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    Anlık Bildirim

    Yamaha R3, yakında Türkiye'de satışa sunulacak

    Radikal bir gövdeye ve yeni nesil iki renkli Icon Blue renk düzenine sahip olan Yamaha R3, yarış kazandıran M1'den ilham alıyor.                                 

    Yamaha Motor Türkiye, yıllardır motosiklet severler tarafından heyecanla beklenen R3 modelini çok yakında R ailesine eklemeye hazırlanıyor. R1, R1M, R7 ve R25’den oluşan Supersport ürün gamına dahil edilecek olan R3, sınıfının lider kalitesi, agresif tarzı ve performansıyla hem deneyimli hem de yarış dünyasına adım atmak isteyen motosiklet tutkunlarının gözdesi olacak. 

    İnce ve atletik gövdesi, radikal görünümü, aerodinamik yarış tarzı karenajı ve agresif ikili LED farlarıyla safkan R-Serisi genlerinin altını çizen R3, sokakta veya pistte en çok arzu edilen 300'lük olmak üzere çok yakında Türkiye’de sevenlerinin karşısına çıkacak.

    R3, yolda ve pistte heyecan dolu deneyimler için geliyor

    Yamaha R3, yakında Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Radikal bir gövdeye ve yeni nesil iki renkli Icon Blue renk düzenine sahip olan R3, yarış kazandıran M1'den ilham alıyor. Agresif bir ön karenaj, yarış tarzı ön cam, çift LED'li farlar, motor için soğutma hava akışını en üst düzeye çıkarmak amacıyla çok katmanlı karenaj yapısına sahip R3, A2 ehliyet sınıfındaki en dikkat çekici Supersport seçeneklerinden bir tanesi.

    Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş kompakt ve hafif şasi motosiklete üst düzey dayanıklılık sağlıyor. Cadde ve pistte sürüş tarzına uygun sele yüksekliği, konforlu ve dengeli bir sürüş sağlarken R3'ün tekerlekler arası kısa mesafesi, sportif ve çevik yol tutuşu özellikleri bakımından olağanüstü kıvraklık sunuyor.

    Dinamik ve ergonomik sürüş pozisyonu

    Yamaha R3, yakında Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Yüksek teknik özelliklere sahip 37 mm KYB Upside Down (USD) ön amortisörler hassas süspansiyon hissi ve tepki verirken, alçak yakıt deposuyla alçak gidon, R3'e hassas kontrol ile birlikte olağanüstü konfor ve ergonomik bir sürüş pozisyonu sağlıyor.

    Bazı teknik detaylar:

    • Motor tipi: 4-zamanlı, 2-silindir, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
    • Motor hacmi: 321 cc
    • Maksimum güç: 10.750 dev/dak'da 30,9 kW (42,0 PS)
    • Maksimum tork: 9.000 dev/dak'da 29,5 Nm (3,0 kg-m)
    • Yağlama: Islak karter
    • Şanzıman: Senkromeç, 6 vites
    • Yakıt tüketimi: 4,1 lt/100 km

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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