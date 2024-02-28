Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pirelli, yeni dört mevsim lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı

    Yıl boyunca güvenli bir çözüme ihtiyaç duyan orta ve kompakt otomobillerin şehir içi sürücüleri için özel olarak tasarlanan yeni Pirelli Cinturato All Season SF3 lastiği piyasaya sürüldü.
    Pirelli, yeni lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı
    Sanal ortamda tasarlanan yeni ürün, farklı hava koşullarında üst düzey frenleme kontrolü sunuyor. Ürün yelpazesindeki her ebat, ıslak zeminde tutuş performansıyla Avrupa lastik etiketinde en yüksek derecelendirme olan “A” sınıfında yer alıyor. Karlı zeminde kontrolü garanti eden 3PMSF işareti de sert kış koşulları için sertifikalı lastikleri tanımlıyor.

    Cinturato All Season SF3 kuru yollarda kış lastiğinden ziyade yaz lastiğine yakın stabilite, akustik konfor ve dönme direnci sağlıyor. Lastiğin çok yönlülüğü Almanya’da gerçekleştirilen bağımsız Dekra testleriyle doğrulandı. Test sonuçlarına göre Pirelli Cinturato All Season SF3’ün frenleme (kuru, ıslak ve karlı zeminde) açısından sınıfının en iyisi olduğu belirlendi.

    Yeni Cinturato ayrıca belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD tarafından farklı sürüş koşullarındaki güçlü yönleri için ‘Performans İşareti’ almaya layık bulundu. 

    Uyumlu sırt deseniyle tutuş ve konfor

    Pirelli, yeni lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Pirelli Cinturato All Season SF3'te, önceki versiyondan miras alınan 3D kılcal kanallara sahip uyarlanabilir sırt teknolojisinde özel geliştirmeler yapıldı. Böylece lastikler, ömrü boyunca karlı zeminde daha da iyi kavrama sağlayabiliyor. Lastik aşındıkça bu kılcal yarıklar şekillerini düz bir çizgiden zikzak desene değiştirerek diş derinliğindeki azalmaya rağmen karı yakalayabilen yüzey alanını artırıyor.

    Kılcal kanallar aynı zamanda lastikte dolaşan enerjiye göre açılıp kapanabiliyor ve gerektiğinde kış konfigürasyonundan çok daha sert ve kompakt bir yaz modeline geçebiliyor. Böylece frenleme performansı, yol tutuşu ve sürüş hassasiyeti artırılıyor. Önceki nesle kıyasla yönlü sırt deseni tasarımındaki daha geniş kanallar ve daha keskin açılar da gelişmiş kar performansına katkıda bulunuyor.

    Bu özellikler ayrıca suyun tahliyesine de fayda sağlayarak suda kızaklama riskini azaltıyor. Lastik doluluk boşluk oranı optimize edilerek konfor da artırılıyor: Pirelli Cinturato All Season SF3 ürün ailesinin tamamı, Avrupa lastik etiketinde gürültü açısından “A” veya “B” sınıfında yer alıyor. 

    Geniş bir sıcaklık aralığında etkin

    Pirelli, yeni lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı
    Sırt desenindeki kanallar malzeme inovasyonları sayesinde evrim geçiriyor. Normal olarak daha geniş kanallar yaz koşullarında optimum performansı düşürüyor. Buna karşın Pirelli Cinturato All Season SF3’te kullanılan hamur lastiğin sertliğini, stabilitesini ve yanıt verme kabiliyetini yüksek sıcaklıklarda bile dengeleyebiliyor.

    Yeni Cinturato All Season SF3’ün kuru zeminde frenlemedeki liderliğini doğrulayan Dekra testleri de bu özellikleri vurguluyor. Öte yandan hamur soğukta sertleşmediği için yeni lastik kış aylarında da aynı etkinliği koruyor ve dolayısıyla daha fazla tutuş sağlıyor.

    Soğuk havada yüksek hareketliliğini koruyan ve sıcak havada yeterli sertlik sağlayan özel mikro yapıya sahip yeni bir polimer karışım, düşük sıcaklıklarda tutuş sağlayan doğal kaynaklı yeni reçineler ve ıslak yollarda tutuştan ödün vermeden karlı zeminde performansı maksimuma çıkaran sıvı polimerler gibi kullanılan yenilikçi içerikler bu yüksek performansı mümkün kılıyor.

    Sanal ortamda doğdu

    Pirelli, yeni lastiği Cinturato All Season SF3’ü tanıttı
    Pirelli Cinturato All Season SF3’ün tasarım sürecinde sanal modellemenin kullanılması kritik öneme sahipti; ilgili özelliklerin birlikte çalışarak istenen sonuçları vermesi için hamurların ve sırt deseninin paralel geliştirilmesi sağlandı. Sanallaştırma ayrıca lastik üzerindeki fiziksel stres dağılımının hassas mühendislikle tasarlanmasını mümkün kıldı.

    Sonuç olarak enerji Pirelli Cinturato All Season SF3’ün ayak izi genelinde yayılırken aşınma, gürültü ve dönme direnci açısından fayda da sağlıyor. Kilometre performansı artıyor, sürüş keyfi geliştiriliyor ve hem yakıt verimliliği hem de emisyon değerleri iyileştiriliyor.

    Pirelli Cinturato All Season SF3, Nisan 2024’ten itibaren 16 inçten 20 inçe kadar ebatlarla satışa sunulacak. Bu yeni ürününün,  elektrikli ve hibrit araçların özelliklerini geliştiren teknolojiye sahip olduğunu gösteren Elect işaretli ebat seçenekleri de bulunuyor. Pirelli, SUV’lar gibi belirli lastik özellikleri gerektiren yüksek ağırlık merkezli araçlar için ise dört mevsim dahil farklı mevsim versiyonlarıyla Scorpion serisini sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi clear şampuan hangisi ahmetin oglu benim oglumun babasıdır diyen bir adam ahmetin nesidir cevabı v-fit by voit koşu bandı uygulaması gözler kapalıyken ışık görmek apple carplay ses sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız