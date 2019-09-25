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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yalnızca aylık abonelik sistemiyle sahip olunabilecek elektrikli araç: Canoo

    2021'de piyasaya süreceği elektrikli van modelini gösteren Canoo, tek şarjla 400 km menzil sunan elektrikli ve otonom araca yalnızca aylık abonelik sistemiyle sahip olunabileceğini açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yalnızca aylık abonelik sistemiyle sahip olunabilecek elektrikli araç: Canoo
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    Elektrikli araçların dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte bu iş için kolları sıvayan startup’ların sayısı da bir hayli arttı. Önceden EVelozity adıyla bilinen Canoo da bunlardan biri. Canoo, 2021’de üretimine başlayacağı elektrikli aracının tasarımını ve bazı özelliklerini paylaştı.

    Canoo’nun kendi ismini taşıyan elektrikli van modeli ile alakalı en önemli detaylardan biri, yalnızca abonelik sistemiyle müşterilere sunulacak olması. Yani müşteriler aracı satın alamayacak, bunun yerine aylık ücret ödeyerek kiralayabilecek. Müşterinin ödediği aylık ücrete aracın sigorta, şarj, kayıt ve diğer bakım masrafları dahil olacak.

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    Hem iç hem de dış tarafında oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan Canoo’nun arkasında BMW i3 ve i8 modellerini tasarlayan ekibin lideri Richard Kim bulunuyor. Faraday Future’da da tasarım şefi olarak kilit rol oynayan ve 2017’de görevinden ayrılan Kim, Canoo’yu ‘insanların asıl ihtiyacı olan araç’ şeklinde tanımlıyor. Diğer elektrikli araç startup’larının crossover veya spor araçlarından ayrılan Canoo, kullanıcısına maksimum yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

    Yalnızca aylık abonelik sistemiyle sahip olunabilecek elektrikli araç: Canoo
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    Tavan dahil her yanı camlarla çevrili olan Canoo’nun ön ve arka kısmı neredeyse aynı. İç tarafa baktığımızda ise, arkada bir toplantı veya sohbet ortamı yaratan U şeklinde koltuklar mevcut. Ön tarafta ise sürücü ve ön yolcu için iki ayrı koltuk bulunuyor. Bu koltuklar tam otonom sürüş sırasında arka tarafa dönebiliyor. Araç tam otonom sürüş için gerekli yazılım ve donanıma sahip olmasına rağmen direksiyon ve pedallardan vazgeçilmediği görülüyor.

    Canoo isimli elektrikli araç hakkındaki teknik veriler şimdilik oldukça kısıtlı. Arka aks üzerinde bulunan bir elektrik motor 300 beygir güç üretiyor. 80 kWh bataryaya sahip olan aracın tek şarjla 400 km sürüş menzili sunacağı söyleniyor. Söz konusu araçta kullanılan modüler platformun en az iki araçta daha kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.



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    Sawyer258 1 sa.
    Black Mirror dizisinden fırlamış gibi
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 sa.
    Otomotiv sektöründe garip işler oluyor.
    Trek'ler Canoo'lar vs.Yakında la bebe ve bremın versiyonları bekliyorum.
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    the_dedektif 2 sa.
    Bin gayme isterem birde Horoz Hemide iri :D
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    Kerim5100 3 sa.
    Dadaş mı acaba XD
    Yanıtla +3
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