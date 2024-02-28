Pirelli, yeni dört mevsim lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı

- Uyumlu sırt deseniyle tutuş ve konfor
- Geniş bir sıcaklık aralığında etkin
- Sanal ortamda doğdu
- Yorumlar
Cinturato All Season SF3 kuru yollarda kış lastiğinden ziyade yaz lastiğine yakın stabilite, akustik konfor ve dönme direnci sağlıyor. Lastiğin çok yönlülüğü Almanya’da gerçekleştirilen bağımsız Dekra testleriyle doğrulandı. Test sonuçlarına göre Pirelli Cinturato All Season SF3’ün frenleme (kuru, ıslak ve karlı zeminde) açısından sınıfının en iyisi olduğu belirlendi.
Yeni Cinturato ayrıca belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD tarafından farklı sürüş koşullarındaki güçlü yönleri için ‘Performans İşareti’ almaya layık bulundu.
Uyumlu sırt deseniyle tutuş ve konfor
Kılcal kanallar aynı zamanda lastikte dolaşan enerjiye göre açılıp kapanabiliyor ve gerektiğinde kış konfigürasyonundan çok daha sert ve kompakt bir yaz modeline geçebiliyor. Böylece frenleme performansı, yol tutuşu ve sürüş hassasiyeti artırılıyor. Önceki nesle kıyasla yönlü sırt deseni tasarımındaki daha geniş kanallar ve daha keskin açılar da gelişmiş kar performansına katkıda bulunuyor.
Bu özellikler ayrıca suyun tahliyesine de fayda sağlayarak suda kızaklama riskini azaltıyor. Lastik doluluk boşluk oranı optimize edilerek konfor da artırılıyor: Pirelli Cinturato All Season SF3 ürün ailesinin tamamı, Avrupa lastik etiketinde gürültü açısından “A” veya “B” sınıfında yer alıyor.
Geniş bir sıcaklık aralığında etkin
Yeni Cinturato All Season SF3’ün kuru zeminde frenlemedeki liderliğini doğrulayan Dekra testleri de bu özellikleri vurguluyor. Öte yandan hamur soğukta sertleşmediği için yeni lastik kış aylarında da aynı etkinliği koruyor ve dolayısıyla daha fazla tutuş sağlıyor.
Soğuk havada yüksek hareketliliğini koruyan ve sıcak havada yeterli sertlik sağlayan özel mikro yapıya sahip yeni bir polimer karışım, düşük sıcaklıklarda tutuş sağlayan doğal kaynaklı yeni reçineler ve ıslak yollarda tutuştan ödün vermeden karlı zeminde performansı maksimuma çıkaran sıvı polimerler gibi kullanılan yenilikçi içerikler bu yüksek performansı mümkün kılıyor.
Sanal ortamda doğdu
Sonuç olarak enerji Pirelli Cinturato All Season SF3’ün ayak izi genelinde yayılırken aşınma, gürültü ve dönme direnci açısından fayda da sağlıyor. Kilometre performansı artıyor, sürüş keyfi geliştiriliyor ve hem yakıt verimliliği hem de emisyon değerleri iyileştiriliyor.
Pirelli Cinturato All Season SF3, Nisan 2024’ten itibaren 16 inçten 20 inçe kadar ebatlarla satışa sunulacak. Bu yeni ürününün, elektrikli ve hibrit araçların özelliklerini geliştiren teknolojiye sahip olduğunu gösteren Elect işaretli ebat seçenekleri de bulunuyor. Pirelli, SUV’lar gibi belirli lastik özellikleri gerektiren yüksek ağırlık merkezli araçlar için ise dört mevsim dahil farklı mevsim versiyonlarıyla Scorpion serisini sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.