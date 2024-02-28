Pirelli, yeni dört mevsim lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı

Sanal ortamda tasarlanan yeni ürün, farklı hava koşullarında üst düzey frenleme kontrolü sunuyor. Ürün yelpazesindeki her ebat, ıslak zeminde tutuş performansıyla Avrupa lastik etiketinde en yüksek derecelendirme olan “A” sınıfında yer alıyor. Karlı zeminde kontrolü garanti eden 3PMSF işareti de sert kış koşulları için sertifikalı lastikleri tanımlıyor.

Cinturato All Season SF3 kuru yollarda kış lastiğinden ziyade yaz lastiğine yakın stabilite, akustik konfor ve dönme direnci sağlıyor. Lastiğin çok yönlülüğü Almanya’da gerçekleştirilen bağımsız Dekra testleriyle doğrulandı. Test sonuçlarına göre Pirelli Cinturato All Season SF3’ün frenleme (kuru, ıslak ve karlı zeminde) açısından sınıfının en iyisi olduğu belirlendi.

Yeni Cinturato ayrıca belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD tarafından farklı sürüş koşullarındaki güçlü yönleri için ‘Performans İşareti’ almaya layık bulundu.

Uyumlu sırt deseniyle tutuş ve konfor

Tam Boyutta Gör Pirelli Cinturato All Season SF3'te, önceki versiyondan miras alınan 3D kılcal kanallara sahip uyarlanabilir sırt teknolojisinde özel geliştirmeler yapıldı. Böylece lastikler, ömrü boyunca karlı zeminde daha da iyi kavrama sağlayabiliyor. Lastik aşındıkça bu kılcal yarıklar şekillerini düz bir çizgiden zikzak desene değiştirerek diş derinliğindeki azalmaya rağmen karı yakalayabilen yüzey alanını artırıyor.

Kılcal kanallar aynı zamanda lastikte dolaşan enerjiye göre açılıp kapanabiliyor ve gerektiğinde kış konfigürasyonundan çok daha sert ve kompakt bir yaz modeline geçebiliyor. Böylece frenleme performansı, yol tutuşu ve sürüş hassasiyeti artırılıyor. Önceki nesle kıyasla yönlü sırt deseni tasarımındaki daha geniş kanallar ve daha keskin açılar da gelişmiş kar performansına katkıda bulunuyor.

Bu özellikler ayrıca suyun tahliyesine de fayda sağlayarak suda kızaklama riskini azaltıyor. Lastik doluluk boşluk oranı optimize edilerek konfor da artırılıyor: Pirelli Cinturato All Season SF3 ürün ailesinin tamamı, Avrupa lastik etiketinde gürültü açısından “A” veya “B” sınıfında yer alıyor.

Geniş bir sıcaklık aralığında etkin

Sırt desenindeki kanallar malzeme inovasyonları sayesinde evrim geçiriyor. Normal olarak daha geniş kanallar yaz koşullarında optimum performansı düşürüyor. Buna karşın Pirelli Cinturato All Season SF3’te kullanılan hamur lastiğin sertliğini, stabilitesini ve yanıt verme kabiliyetini yüksek sıcaklıklarda bile dengeleyebiliyor.

Yeni Cinturato All Season SF3’ün kuru zeminde frenlemedeki liderliğini doğrulayan Dekra testleri de bu özellikleri vurguluyor. Öte yandan hamur soğukta sertleşmediği için yeni lastik kış aylarında da aynı etkinliği koruyor ve dolayısıyla daha fazla tutuş sağlıyor.

Soğuk havada yüksek hareketliliğini koruyan ve sıcak havada yeterli sertlik sağlayan özel mikro yapıya sahip yeni bir polimer karışım, düşük sıcaklıklarda tutuş sağlayan doğal kaynaklı yeni reçineler ve ıslak yollarda tutuştan ödün vermeden karlı zeminde performansı maksimuma çıkaran sıvı polimerler gibi kullanılan yenilikçi içerikler bu yüksek performansı mümkün kılıyor.

Sanal ortamda doğdu

Pirelli Cinturato All Season SF3’ün tasarım sürecinde sanal modellemenin kullanılması kritik öneme sahipti; ilgili özelliklerin birlikte çalışarak istenen sonuçları vermesi için hamurların ve sırt deseninin paralel geliştirilmesi sağlandı. Sanallaştırma ayrıca lastik üzerindeki fiziksel stres dağılımının hassas mühendislikle tasarlanmasını mümkün kıldı.

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Sonuç olarak enerji Pirelli Cinturato All Season SF3’ün ayak izi genelinde yayılırken aşınma, gürültü ve dönme direnci açısından fayda da sağlıyor. Kilometre performansı artıyor, sürüş keyfi geliştiriliyor ve hem yakıt verimliliği hem de emisyon değerleri iyileştiriliyor.

Pirelli Cinturato All Season SF3, Nisan 2024’ten itibaren 16 inçten 20 inçe kadar ebatlarla satışa sunulacak. Bu yeni ürününün, elektrikli ve hibrit araçların özelliklerini geliştiren teknolojiye sahip olduğunu gösteren Elect işaretli ebat seçenekleri de bulunuyor. Pirelli, SUV’lar gibi belirli lastik özellikleri gerektiren yüksek ağırlık merkezli araçlar için ise dört mevsim dahil farklı mevsim versiyonlarıyla Scorpion serisini sunuyor.

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Pirelli, yeni lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı