmak sensörü geliştirildi"

    Yeni araştırma Elife adlı dergide yayımlandı.

    (Herbert Spencer, 1820-1903; Sosyal Darwinizm'in ilk ve en önemli temsilcilerinden )



    Kaynakça https://elifesciences.org/articles/60635 https://www.abdn.ac.uk/news/14489/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
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    Sirkadyen 36 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen aspirin_00
    Senin inanıp inanmaman birşeyi değiştirmiyor.
    Güneş balçıkla sıvanmaz.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    artenis (mehmet n.) 10 sn. ( Mesaj Silindi )
    Yıl 1570, yer istanbul, tarihi bir vaka.

    Bir şeyhülislam, büyük ve sözü geçen bir din adamı bir gün padişaha gidiyor ve diyor ki;
    Bu rasathanedeki ilim adamları gökyüzünü inceliyor duruyor, oradaki meleklerin altına bakıyorlar diyor padişaha. Bu yüzden başımıza taş yağacak diyor şeyhülislam.
    Padişah da tabi din adamına güvenip inanıyor. Bugün de öyle biliyorsunuz.
    Sonra padişah emir veriyor ve rasathane osmanlı topları ile bir gecede yıkılıyor.
    Sanki bir fıkra, bir film gibi değil mi? Ama tarih acı ve tatlı şeylerle doludur. 2020 de dünya düz diyenler, evrim '' deoriğ '' teori diyenlerle hala dolu. Araştırınız evrim konusunda 8. yüzyılda islam ilim adamları bile araştırma yapmıştır. Bilim ve din yani bilim ve dogma ayrımını kafanızda iyi yapınız.
    Saygılar efendim.
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    saint42 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    böyle bir haberin dh ortalığı karıştıracak cinsten hemde başlığa bu kadar cahilce atılması artık şaşırtmıyor.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bizde inandık bak sen....
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    Sirkadyen 36 dk. ( Mesaj Silindi ) aspirin_00
    Senin inanıp inanmaman birşeyi değiştirmiyor.
    Güneş balçıkla sıvanmaz.
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    Elektrikliarabasever 2 dk. ( Mesaj Silindi ) aspirin_00
    Senin yorumun çok değerliydi. Böyle cevaba şöyle cevap vereyim ben de YARATILMA YOK.
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