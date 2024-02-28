Yamaha R3, yakında Türkiye'de satışa sunulacak

- R3, yolda ve pistte heyecan dolu deneyimler için geliyor
- Dinamik ve ergonomik sürüş pozisyonu
- Yorumlar
Yamaha Motor Türkiye, yıllardır motosiklet severler tarafından heyecanla beklenen R3 modelini çok yakında R ailesine eklemeye hazırlanıyor. R1, R1M, R7 ve R25’den oluşan Supersport ürün gamına dahil edilecek olan R3, sınıfının lider kalitesi, agresif tarzı ve performansıyla hem deneyimli hem de yarış dünyasına adım atmak isteyen motosiklet tutkunlarının gözdesi olacak.
İnce ve atletik gövdesi, radikal görünümü, aerodinamik yarış tarzı karenajı ve agresif ikili LED farlarıyla safkan R-Serisi genlerinin altını çizen R3, sokakta veya pistte en çok arzu edilen 300'lük olmak üzere çok yakında Türkiye’de sevenlerinin karşısına çıkacak.
R3, yolda ve pistte heyecan dolu deneyimler için geliyor
Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş kompakt ve hafif şasi motosiklete üst düzey dayanıklılık sağlıyor. Cadde ve pistte sürüş tarzına uygun sele yüksekliği, konforlu ve dengeli bir sürüş sağlarken R3'ün tekerlekler arası kısa mesafesi, sportif ve çevik yol tutuşu özellikleri bakımından olağanüstü kıvraklık sunuyor.
Dinamik ve ergonomik sürüş pozisyonu
Bazı teknik detaylar:
- Motor tipi: 4-zamanlı, 2-silindir, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
- Motor hacmi: 321 cc
- Maksimum güç: 10.750 dev/dak'da 30,9 kW (42,0 PS)
- Maksimum tork: 9.000 dev/dak'da 29,5 Nm (3,0 kg-m)
- Yağlama: Islak karter
- Şanzıman: Senkromeç, 6 vites
- Yakıt tüketimi: 4,1 lt/100 km
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.