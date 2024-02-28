Yamaha R3, yakında Türkiye'de satışa sunulacak

Yamaha Motor Türkiye, yıllardır motosiklet severler tarafından heyecanla beklenen R3 modelini çok yakında R ailesine eklemeye hazırlanıyor. R1, R1M, R7 ve R25’den oluşan Supersport ürün gamına dahil edilecek olan R3, sınıfının lider kalitesi, agresif tarzı ve performansıyla hem deneyimli hem de yarış dünyasına adım atmak isteyen motosiklet tutkunlarının gözdesi olacak.

İnce ve atletik gövdesi, radikal görünümü, aerodinamik yarış tarzı karenajı ve agresif ikili LED farlarıyla safkan R-Serisi genlerinin altını çizen R3, sokakta veya pistte en çok arzu edilen 300'lük olmak üzere çok yakında Türkiye’de sevenlerinin karşısına çıkacak.

R3, yolda ve pistte heyecan dolu deneyimler için geliyor

Tam Boyutta Gör Radikal bir gövdeye ve yeni nesil iki renkli Icon Blue renk düzenine sahip olan R3, yarış kazandıran M1'den ilham alıyor. Agresif bir ön karenaj, yarış tarzı ön cam, çift LED'li farlar, motor için soğutma hava akışını en üst düzeye çıkarmak amacıyla çok katmanlı karenaj yapısına sahip R3, A2 ehliyet sınıfındaki en dikkat çekici Supersport seçeneklerinden bir tanesi.

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Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş kompakt ve hafif şasi motosiklete üst düzey dayanıklılık sağlıyor. Cadde ve pistte sürüş tarzına uygun sele yüksekliği, konforlu ve dengeli bir sürüş sağlarken R3'ün tekerlekler arası kısa mesafesi, sportif ve çevik yol tutuşu özellikleri bakımından olağanüstü kıvraklık sunuyor.

Dinamik ve ergonomik sürüş pozisyonu

Tam Boyutta Gör Yüksek teknik özelliklere sahip 37 mm KYB Upside Down (USD) ön amortisörler hassas süspansiyon hissi ve tepki verirken, alçak yakıt deposuyla alçak gidon, R3'e hassas kontrol ile birlikte olağanüstü konfor ve ergonomik bir sürüş pozisyonu sağlıyor.

Bazı teknik detaylar:

Motor tipi: 4-zamanlı, 2-silindir, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap

Motor hacmi: 321 cc

Maksimum güç: 10.750 dev/dak'da 30,9 kW (42,0 PS)

Maksimum tork: 9.000 dev/dak'da 29,5 Nm (3,0 kg-m)

Yağlama: Islak karter

Şanzıman: Senkromeç, 6 vites

Yakıt tüketimi: 4,1 lt/100 km

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